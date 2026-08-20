ETV Bharat / technology

लद्दाख में बनेगा भारत का सबसे बड़ा टेलीस्कोप NLOT, जो खोलेगा ब्रह्मांड के नए राज़!

यह एक सांकेतिक तस्वीर है, जिसमें लेह, लद्दाख के नामग्याल त्सेमो मठ के ऊपर मिल्की वे (आकाशगंगा) को उभरते हुए दिखाया गया है. ( Image Credit: Getty Images )

हैदराबाद: भारत अभी तक का अपना सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण ग्राउंड-बेस्ड एस्ट्रोनॉमी प्रोजेक्ट बनाने की तैयारी में जुट गया है. लद्दाक के हानले में 13.7 मीटर का नेशनल लार्ड ऑप्टिकल-इंफ्रारेट टेलीस्कोप (NLOT) बनाया जाएगा, जो भारत के मौजूदा 4 मीटर क्लास के टेलीस्कोप्स के मुकाबले करीब 15 गुना ज्यादा रोशनी इक्ट्ठा कर सकेगा.

इसका मतलब है कि अब अंतरिक्ष वैज्ञानिक पहले से कहीं ज्यादा धुंधले और दूर से अंतरिक्षीय पिंडो को ढूंढ पाएंगे और उनका बारीकी से अध्ययन कर सकेंगे. यह नया टेलीस्कोप भारत के मौजूदा छोटे टेलीस्कोप्स (3-4 मीटर वाले) और दुनिया के बहुत बड़े अगली पीढ़ी के टेलीस्कोप्स के बीच की कमी को पूरा करेगा. इससे भारतीय वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष की गहराईरों की खोज करने के लिए अपने देश में ही बेहतर सुविधाएं मिलेंगी.

भारत की ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी यात्रा: VBT से NLOT तक

भारत में 1980 के दशक की शुरुआत में अपना पहला स्वदेशी 2.3 मीटर का ऑप्टिकल टेलीस्कोप बनाया था, जिसका नाम वेणु बप्पू टेलीस्कोप (VBT) रखा गया था. आज भारत के पास 2-मीटर क्लास वाले चार ऑप्टिकल टेलीस्कोप और देवस्थल में 3.6 मीटर का एक टेलीस्कोप है. लेकिन इसके बावजूद भारत आज तक VBT से बड़ा कोई दूसरा ऑप्टिकल टेलीस्कोप बना नहीं पाया था.

भारत थर्टी मीटर टेलीस्कोप (TMT) प्रोजेक्ट का हिस्सा है. TMT (Thirty Meter Telescope) अभी बन रहा है. इसमें मिरर पॉलिशिंग और डिजाइन का काम चल रहा है और पूरा तैयार होने में अभी कई साल लग सकते हैं. इससे भारतीय वैज्ञानिकों को दुनिया के सबसे बड़े नए टेलीस्कोप्स में से एक का इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा. TMT में भारत की भागीदारी ने बहुत कुछ सिखाया है. इसी सीख से 13.7 मीटर के NLOT टेलीस्कोप के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी, एक्सपीरियंस और हुनर तैयार हुआ है.

भारत को अपने ही टेलीस्कोप की जरूरत क्यों है?

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, बेंगलुरु की डायरेक्टर प्रोफेसर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम ने ईटीवी भारत को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि आखिर भारत को अपने ही देश में इतने बड़े टेलीस्कोप की जरूरत क्यों महसूस हुई.

उन्होंने कहा, "ऑप्टिकल-इंफ्रारेड वेवलेंथ रीज़न में भारत का सबसे बड़ा टेलीस्कोप 3.6 मीटर का है, जबकि दुनिया आज 10 से 12 मीटर क्लास के टेलीस्कोप ऑपरेट कर रही है और उससे भी बड़ी सुविधाएं बना रही है, तो सवाल है कि भारत कहां खड़ा है. इसी सवाल का जवाब अब हम ढूंढ रहे हैं."

उन्होंने आगे बताया कि भारत पिछले एक दशक से भी ज्यादा वक्त से 30 मीटर वाले टीएमटी प्रोजेक्ट में भागीदार रहा है और इसमें भारत की करीब 10% हिस्सेदारी है, जो मुख्य रूप से इन-काइंड यानी सामान और सेवाओं के रूप में योगदान के जरिए है. पिछले 10 से 12 सालों में इस भागीदारी ने भारत को वो क्षमताएं बनाने में मदद की है, जो पहले हमारे पास उपलब्ध नहीं थीं.

