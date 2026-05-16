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लॉन्च से पहले ही भारत में शुरू होगा Norton Atlas का प्रोडक्शन, जानें कब होगी लॉन्च

Norton Motorcycle Company भारतीय बाजार में अपनी Norton Atlas मिड-साइज़ एडवेंचर टूरिंग मोटरसाइकिल को लॉन्च करने वाली है.

Norton Atlas
Norton Atlas (फोटो - Norton Motorcycle Company)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : May 16, 2026 at 1:02 PM IST

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हैदराबाद: ब्रिटिश दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Norton Motorcycle Company भारतीय बाजार में अपनी Norton Atlas मिड-साइज़ एडवेंचर टूरिंग मोटरसाइकिल को लॉन्च करने वाली है. इसे लेकर ताजा जानकारी यह सामने आ रही है कि नई Norton Atlas को पूरी तरह से भारत में ही बनाया जाएगा.

भारत में Norton ब्रांड का लॉन्च 2026 के दूसरे हाफ में किया जा सकता है, और इसके साथ ही Norton Atlas और Norton Atlas GT के साथ-साथ Norton Manx R फ्लैगशिप सुपरबाइक के लॉन्च होने की भी संभावना है. कंपनी ने अभी तक Atlas के पूरे स्पेसिफिकेशन्स की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन यह जानकारी सामने आ रही है कि इसमें 585cc का पैरेलल-ट्विन इंजन मिलेगा, जिससे लगभग 68-70 bhp की पावर मिल सकती है.

एक मीडिया रिपोर्ट की माने तो स्पेन में Norton Manx R प्रेस राइड के दौरान, TVS Motor Company ने इस बात की पुष्टि की है कि Norton Atlas पहला Norton मॉडल होगा, जो पूरी तरह से उसके होसुर प्लांट में बनाया जाएगा.

Norton Atlas
Norton Atlas (फोटो - Norton Motorcycle Company)

भारत में, Norton Atlas को BMW F 450 GS की तरह एक अलग असेंबली लाइन पर बनाया जाएगा. Norton Atlas के दो वेरिएंट बाजार में पेश किए जाएंगे, जिनमें बाइक का GT वर्जन शामिल हैं, जिनमें कास्ट एलॉय व्हील्स होंगे.

Norton Atlas में मिलने वाले फीचर्स
नई Norton Atlas में कई प्रीमियम फीचर्स दिए जा सकते हैं, जिनमें 8-इंच का TFT डिस्प्ले, की-लेस इग्निशन, एडजस्टेबल सस्पेंशन और कई राइड मोड शामिल हैं. Norton की फ्लैगशिप सुपरबाइक, Manx R की तरह, Atlas में भी 6-एक्सिस IMU मिलने की उम्मीद है, जो कॉर्नरिंग ABS, कॉर्नरिंग ट्रैक्शन कंट्रोल, स्लाइड कंट्रोल, व्हीली कंट्रोल और कॉर्नरिंग क्रूज़ कंट्रोल जैसे एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे.

TVS Motor ने इस बात की पुष्टि की है कि होसुर में बन रही Norton Atlas बाइक्स कमर्शियल लॉन्च से पहले ही भारतीय सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान देखी जा चुकी है. संभावना जताई जा रही है कि भारत में Norton Atlas की कीमत लगभग 6 - 6.5 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो सकती है.

Norton Atlas
Norton Atlas (फोटो - Norton Motorcycle Company)

फ़ीज़िबिलिटी के आधार पर, Norton Atlas की मैन्युफैक्चरिंग बाद में दूसरे देशों में भी हो सकती है, जिसमें TVS Motor Company की विदेशी मैन्युफैक्चरिंग फ़ैसिलिटी का इस्तेमाल किया जाएगा. बता दें कि भारत के बाहर TVS की दो बड़ी मैन्युफैक्चरिंग फ़ैसिलिटी हैं. एक इंडोनेशिया के करावांग में और दूसरी UK के वेस्ट मिडलैंड्स के सोलिहुल में स्थित है.

सोलिहुल फ़ैसिलिटी Norton Motorcycles के लिए ग्लोबल डिज़ाइन, रिसर्च और प्रोडक्शन हब है. भारत के सबसे बड़े मोटरसाइकिल एक्सपोर्टर्स में से एक, TVS Motor Company ने 2020 में इस मशहूर ब्रिटिश मोटरसाइकिल कंपनी को खरीदा था.

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