नथिंग के सीईओ Carl Pei ने की बड़ी भविष्यवाणी, बताया कि क्यों अब महंगे हो जाएंगे स्मार्टफोन

कार्ल पेई के मुताबिक AI की बढ़ती मांग से मेमोरी महंगी हो गई है, जिससे 2026 में स्मार्टफोन की कीमतें बढ़ेंगी.

Nothing smartphones currently run Nothing OS based on Android
नथिंग के स्मार्टफोन फिलहाल एंड्रॉयड पर आधारित नथिंग OS पर चलते हैं. (Nothing)
Published : January 14, 2026 at 6:50 PM IST

हैदराबाद: स्मार्टफोन यूज़र्स के लिए 2026 का साल एक बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है. यूके बेस्ड कंपनी नथिंग के को-फाउंडर और सीईओ कार्ल पी का कहना है कि इस साल में स्मार्टफोन महंगे हो जाएंगे. उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स (पुराना नाम ट्विटर) पर एक आर्टिकल शेयर किया है, जिसमें उन्होंने इस बात की चर्चा करते हुए कारण भी बताया है कि क्यों अब नए स्मार्टफोन्स महंगे हो जाएंगे. उन्होंने इसका बड़ा कारण मेमोरी चिप्स की कीमतों में तेज़ी से हो रही बढ़ोतरी को बताया है. आइए हम इस ख़बर के बारे में विस्तार से जानते हैं.

क्यों महंगे होंगे स्मार्टफोन

AI के बढ़ते इस्तेमाल ने NAND और DRAM मेमोरी की डिमांड को कई गुना बढ़ा दिया है. बड़ी टेक कंपनियां और हाइपरस्केलर पहले से ही सालों के लिए सिलिकॉन वेफर कैपेसिटी बुक कर रही हैं. इसका असर यह हुआ है कि स्मार्टफोन कंपनियों को अब मेमोरी के लिए सीधे AI इंफ्रास्ट्रक्चर से मुकाबला करना पड़ रहा है. कार्ल पेई का कहना है कि कुछ मामलों में मेमोरी की कीमतें पहले से तीन गुना तक बढ़ चुकी हैं.

उन्होंने बताया कि जो मेमोरी मॉड्यूल एक साल पहले 20 डॉलर से भी कम में मिल जाते थे, उनकी कीमत 2026 के अंत तक 100 डॉलर से भी ज्यादा हो सकती है. ऐसे में मेमोरी स्मार्टफोन का सबसे महंगा कंपोनेंट बनता जा रहा है. इस हालात में कंपनियों के सामने सिर्फ दो ही रास्ते होंगे. या तो फोन की कीमतों को 30% या उससे भी ज्यादा बढ़ा दें या फिर फोन की स्पेसिफिकेशन्स में कटौती करें. कार्ल पेई ने साफ किया है कि नथिंग कीमत बढ़ाने का रास्ता चुनेगी.

नथिंग के अपकमिंग स्मार्टफोन्स

रिपोर्ट के मुताबिक, नथिंग 2026 की पहली तिमाही में कई नए स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी में है. इन फोन्स में मिड-रेंज मॉडल्स के लिए UFS 3.1 स्टोरेज दी जा सकती है. फिलहाल Nothing Phone 3a और CMF Phone 2 Pro जैसे फोन्स में UFS 2.2 स्टोरेज मिलती है. नया स्टोरेज सिस्टम बेहतर स्पीड और स्मूद परफॉर्मेंस देगा, लेकिन इसकी लागत ज्यादा है.

कार्ल पेई का मानना है कि 2026 वह साल होगा जब "स्पेसिफिकेशन रेस" खत्म हो जाएगी. अब कंपनियां सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि यूज़र एक्सपीरियंस, डिजाइन और फील पर ध्यान देंगी. उन्होंने कहा कि सस्ता सिलिकॉन का दौर खत्म हो चुका है और अब सोच-समझकर बनाए गए प्रोडक्ट्स का समय शुरू हो रहा है.

संपादक की पसंद