बड़े टेलीस्कोप की तकनीक भारत में कैसे तैयार हो रही है?

सामान्य छोटे टेलीस्कोप (2 मीटर वाले) में एक बड़ा गोल शीशा लगता है, लेकिन बहुत बड़े टेलीस्कोप (जैसे 30 मीटर वाले) में एक ही बड़ा शीशा नहीं लगता. वहां शीशा कई छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटा होता है. इन टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ा शीशा बनाया जाता है. TMT नाम के बहुत बड़े टेलीस्कोप में 492 छोटे षटकोण (हेक्सागोन) आकार के शीशे के टुकड़े लगते हैं, जो मिलाकर एक बड़े शीशे यानी सतह की तरह काम करते हैं.

भारत इनमें से 1.4 मीटर क्लास के मिरर सेगमेंट्स को चमकाने (पॉलिश करने) का काम कर रहा है, जिनमें करीब 80 से 100 मिरर सेगमेंट्स को पॉलिश किया जाना है. इसके साथ ही सभी 492 सेगमेंट्स के लिए सपोर्ट सिस्टम और कई अन्य टूल्स भी तैयार किए जा रहे हैं. इस पूरे प्रोग्राम में 70 से भी ज्यादा भारतीय कंपनियों ने हिस्सा लिया है, जिससे बड़े टेलीस्कोप की टेक्नोलॉजी के लिए एक मजबूत घरेलू इकोसिस्टम तैयार हुआ है.

प्रोफेसर सुब्रमण्यम ने समझाया कि मिरर बनाने की प्रक्रिया में सबसे पहले एक फ्लैट ब्लैंक यानी एक सपाट शीशे को जरूरी वक्रता (कर्वेचर) यानी मोड़कर जितना जरूरी हो, उतना गोलाकर दिया जाता है. उसके बाद बारीक पॉलिशिंग और कोटिंग की जाती है. पुराने और पारंपरिक तरीके से पॉलिशिंग में एक मिरर के लिए छह महीने से एक साल तक का समय लग सकता है, इसलिए एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी हो गया है. यूरोपीय देशों ने कंप्यूटर से कंट्रोल होने वाली सात-एक्सिस मशीन्स डेवलप कीं, जबकि अमेरिका ने स्ट्रेस-मिरर पॉलिशिंग टेक्नोलॉजी बनाई, जिससे इस पूरे प्रोसेस के टाइम को कम करके करीब दो हफ्तों में समेट दिया है.

भारत में इस क्षमता को तैयार करने के लिए आईआईए ने अपने होसकोटे कैंपस में एक खास जगह बनाई है. इस टेक्नोलॉजी को क्वालीफाई भी किया जा चुका है और वहां अभी मिरर सेगमेंट्स की पॉलिशिंग चल रही है. NLOT के लिए शीशे का आकार यानी कर्वेचर थोड़ा अलग होगा, लेकिन इसी टेक्नोलॉजी को उसके हिसाब से ढाला जा सकता है.

मिरर ब्लैंक्स अभी भी विदेश से मंगवाए जाएंगे, लेकिन पॉलिशिंग और कोटिंग का काम भारत में ही किया जाएगा. भारत ने सेगमेंट-सपोर्ट असेंबली बनाने की क्षमता भी डेवलप कर ली है और L&T को TMT सपोर्ट सिस्टम के लिए क्वालीफाई किया जा चुका है. कुछ टेक्नोलॉज़ीस को अभी भी डेवलप किया जाना बाकी है, जैसे पॉलिश किए गए मिरर को बिना नुकसान पहुंचाए हेक्सागोनल सेगमेंट्स में काटना और फाइनल फिगरिंग करना. लेकिन इनके बारे में ज्यादातर जरूरी जानकारियां पहले से ही उपलब्ध हैं और कई भारतीय कंपनियां इन क्षमताओं का प्रदर्शन कर चुकी हैं.

NLOT से ब्रह्मांड के बारे में क्या पता चलेगा

अब आप सभी के मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि जब भारत खुद का इतना बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप NLOT बना लेगा तो उससे यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड के बारे में क्या पता चलेगा. इस सवाल का जवाब देते हुए प्रोफेसर सुब्रमण्यम ने बताया कि NLOT के 90 सेगमेंट्स कहीं ज्यादा रोशनी इकट्ठा करेंगे, जिससे वैज्ञानिकों अंतरिक्ष में काफी दूर की धुंधली चीजों का भी गहराई से अध्ययन कर सकेंगे.