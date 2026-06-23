Nothing (b) सीरीज के फोन होंगे कंपनी के सबसे सस्ते स्मार्टफोन, जल्द होंगे भारत में लॉन्च
Nothing India के प्रेसिडेंट अकिस इवेंजेलिडिस ने पुष्टि की कि आने वाली (B) सीरीज़ में इसके सबसे सस्ते स्मार्टफोन होने वाले हैं.
Published : June 23, 2026 at 3:54 PM IST
हैदराबाद: Nothing के को-फ़ाउंडर और इंडिया प्रेसिडेंट, अकिस इवेंजेलिडिस ने ट्रेंडिंग ऑनलाइन सवाल, '(b) का क्या मतलब है? Nothing' का जवाब देने के लिए X का इस्तेमाल किया. उन्होंने बताया कि आने वाली सीरीज़ Nothing के नेमिंग सिस्टम का ही एक सिंपल कंटिन्यूएशन है.
इवेंजेलिडिस ने बताया कि नंबर हैंडसेट की जेनरेशन (जैसे पहली जेनरेशन, दूसरी जेनरेशन, या तीसरी जेनरेशन) दिखाते हैं, जबकि अक्षर अलग-अलग प्रोडक्ट सेगमेंट दिखाते हैं. उन्होंने कहा कि A सीरीज़ Nothing के लिए 'सबसे ज़्यादा बिकने वाला' स्मार्टफोन लाइनअप रहा है, जो दोनों दुनिया की सबसे अच्छी चीज़ें लाता है. 'Nothing का डिज़ाइन इनोवेशन उन फीचर्स पर फोकस करता है, जो सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं.'
Nothing is launching the Phone (4b) on July 7— Noah Cat (@Cartidise) June 23, 2026
It’s a budget phone with possibly a single camera pic.twitter.com/p6U62jCJhU
इवेंजेलिडिस ने बताया कि आने वाली B सीरीज़, A सीरीज़ की सफलता पर बनी स्मार्टफोन की एक नई लाइन पेश करेगी, और साथ ही एक साफ़ प्रोडक्ट हायरार्की बनाए रखेगी. उन्होंने इस बात पर ज़ोर दिया कि A सीरीज़ Nothing की हमारे फ्लैगशिप प्रोडक्ट्स के नीचे सबसे प्रीमियम लाइन बनी रहेगी, जिस पर कोई लेटर डेज़िग्नेशन नहीं है.
आसान शब्दों में, इवेंजेलिडिस ने इस बात की पुष्टि की कि आने वाली B सीरीज़ में Nothing के सबसे सस्ते हैंडसेट पेश किए जाएंगे. इस बीच, A सीरीज़ में मिड-सेगमेंट स्मार्टफोन शामिल होंगे, जिसमें Phone (3a) और (4a) वेरिएंट शामिल हैं, जबकि अनलेटेड Phone (3), Phone (2), Phone (1) मॉडल कंपनी के फ्लैगशिप डिवाइस होंगे.
It's (b)eginning. pic.twitter.com/DWKwwggAf0— Nothing India (@nothingindia) June 19, 2026
टिपस्टर योगेश बरार के मुताबिक, Nothing के सब-ब्रांड CMF ने इस साल कोई भी नया हैंडसेट लॉन्च करने का प्लान टालने के बाद, अपने सभी मौजूदा स्मार्टफोन प्रोजेक्ट्स को पेरेंट कंपनी को ट्रांसफर कर दिया है. इस वजह से CMF Phone 2 Pro के सक्सेसर में भी देरी होने की खबर है.
CMF ने इस बात की पुष्टि पहले ही कर दी है कि वह इस साल भारत में कोई फ़ोन लॉन्च नहीं करेगा, लेकिन बरार का दावा है कि Nothing अगले महीने देश में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने का प्लान बना रहा है. हालांकि, यह साफ़ नहीं है कि यह आने वाला स्मार्टपोन नई टीज़ की गई 'B' सीरीज़ का हिस्सा होगा या नहीं.