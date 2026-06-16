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'E20 फ्यूल के इस्तेमाल से क्लेम पर कोई असर नहीं', ICICI Lombard ने कहा कवरेज पर नहीं पड़ेगा कोई फ़र्क

ICICI Lombard ने कहा कि E20 फ्यूल के इस्तेमाल से मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी पर कोई असर नहीं पड़ेगा. ( फोटो - AFP )

बीमा कंपनी ने X पर एक पोस्ट में कहा कि, "हम यह स्पष्ट करते हैं कि पुरानी गाड़ियों में E-20 ईंधन के इस्तेमाल को हम लापरवाही नहीं मानते, बल्कि इसे पर्यावरण के अनुकूल एक प्रगतिशील कदम मानते हैं."

चूंकि E20 अब पूरे देश में उपलब्ध स्टैंडर्ड फ़्यूल है, इसलिए इस बात ने सोशल मीडिया पर काफ़ी बहस छेड़ दी. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए ICICI Lombard ने कहा कि वह पुरानी गाड़ियों में E20 फ़्यूल के इस्तेमाल को लापरवाही नहीं मानता है.

यह स्पष्टीकरण बीमा कंपनी की एक पिछली ब्लॉग पोस्ट के बाद आया है, जिसमें कहा गया था कि गाड़ी के लिए न बने ईंधन का इस्तेमाल गलत इस्तेमाल या लापरवाही माना जा सकता है, जिससे क्लेम के मूल्यांकन पर असर पड़ सकता है.

हैदराबाद: ICICI Lombard General Insurance ने ग्राहकों को भरोसा दिलाते हुए स्पष्ट किया है कि गाड़ियों में E20 फ्यूल का इस्तेमाल करने से उनकी मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी की वैधता पर कोई असर नहीं पड़ता है. इंश्योरेंस कंपनी ने इस बात पर ज़ोर दिया कि चाहे पेट्रोल, डीज़ल, CNG या E20 - किसी भी तरह के फ्यूल का इस्तेमाल किया जाए, क्लेम मान्य रहेंगे.

ICICI Lombard ने आगे यह भी साफ़ किया कि क्लेम का मूल्यांकन सख्ती से उन जोखिमों (जैसे दुर्घटना या चोरी) के आधार पर किया जाता है, जिनके लिए इंश्योरेंस लिया गया है, न कि इस्तेमाल किए जाने वाले ईंधन के प्रकार के आधार पर.

खास बात यह है कि बीमा कंपनी, यूज़र द्वारा चुने गए प्लान के आधार पर दुर्घटना से होने वाले नुकसान, चोरी, मालिक-ड्राइवर और सह-यात्रियों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना, और साथ ही थर्ड-पार्टी लायबिलिटी (तीसरे पक्ष की देनदारी) के लिए कवर देती है.

बयान में आगे कहा गया है कि, "अगर पारंपरिक ईंधन के साथ कोई क्लेम स्वीकार्य है, तो E-20 ईंधन के साथ भी वह उतना ही स्वीकार्य है और ICICI Lombard सिर्फ़ ईंधन के इस्तेमाल के आधार पर क्लेम को खारिज नहीं करता है."

ICICI Lombard का यह स्पष्टीकरण इसलिए अहम है, क्योंकि देश ज़्यादा इथेनॉल ब्लेंडिंग की ओर बढ़ रहा है. सरकार की योजना के तहत, E20 (जिसमें 20 प्रतिशत इथेनॉल और 80 प्रतिशत पेट्रोल होता है) अब पूरे भारत में स्टैंडर्ड फ्यूल के तौर पर आसानी से उपलब्ध है.

इस बीच, सरकार ज़्यादा ब्लेंडिंग को अपनाने पर ज़ोर दे रही है, जिसके लिए कारों में फ्लेक्स-फ्यूल इंजन की ज़रूरत होगी. हाल ही में लॉन्च हुई Maruti Wagon R BioFlex E85 इथेनॉल ब्लेंड के साथ काम कर सकती है, जिसमें 85 प्रतिशत तक इथेनॉल और 15 प्रतिशत पेट्रोल होता है.

हालांकि, यह गाड़ी E100 पर भी चल सकती है, जो आमतौर पर 93-95 प्रतिशत इथेनॉल और 5-7 प्रतिशत पेट्रोल एडिटिव्स का मिश्रण होता है. भारत इस साल 500 इथेनॉल फ्यूल स्टेशन खोलने की योजना बना रहा है, जिसकी शुरुआत बड़े शहरों में 50-100 स्टेशनों से होगी. इसके अलावा, 2027 तक इस संख्या को बढ़ाकर 5,000 से ज़्यादा करने की भी योजना है.