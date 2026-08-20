लद्दाख में बनेगा भारत का सबसे बड़ा टेलीस्कोप NLOT, जो खोलेगा ब्रह्मांड के नए राज़!
भारत 13.7 मीटर का NLOT टेलीस्कोप बना रहा है, जो मौजूदा टेलीस्कोप्स से 15 गुना ज्यादा रोशनी इकट्ठा करेगा. (अनुभा जैन की रिपोर्ट)
Published : August 20, 2026 at 9:10 PM IST
हैदराबाद: भारत अभी तक का अपना सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण ग्राउंड-बेस्ड एस्ट्रोनॉमी प्रोजेक्ट बनाने की तैयारी में जुट गया है. लद्दाक के हानले में 13.7 मीटर का नेशनल लार्ड ऑप्टिकल-इंफ्रारेट टेलीस्कोप (NLOT) बनाया जाएगा, जो भारत के मौजूदा 4 मीटर क्लास के टेलीस्कोप्स के मुकाबले करीब 15 गुना ज्यादा रोशनी इक्ट्ठा कर सकेगा.
इसका मतलब है कि अब अंतरिक्ष वैज्ञानिक पहले से कहीं ज्यादा धुंधले और दूर से अंतरिक्षीय पिंडो को ढूंढ पाएंगे और उनका बारीकी से अध्ययन कर सकेंगे. यह नया टेलीस्कोप भारत के मौजूदा छोटे टेलीस्कोप्स (3-4 मीटर वाले) और दुनिया के बहुत बड़े अगली पीढ़ी के टेलीस्कोप्स के बीच की कमी को पूरा करेगा. इससे भारतीय वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष की गहराईरों की खोज करने के लिए अपने देश में ही बेहतर सुविधाएं मिलेंगी.
भारत की ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमी यात्रा: VBT से NLOT तक
भारत में 1980 के दशक की शुरुआत में अपना पहला स्वदेशी 2.3 मीटर का ऑप्टिकल टेलीस्कोप बनाया था, जिसका नाम वेणु बप्पू टेलीस्कोप (VBT) रखा गया था. आज भारत के पास 2-मीटर क्लास वाले चार ऑप्टिकल टेलीस्कोप और देवस्थल में 3.6 मीटर का एक टेलीस्कोप है. लेकिन इसके बावजूद भारत आज तक VBT से बड़ा कोई दूसरा ऑप्टिकल टेलीस्कोप बना नहीं पाया था.
भारत थर्टी मीटर टेलीस्कोप (TMT) प्रोजेक्ट का हिस्सा है. TMT (Thirty Meter Telescope) अभी बन रहा है. इसमें मिरर पॉलिशिंग और डिजाइन का काम चल रहा है और पूरा तैयार होने में अभी कई साल लग सकते हैं. इससे भारतीय वैज्ञानिकों को दुनिया के सबसे बड़े नए टेलीस्कोप्स में से एक का इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा. TMT में भारत की भागीदारी ने बहुत कुछ सिखाया है. इसी सीख से 13.7 मीटर के NLOT टेलीस्कोप के लिए जरूरी टेक्नोलॉजी, एक्सपीरियंस और हुनर तैयार हुआ है.
भारत को अपने ही टेलीस्कोप की जरूरत क्यों है?
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, बेंगलुरु की डायरेक्टर प्रोफेसर अन्नपूर्णी सुब्रमण्यम ने ईटीवी भारत को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि आखिर भारत को अपने ही देश में इतने बड़े टेलीस्कोप की जरूरत क्यों महसूस हुई.
उन्होंने कहा, "ऑप्टिकल-इंफ्रारेड वेवलेंथ रीज़न में भारत का सबसे बड़ा टेलीस्कोप 3.6 मीटर का है, जबकि दुनिया आज 10 से 12 मीटर क्लास के टेलीस्कोप ऑपरेट कर रही है और उससे भी बड़ी सुविधाएं बना रही है, तो सवाल है कि भारत कहां खड़ा है. इसी सवाल का जवाब अब हम ढूंढ रहे हैं."
उन्होंने आगे बताया कि भारत पिछले एक दशक से भी ज्यादा वक्त से 30 मीटर वाले टीएमटी प्रोजेक्ट में भागीदार रहा है और इसमें भारत की करीब 10% हिस्सेदारी है, जो मुख्य रूप से इन-काइंड यानी सामान और सेवाओं के रूप में योगदान के जरिए है. पिछले 10 से 12 सालों में इस भागीदारी ने भारत को वो क्षमताएं बनाने में मदद की है, जो पहले हमारे पास उपलब्ध नहीं थीं.
