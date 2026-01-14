ETV Bharat / technology

नथिंग के सीईओ Carl Pei ने की बड़ी भविष्यवाणी, बताया कि क्यों अब महंगे हो जाएंगे स्मार्टफोन

नथिंग के स्मार्टफोन फिलहाल एंड्रॉयड पर आधारित नथिंग OS पर चलते हैं. ( Nothing )

हैदराबाद: स्मार्टफोन यूज़र्स के लिए 2026 का साल एक बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है. यूके बेस्ड कंपनी नथिंग के को-फाउंडर और सीईओ कार्ल पी का कहना है कि इस साल में स्मार्टफोन महंगे हो जाएंगे. उन्होंने अपने आधिकारिक एक्स (पुराना नाम ट्विटर) पर एक आर्टिकल शेयर किया है, जिसमें उन्होंने इस बात की चर्चा करते हुए कारण भी बताया है कि क्यों अब नए स्मार्टफोन्स महंगे हो जाएंगे. उन्होंने इसका बड़ा कारण मेमोरी चिप्स की कीमतों में तेज़ी से हो रही बढ़ोतरी को बताया है. आइए हम इस ख़बर के बारे में विस्तार से जानते हैं. क्यों महंगे होंगे स्मार्टफोन AI के बढ़ते इस्तेमाल ने NAND और DRAM मेमोरी की डिमांड को कई गुना बढ़ा दिया है. बड़ी टेक कंपनियां और हाइपरस्केलर पहले से ही सालों के लिए सिलिकॉन वेफर कैपेसिटी बुक कर रही हैं. इसका असर यह हुआ है कि स्मार्टफोन कंपनियों को अब मेमोरी के लिए सीधे AI इंफ्रास्ट्रक्चर से मुकाबला करना पड़ रहा है. कार्ल पेई का कहना है कि कुछ मामलों में मेमोरी की कीमतें पहले से तीन गुना तक बढ़ चुकी हैं.