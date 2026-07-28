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E20-पेट्रोल की लॉन्च से पहले नहीं किया गया कम्पैटिबल वाहनों की संख्या का आकलन, संसद में बोली सरकार

हैदराबाद: केंद्र सरकार ने संसद में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पूरे भारत में E20 पेट्रोल लॉन्च करने से पहले सरकार ने देश में उन गाड़ियों के अनुपात का आकलन नहीं किया, जो इस पेट्रोल के साथ पूरी तरह से इस्तेमाल के लायक हैं. हालांकि, सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि बड़े पैमाने पर हुए अध्ययनों और फील्ड ट्रायल में E20 पेट्रोल को तय मानकों के तहत इस्तेमाल के लिए सुरक्षित पाया गया है.

राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा कि "भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) ने जानकारी दी है कि उन्होंने भारत में उन गाड़ियों का प्रतिशत पता लगाने के लिए कोई आकलन नहीं किया है, जो अभी E20 ईंधन (पेट्रोल जिसमें 20 प्रतिशत इथेनॉल मिला होता है) के अनुकूल हैं."

मंत्री ने यह भी कहा कि "इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल (EBP) प्रोग्राम को एक चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित प्रक्रिया के ज़रिए लागू किया गया था, जिसमें नीति आयोग, ऑटोमोबाइल बनाने वाली कंपनियां, तेल मार्केटिंग कंपनियां, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (ARAI), सोसाइटी ऑफ़ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ पेट्रोलियम (IIP) और दूसरे तकनीकी संस्थान शामिल थे."

उन्होंने कहा कि "इंजन की टिकाऊपन, गाड़ी चलाने में आसानी, स्टार्ट होने की क्षमता, जंग से बचाव, मटीरियल की अनुकूलता, उत्सर्जन और ईंधन की दक्षता पर की गई लैब स्टडी और फ़ील्ड ट्रायल से यह पुष्टि हुई है कि E20 पेट्रोल इस्तेमाल के लिए सुरक्षित है." गोपी ने आगे कहा कि, "इन स्टडीज़ से यह भी पता चला है कि पुरानी गाड़ियों में E20 के इस्तेमाल से परफ़ॉर्मेंस में कोई खास बदलाव या असामान्य टूट-फूट नहीं होती है."

गौरतलब है कि पूरे भारत में E20 पेट्रोल को स्टैंडर्ड फ़्यूल बनाने पर कई वाहन मालिकों ने इसकी कड़ी आलोचना की थी. कई वाहन मालिकों ने पुरानी गाड़ियों पर इसके असर को लेकर चिंता जताई थी, क्योंकि वे गाड़ियां खास तौर पर 20 प्रतिशत इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल के लिए नहीं बनाई गईं थी.

आलोचकों ने सवाल उठाया कि क्या भारत की सभी गाड़ियां E20 पेट्रोल के साथ पूरी तरह से सही काम करेंगी. उन्होंने फ़्यूल की कम क्षमता (माइलेज) और ज़्यादा मेंटेनेंस खर्च की आशंका जताई है, और यह भी जानना चाहा है कि अगर इस फ़्यूल के इस्तेमाल से इंजन या फ़्यूल-सिस्टम में कोई समस्या आती है, तो उसकी ज़िम्मेदारी किसकी होगी.