बड़े टेलीस्कोप की तकनीक भारत में कैसे तैयार हो रही है?
सामान्य छोटे टेलीस्कोप (2 मीटर वाले) में एक बड़ा गोल शीशा लगता है, लेकिन बहुत बड़े टेलीस्कोप (जैसे 30 मीटर वाले) में एक ही बड़ा शीशा नहीं लगता. वहां शीशा कई छोटे-छोटे टुकड़ों में बंटा होता है. इन टुकड़ों को जोड़कर एक बड़ा शीशा बनाया जाता है. TMT नाम के बहुत बड़े टेलीस्कोप में 492 छोटे षटकोण (हेक्सागोन) आकार के शीशे के टुकड़े लगते हैं, जो मिलाकर एक बड़े शीशे यानी सतह की तरह काम करते हैं.
भारत इनमें से 1.4 मीटर क्लास के मिरर सेगमेंट्स को चमकाने (पॉलिश करने) का काम कर रहा है, जिनमें करीब 80 से 100 मिरर सेगमेंट्स को पॉलिश किया जाना है. इसके साथ ही सभी 492 सेगमेंट्स के लिए सपोर्ट सिस्टम और कई अन्य टूल्स भी तैयार किए जा रहे हैं. इस पूरे प्रोग्राम में 70 से भी ज्यादा भारतीय कंपनियों ने हिस्सा लिया है, जिससे बड़े टेलीस्कोप की टेक्नोलॉजी के लिए एक मजबूत घरेलू इकोसिस्टम तैयार हुआ है.
प्रोफेसर सुब्रमण्यम ने समझाया कि मिरर बनाने की प्रक्रिया में सबसे पहले एक फ्लैट ब्लैंक यानी एक सपाट शीशे को जरूरी वक्रता (कर्वेचर) यानी मोड़कर जितना जरूरी हो, उतना गोलाकर दिया जाता है. उसके बाद बारीक पॉलिशिंग और कोटिंग की जाती है. पुराने और पारंपरिक तरीके से पॉलिशिंग में एक मिरर के लिए छह महीने से एक साल तक का समय लग सकता है, इसलिए एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी हो गया है. यूरोपीय देशों ने कंप्यूटर से कंट्रोल होने वाली सात-एक्सिस मशीन्स डेवलप कीं, जबकि अमेरिका ने स्ट्रेस-मिरर पॉलिशिंग टेक्नोलॉजी बनाई, जिससे इस पूरे प्रोसेस के टाइम को कम करके करीब दो हफ्तों में समेट दिया है.
भारत में इस क्षमता को तैयार करने के लिए आईआईए ने अपने होसकोटे कैंपस में एक खास जगह बनाई है. इस टेक्नोलॉजी को क्वालीफाई भी किया जा चुका है और वहां अभी मिरर सेगमेंट्स की पॉलिशिंग चल रही है. NLOT के लिए शीशे का आकार यानी कर्वेचर थोड़ा अलग होगा, लेकिन इसी टेक्नोलॉजी को उसके हिसाब से ढाला जा सकता है.
मिरर ब्लैंक्स अभी भी विदेश से मंगवाए जाएंगे, लेकिन पॉलिशिंग और कोटिंग का काम भारत में ही किया जाएगा. भारत ने सेगमेंट-सपोर्ट असेंबली बनाने की क्षमता भी डेवलप कर ली है और L&T को TMT सपोर्ट सिस्टम के लिए क्वालीफाई किया जा चुका है. कुछ टेक्नोलॉज़ीस को अभी भी डेवलप किया जाना बाकी है, जैसे पॉलिश किए गए मिरर को बिना नुकसान पहुंचाए हेक्सागोनल सेगमेंट्स में काटना और फाइनल फिगरिंग करना. लेकिन इनके बारे में ज्यादातर जरूरी जानकारियां पहले से ही उपलब्ध हैं और कई भारतीय कंपनियां इन क्षमताओं का प्रदर्शन कर चुकी हैं.
