E20-पेट्रोल की लॉन्च से पहले नहीं किया गया कम्पैटिबल वाहनों की संख्या का आकलन, संसद में बोली सरकार
राज्यसभा में केंद्र सरकार ने बताया कि E20 पेट्रोल लॉन्च करने से पहले E20-कम्पैटिबल गाड़ियों की संख्या का कोई आकलन नहीं किया गया.
Published : July 28, 2026 at 2:01 PM IST
हैदराबाद: केंद्र सरकार ने संसद में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि पूरे भारत में E20 पेट्रोल लॉन्च करने से पहले सरकार ने देश में उन गाड़ियों के अनुपात का आकलन नहीं किया, जो इस पेट्रोल के साथ पूरी तरह से इस्तेमाल के लायक हैं. हालांकि, सरकार ने इस बात पर जोर दिया कि बड़े पैमाने पर हुए अध्ययनों और फील्ड ट्रायल में E20 पेट्रोल को तय मानकों के तहत इस्तेमाल के लिए सुरक्षित पाया गया है.
राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने कहा कि "भारी उद्योग मंत्रालय (MHI) ने जानकारी दी है कि उन्होंने भारत में उन गाड़ियों का प्रतिशत पता लगाने के लिए कोई आकलन नहीं किया है, जो अभी E20 ईंधन (पेट्रोल जिसमें 20 प्रतिशत इथेनॉल मिला होता है) के अनुकूल हैं."
मंत्री ने यह भी कहा कि "इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल (EBP) प्रोग्राम को एक चरणबद्ध और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित प्रक्रिया के ज़रिए लागू किया गया था, जिसमें नीति आयोग, ऑटोमोबाइल बनाने वाली कंपनियां, तेल मार्केटिंग कंपनियां, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ़ इंडिया (ARAI), सोसाइटी ऑफ़ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (SIAM), इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ पेट्रोलियम (IIP) और दूसरे तकनीकी संस्थान शामिल थे."
उन्होंने कहा कि "इंजन की टिकाऊपन, गाड़ी चलाने में आसानी, स्टार्ट होने की क्षमता, जंग से बचाव, मटीरियल की अनुकूलता, उत्सर्जन और ईंधन की दक्षता पर की गई लैब स्टडी और फ़ील्ड ट्रायल से यह पुष्टि हुई है कि E20 पेट्रोल इस्तेमाल के लिए सुरक्षित है." गोपी ने आगे कहा कि, "इन स्टडीज़ से यह भी पता चला है कि पुरानी गाड़ियों में E20 के इस्तेमाल से परफ़ॉर्मेंस में कोई खास बदलाव या असामान्य टूट-फूट नहीं होती है."
गौरतलब है कि पूरे भारत में E20 पेट्रोल को स्टैंडर्ड फ़्यूल बनाने पर कई वाहन मालिकों ने इसकी कड़ी आलोचना की थी. कई वाहन मालिकों ने पुरानी गाड़ियों पर इसके असर को लेकर चिंता जताई थी, क्योंकि वे गाड़ियां खास तौर पर 20 प्रतिशत इथेनॉल-मिश्रित पेट्रोल के लिए नहीं बनाई गईं थी.
आलोचकों ने सवाल उठाया कि क्या भारत की सभी गाड़ियां E20 पेट्रोल के साथ पूरी तरह से सही काम करेंगी. उन्होंने फ़्यूल की कम क्षमता (माइलेज) और ज़्यादा मेंटेनेंस खर्च की आशंका जताई है, और यह भी जानना चाहा है कि अगर इस फ़्यूल के इस्तेमाल से इंजन या फ़्यूल-सिस्टम में कोई समस्या आती है, तो उसकी ज़िम्मेदारी किसकी होगी.
सरकार का कहना है कि E20 में बदलाव चरणबद्ध तरीके से और व्यापक टेस्टिंग के बाद किया गया है, जबकि वाहन बनाने वाली कंपनियों ने कहा है कि वे E20 ईंधन का इस्तेमाल करने वाले वाहनों के लिए वारंटी क्लेम को पूरा करना जारी रखेंगी.
इसके अलावा, राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए गोपी ने कहा कि E15 पेट्रोल का इस्तेमाल साढ़े तीन साल से ज़्यादा समय से और E19-E20 फ़्यूल का इस्तेमाल ढाई साल से ज़्यादा समय से बड़े पैमाने पर हो रहा है. इन ब्लेंड्स पर 20 करोड़ से ज़्यादा दो-पहिया वाहन और तीन करोड़ से ज़्यादा पेट्रोल कारें चल रही हैं.
सरकार ने यह भी कहा कि इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से बड़े पैमाने पर इंजन फ़ेल होने या गाड़ी खराब होने का कोई पक्का सबूत सामने नहीं आई है. इसके साथ ही, उन्होंने कहा कि वाहन बनाने वाली कंपनियां E20 फ़्यूल इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के लिए वारंटी की शर्तें पूरी करती रहती हैं.
फ्यूल इकॉनमी के बारे में बताते हुए सरकार ने कहा कि माइलेज कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे गाड़ी चलाने की स्थिति, गाड़ी चलाने का तरीका और गाड़ी का रखरखाव. सरकार ने कहा कि जिन गाड़ियों को शुरू में E10 पेट्रोल के लिए बनाया गया था, उनमें E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने पर फ्यूल इकॉनमी में आम तौर पर सिर्फ़ 3-5 प्रतिशत की कमी आती है. वहीं, E20 पेट्रोल में ज़्यादा ऑक्टेन, बेहतर एंटी-नॉक गुण, साफ़ कंबशन और इंजन की स्मूद परफ़ॉर्मेंस जैसे फ़ायदे मिलते हैं.
गोपी ने आगे कहा कि E20 फ़्यूल, E10 फ़्यूल की तुलना में बेहतर एक्सेलरेशन, बेहतर राइड क्वालिटी और लगभग 30 प्रतिशत कम कार्बन उत्सर्जन प्रदान करता है, जबकि ज़्यादा इथेनॉल वाले मिश्रण से साफ़ कंबशन होता है और पार्टिकुलेट मैटर का उत्सर्जन लगभग शून्य हो जाता है.