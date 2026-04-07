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WhatsApp के Voice और Video Calls में आया Noise Cancellation फीचर, किसे मिलेगा फायदा

WhatsApp ने Beta यूज़र्स के लिए नॉइज़ कैंसलेशन फ़ीचर उपलब्ध कराया है. इसे जल्द ही सभी यूजर्स के लिए पेश किया जा सकता है.

WhatsApp
WhatsApp (फोटो - Getty Images)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : April 7, 2026 at 2:46 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: हाल ही में कुछ रिपोर्ट्स सामने आई हैं, जिसमें बताया गया है कि इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म WhatsApp ने Beta यूज़र्स के लिए नॉइज़ कैंसलेशन फ़ीचर उपलब्ध कराया है. इस साल मार्च में पहली बार डेवलपमेंट के दौरान देखा गया, यह फ़ीचर, वीडियो और ऑडियो कॉल दोनों के दौरान बैकग्राउंड के अवांछित शोर को कम करने और कॉल की क्लैरिटी को बेहतर बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

बताया जा रहा है कि यह स्पीकर की आवाज़ पर बिना कोई असर डाले, रियल टाइम में काम करता है. हालांकि, Meta के मालिकाना हक वाले इस प्लेटफ़ॉर्म ने अभी तक इस बात की जानकारी नहीं दी है कि यह फ़ीचर सभी यूज़र्स के लिए बड़े पैमाने पर कब पेश किया जाएगा. WhatsApp के नए नॉइज़ कैंसलेशन फ़ीचर से उन लोगों को फ़ायदा हो सकता है, जो अक्सर यात्रा करते हैं और शोर-शराबे वाले माहौल या बाहर की जगहों पर बातचीत करते हैं.

WhatsApp वॉइस और वीडियो कॉल्स के लिए नॉइज़ कैंसलेशन की टेस्टिंग
WhatsApp फ़ीचर ट्रैकर WABetaInfo की एक रिपोर्ट के अनुसार, WhatsApp चुनिंदा यूज़र्स के लिए वॉइस और वीडियो कॉल में 'नॉइज़ कैंसलेशन' फ़ीचर पेश कर रहा है. बताया जा रहा है कि Android बीटा यूज़र्स, जिनके पास 2.26.14.1 वर्जन है, उन्हें यह नया फीचर मिल गया है. यह फीचर ट्रैफ़िक और हवा जैसी बैकग्राउंड की आवाज़ों को रियल टाइम में फ़िल्टर करके हटा सकती है.

इस रिपोर्ट में एक स्क्रीनशॉट शामिल किया गया है, जिसमें दिखाया गया है कि WhatsApp वीडियो और ऑडियो कॉल के लिए नॉइज़ कैंसलेशन फ़ीचर कैसे काम करता है. बताया जा रहा है कि नॉइज़ कैंसलेशन का ऑप्शन कॉलिंग मेन्यू में दिया जाएगा.

इसके स्क्रीनशॉट से पता चलता है कि यह ऐप में डिफ़ॉल्ट रूप से चालू रहता है, इसलिए जब यूज़र कोई कॉल शुरू करता है, तो यह अपने-आप एक्टिवेट हो जाता है. हालांकि, अगर यूज़र ऑडियो इफ़ेक्ट से संतुष्ट नहीं हैं, तो वे इसे बंद भी कर सकते हैं.

एक रिपोर्ट की माने तो, अगर सिर्फ़ एक यूज़र ने नॉइज़ कैंसलेशन फ़ीचर चालू किया है, तो इससे दूसरे व्यक्ति को उनकी आवाज़ ज़्यादा साफ़ सुनाई देगी, लेकिन आने वाली ऑडियो की क्वालिटी तब तक बेहतर नहीं होगी, जब तक दोनों लोगों ने यह फ़ीचर चालू न किया हो.

जानकारी के अनुसार, इंस्टेंडट मैसेजिंग ऐप WhatsApp आने वाले कुछ हफ़्तों में सभी यूज़र्स के लिए इस फ़ीचर की घोषणा कर सकता है. इसे सबसे पहले पिछले महीने Android के लिए WhatsApp Beta ऐप के वर्जन 2.26.11.8 में डेवलपमेंट के दौरान देखा गया था.

इसके अलावा, Meta ने कथित तौर पर WhatsApp के लिए कई नए फ़ीचर्स भी जारी किए हैं. बताया जा रहा है कि यह Apple CarPlay के लिए एक डेडिकेटेड ऐप तैयार कर रहा है, जो फ़िलहाल TestFlight के ज़रिए बीटा स्टेज में है.

कंपनी ऐप अब यूज़र्स को 'Manage Storage' ऑप्शन के ज़रिए चैट्स में मौजूद बड़ी फ़ाइलों को मैन्युअली ढूंढने और डिलीट करने का फीचर भी देता है. इसके अलावा, कंपनी ने iOS डिवाइस पर दो अकाउंट इस्तेमाल करने का सपोर्ट भी जोड़ा है.

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