NLOT से ब्रह्मांड के बारे में क्या पता चलेगा
अब आप सभी के मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि जब भारत खुद का इतना बड़ा ऑप्टिकल टेलीस्कोप NLOT बना लेगा तो उससे यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड के बारे में क्या पता चलेगा. इस सवाल का जवाब देते हुए प्रोफेसर सुब्रमण्यम ने बताया कि NLOT के 90 सेगमेंट्स कहीं ज्यादा रोशनी इकट्ठा करेंगे, जिससे वैज्ञानिकों अंतरिक्ष में काफी दूर की धुंधली चीजों का भी गहराई से अध्ययन कर सकेंगे.
एक्सोप्लैनेट और जीवन के संकेत: दूर के ग्रहों से आने वाली धुंधली परावर्तित रोशनी का विश्लेषण करके वैज्ञानिक ऑक्सीजन जैसे रासायनिक संकेतों को ढूंढ सकेंगे, जो जीवन की संभावना का इशारा दे सकते हैं.
शुरुआती ब्रह्मांड: यह टेलीस्कोप समय में पीछे झांककर यह अध्ययन करेगा कि ब्रह्मांड में सबसे पहले सबसे पहले तारे और धातुएँ कैसे बनीं.
सौरमंडल से पहले की रसायन विज्ञान: ज्ञानिक ब्रह्मांड की उस बुनियादी रासायनिक स्ट्रक्चर की भी स्टडी करेंगे, जो हमारे सौरमंडल के बनने से बहुत पहले मौजूद थीं. आसान भाषा में कहें तो वैज्ञानिक यह जानने की कोशिश करेंगे कि हमारे सौरमंडल के बनने से पहले ब्रह्मांड में क्या-क्या था.
अलग-अलग परिस्थितियों में ग्रहों का अस्तित्व: NLOT यह पता लगाने में मदद करेगा कि विविध ब्रह्मांडीय परिस्थितियों में ग्रह बन सकते हैं या नहीं यानी अलग-अलग जगहों पर ग्रह कैसे बनते हैं.
गैलेक्सी का विकास: NLOT इस चीज की स्टडी करने में भी मदद करेगा कि गैलेक्सियां कैसे बनती हैं और अरबों सालों में कैसे विकसित होती हैं.
हानले को ही क्यों चुना गया?
लद्दाख में इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी (IAO) का घर कहलाने वाला हानले, समुद्र तल से करीब 4,500 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और दुनिया की सबसे ऊंची खगोलीय जगहों में से एक है. यह जगह दुनिया के उन चंद जगहों में से एक है, जहां टेलीस्कोप पूरे साल काम कर सकते हैं. यहां तक कि मानसून के दौरान भी सिर्फ कुछ ही रातें बादलों से ढकी होती है, इसलिए यहां पर मौसम की वजह से काम बंद करने की जरूरत नहीं पड़ती.
प्रोफेसर सुब्रमण्यम ने ये सबकुछ बताते हुए आगे जोड़ा कि, “पतला वायुमंडल, बहुत कम भाप और ठंडा मौसम रोशनी को बिखेरने और अवशोषित करने से रोकता है. इस कारण हानले ऑप्टिकल और इंफ्रारेड दोनों के लिए बेहतरीन है. हम वहां साल 2000 से एक छोटा टेलीस्कोप चला रहे हैं उसे चलते हुए अब यानी 25 साल से ज्यादा हो गए हैं. तापमान कभी 30 डिग्री ऊपर तो कभी 30 डिग्री नीचे चला जाता है, फिर भी काम चलता है और आसमान बहुत साफ और सुंदर रहता है.”
NLOT से पहले तकनीक की जांच
NLOT बनाने, चलाने और उसे बनाए रखने में सबसे बड़ी चुनौतियों के बारे में पूछे जाने पर प्रोफेसर सुब्रमण्यम ने कहा, "किसी दूरदराज और मुश्किल जगह पर टेलीस्कोप चलाना हमारे लिए नई बात नहीं है. हमारे पास कठिन परिस्थितियों में टेलीस्कोप चलाने और बनाए रखने का अनुभव है. सबसे बड़ी चुनौती सेगमेंटेड मिरर्स को आपस में जोड़ने यानी इंटीग्रेट करने की है."
