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Nothing की बड़ी तैयारी: 2027 में लॉन्च होंगे 6 से ज्यादा स्मार्टफोन!

हैदराबाद: लंदन-बेस्ट स्मार्टफोन कंपनी नथिंग ने साल 2026 यानी मौजूदा साल के दौरान भारत में अपने तीन स्मार्टफोन लॉन्च किए. इनमें Nothing Phone (4a) , Phone (4a) Pro और Phone (4b) शामिल हैं. Phone (4a) सीरीज को कंपनी ने इस साल की शुरुआत में ही लॉन्च किया था और बाद में कंपनी ने अपना सबसे सस्ता मॉडल Phone (4b) भी मार्केट में पेश किया.

कंपनी के फाउंडर कार्ल पीई ने पहले ही बता दिया था कि इस साल यानी 2026 में कोई फ्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च नहीं होगा. दुनिया भर में रैम और स्टोरेज की कीमतों में काफी ज्यादा उछाल आया है, जिसके कारण फोन की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यानी उसे बनाने का खर्चा काफी बढ़ गया है. यही कारण है कि नथिंग और उसकी सब-ब्रांड CMF दोनों ने इस साल कोई हाई-एंड फोन लॉन्च नहीं किया. CMF ने तो साल 2026 में अपना एक भी फोन लॉन्च किया है.

अब दो महीने बाद नया साल यानी 2027 शुरू हो जाएगा और इस नए साल के लिए नथिंह ने अपना रोडमैप शेयर किया है. नथिंग इंंडिया के को-फाउंडर और प्रेसिडेंट Akis Evangelidis ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करके बताया कि अगले साल कंपनी इस साल की तुलना में दोगुने से भी ज्यादा फोन लॉन्च करेगी. इसका मतलब है कि 2027 में नथिंग 6 से ज्यादा फोन लॉन्च करेगी, क्योंकि इस साल यानी 2026 में कंपनी ने तीन फोन लॉन्च किए हैं. हालांकि, उन्होंने अपकमिंग फोन्स के नाम और बाकी कोई डिटेल्स शेयर नहीं की है.

दिल्ली में मौजूद नथिंग इंडिया के हेडक्वार्टर पर जल्द ही नथिंग को-ऑपरेशन प्रोग्राम का आयोजन होगा. इस कार्यक्रम में 2027 में आने वाले फोन्स की एक्सक्लूसिव झलक दिखाई जाएगी, जिसे देखकर कम्युनिटी मेंबर्स अपनी राय रख पाएंगे. इसके लिए सीटों की संख्या काफी सीमित है. लिहाजा, जो भी लोग इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, उन्हें नथिंग कम्युनिटी वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करना होगा.

Nothing Phone 4b को 7 जुलाई 2026 में लॉन्च किया गया था, जिसका बेस मॉडल 6GB RAM और 128GB स्टोरेज के साथ आता है. इसकी कीमत फ्लिपकार्ट पर 29,999 रुपये है. तीन स्मार्टफोन के अलावा नथिंग और CMF दोनों ने इस साल कई नए ऑडियो प्रोडक्ट्स को भी मार्केट में पेश किया है. कंपनी ने अब सस्ते और ज्यादा मात्रा में नए मॉडल्स लाने की तैयारी कर रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग उनके फोन खरीद सकें.