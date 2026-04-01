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Meta को टक्कर देने आ रहा Nothing AI Smart Glasses, 2027 में लॉन्च होने की उम्मीद

नथिंग 2027 में AI स्मार्ट ग्लासेस लॉन्च करने की तैयारी कर रही है जो कंपनी का अब तक का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोडक्ट हो सकता है.

This picture features the Nothing Phone 3a Lite, which the company launched a few months ago.
इस पिक्चर में Nothing Phone 3a Lite फोन मौजूद है, जिसे कंपनी ने कुछ महीने पहले लॉन्च किया था. (Image Credit: Nothing)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : April 1, 2026 at 8:19 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: नथिंग कंपनी अब स्मार्टफोन के अलावा और भी प्रोडक्ट कैटेगिरी में कदम रखने जा रही है. एक नई रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी एआई स्मार्ट ग्लासेस पर भी काम कर रही है. लंदन की यह कंपनी अपने अनोखे डिज़ाइन और क्लीन सॉफ्टवेयर के लिए जानी जाती है. अभी तक यह मुख्य रूप से स्मार्टफोन और हाल ही में ओवर-ईयर हेडफोन्स (Nothing Headphone (1) और Headphone (a)) के लिए चर्चा में रही है. अब अगर लेटेस्ट रिपोर्ट सही साबित होती है तो 2027 में कंपनी अपना एक खास प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती है.

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, नथिंग ने पहले एआई स्मार्ट ग्लासेस बनाने का आइिडया छोड़ दिया था, लेकिन अब इसे फिर से एक्टिव कर दिया गया है. यह कंपनी अब तक का सबसे दिलचस्प प्रोडक्ट हो सकता है, क्योंकि एआई स्मार्ट ग्लासेस अभी भी बहुत नया और सीमित क्षेत्र है. फिलहाल, सिर्फ मेटा जैसी दुनिया की कुछ ही टेक कंपनियां स्मार्ट ग्लासेस के क्षेत्र में एक्टिव हैं.

Nothing के AI स्मार्ट ग्लासेस में क्या हो सकता है?

रिपोर्ट में कहा गया है कि इन ग्लासेस में माइक्रोफोन, स्पीकर्स और कैमरा दिया जाएगा. एआई फीचर्स को हैंडल करने का काम स्मार्टफोन और क्लाउड पर होगा. यह नथिंग के अपने फोन के साथ अच्छी तरह काम कर सकता है या फिर दूसरे एंड्रॉयड फोन के साथ भी उपलब्ध हो सकता है. कंपनी के मिनिमलिस्ट डिजाइन और साफ-सुथरे सॉफ्टवेयर को देखते हुए, इन ग्लासेस में भी यूजर एक्सपीरियंस को आसान और बिना किसी परेशानी वाला रख सकती है. कंपनी अपने स्मार्ट ग्लासेस में प्राइवेसी और सादगी पर जोर दे सकती है. चूंकि, यह पहली पीढ़ी का प्रोडक्ट होगा, इसलिए फीचर्स शुरू में बेसिक हो सकते हैं.

मेटा के रे-बैन स्मार्ट ग्लासेस से तुलना

फिलहाल, एआई स्मार्ट ग्लासेस में मेटा का Ray-Ban Meta मॉडल सबसे लोकप्रिय है. इसमें वॉइस कमांड से ऑब्जेक्ट पहचानना, टेक्स्ट ट्रांसलेट करना, फोटो-वीडियो कैप्चर करना और व्हाट्सएप या मैसेंजर पर शेयर करना जैसे फीचर्स हैं. म्यूजिक सुनना और कॉल लेना भी आसान है. कुछ मॉडल्स में डिस्प्ले भी दिया गया है. अगर नथिंग इन ग्लासेस को अच्छी प्रैक्टिकल यूज के साथ लाती है तो यह Ray-Ban Meta का मजबूत विकल्प बन सकता है. कीमत भी यहां बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी. अगर नथिंग इसे किफायती दाम पर लाती है तो ज्यादा लोग इसे खरीद सकते हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक, नथिंग के एआई स्मार्ट ग्लासेस अगले साल की पहली छमाही में लॉन्च हो सकते हैं. हालांकि, अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है. लॉन्च से पहले कंपनी अपने दूसरे नियमित प्रोडक्ट्स पर भी काम जारी रखेगी.

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