उन्होंने बताया, "हमने TMT के टूल्स बनाए हैं, लेकिन टेलीस्कोप अभी पूरा नहीं बना है, इसलिए हमने उन्हें एक साथ जोड़कर एक ही मिरर की तरह काम करते हुए अभी तक टेस्ट नहीं किया है. इसी वजह से, पहले एक छोटा 3.7 मीटर का टेलीस्कोप अपग्रेड किया जाएगा. उसमें सिर्फ 7 छोटे शीशे लगाए जाएंगे, इससे सीख लेंगे कि मिरर को सही तरीके से कैसे जोड़ा जाए. इसके लिए जरूरी अलाइनमेंट और फेजिंग टेक्नोलॉजी को डेवलप और टेस्ट किया जाएगा. इसी तरीके को बाद NLOT में भी इस्तेमाल किया जाएगा. यह अपग्रेडेड टेलीस्कोप NLOT का निर्माण शुरू होने से पहले जरूरी टेक्निकल खतरों को दूर करने में भी मदद करेगा"
कब तक तैयार होगा NLOT
NLOT के पूरी तरह से चालू होने की टाइमलाइन के बारे में प्रोफेसर सुब्रमण्यम ने बताया, "हम कैबिनेट की अंतिम मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं. इसके साथ-साथ हम NLOT की डिजाइन और टेक्निकल रिव्यू भी पूरी करेंगे."
उन्होंने आगे कहा, "13.7 मीटर के इस टेलीस्कोप को बनाने में करीब एक दशक लगेगा, जबकि इसे चालू करने यानी कमीशनिंग में करीब एक साल का समय लग सकता है, क्योंकि हर मिरर और सपोर्ट सिस्टम को अलाइन और इंटीग्रेट करना होगा. हानले की कड़ी सर्दियां भी निर्माण कार्य को चैलेंजिंग बनाती हैं, लेकिन हमारा लक्ष्य तय समयसीमा के अंदर ही इस प्रोजेक्ट को पूरा करना है."
HCT यानी हिमालयन चंद्र टेलीस्कोप के जरिए पिछले कई सालों से रिमोट ऑपरेशन यानी दूर से टेलीस्कोप चलाने के महत्व को लेकर खास सीख मिली है, क्योंकि हानले की ऊंचाई और कठिन परिस्थितियों की वजह से वहां पहुंचना आसान नहीं है.
प्रोफेसर सुब्रमण्यम ने बताया, "हमने इसे रिमोट ऑपरेशन के लिए ही डिजाइन किया था, जहां वैज्ञानिक हानले जाने के बजाय बेंगलुरु के होसकोटे कैंपस से ही टेलीस्कोप चलाते हैं. NLOT को भी रिमोट तरीके से ही चलाया जाएगा और साइट पर सिर्फ जरूरी इंजीनियर और टेक्निशियन ही मौजूद रहेंगे."
उन्होंने आगे कहा, "HCT से हमने मौसम, निर्माण और मटीरियल से जुड़ी जरूरतों के बारे में भी सीखा है, ताकि ऐसी मुश्किल परिस्थितियों में काम किया जा सके. यहां तक कि ग्रीस और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे साधारण चीजों को भी माइनस 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास काम करने के लिए खास तौर पर टेस्ट और सर्टिफाई करना पड़ता है."
आगे भारत की स्थिति कैसी होगी
भारत की फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बात करते हुए प्रोफेसर सुब्रमण्यम ने कहा कि अपग्रेडेड 3.7 मीटर का टेलीस्कोप प्रोग्राम के शुरुआती पांच सालों में एक टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर के तौर पर काम करेगा, जिससे स्टेलर केमिस्ट्री, स्टार फॉर्मेशन, मॉलिक्यूलर क्लाउड्स में छिपे नए तारों, इंफ्रारेड सोर्सेज और एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लिआई की स्टडी की जा सकेगी. इसके साथ-साथ NLOT के लिए साइंस इंस्ट्रूमेंट्स भी डेवलप किए जाएंगे, क्योंकि टेलीस्कोप फोटॉन्स (Photons - यानी रोशनी के सबसे छोटे कण) इकट्ठा करता है जबकि इंस्ट्रूमेंट्स उनका विश्लेषण करते हैं.
जब 13.7 मीटर का NLOT पूरी तरह चालू हो जाएगा, तब भारत दुनिया के बड़े टेलीस्कोप वाले देशों में शामिल हो जाएगा. यह हमारे मौजूदा 3.6 मीटर वाले टेलीस्कोप से बहुत बड़ा कदम होगा. इसके अलावा भारतीय कंपनियां भविष्य के और बड़े टेलीस्कोप्स के लिए सटीक टूल्स बनाना सीख जाएंगी. इससे दुनिया के दूसरे बड़े स्पेस-रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में भी भारत को काम मिल सकता है.