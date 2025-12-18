ETV Bharat / technology

Nissan की बजट MPV के नाम का खुलासा, जानें कब होगी लॉन्च

Nissan ने आधिकारिक तौर पर अपनी अपकमिंग MPV के नाम का खुलासा कर दिया है, जिसे Nissan Gravite के नाम से उतारा जाएगा.

Nissan Gravite
Nissan Gravite (फोटो - Nissan India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 18, 2025 at 5:17 PM IST

4 Min Read
हैदराबाद: जापानी कार निर्माता Nissan ने आधिकारिक तौर पर भारतीय बाजार के लिए अपनी अपकमिंग 3-पंक्ति MPV के नाम का खुलासा कर दिया है. कंपनी इस कार को Nissan Gravite नाम से उतारेगी. यह कार भारतीय बाज़ार के लिए कंपनी की नई प्रोडक्ट रणनीति का हिस्सा है और इसे जनवरी 2026 में बाजार में लॉन्च किया जा सकता है, जबकि मार्च 2026 में इसकी कीमत का खुलासा होगा.

दिलचस्प बात यह है कि नई Nissan Gravite, Renault Triber पर आधारित होने वाली है और इसलिए इसमें वही CMF-A+ प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया गया है, और संभावना है कि इसका पावरट्रेन भी वही होने वाला है. यह Nissan की लाइन-अप में Magnite से नीचे होने वाली है, और सीधे Renault Triber को टक्कर देने वाली है. यह कार उन खरीदारों को टारगेट करने वाली है, जो एक किफायती कॉम्पैक्ट 7-सीटर कार की तलाश कर रहे हैं.

Nissan Gravite
Nissan Gravite (फोटो - Nissan India)

Nissan Gravite का डिजाइन
कंपनी ने इस कार की कुछ टीजर तस्वीरें जारी की थी, जिनसे Nissan Gravite की स्टाइलिंग डायरेक्शन के बारे में जानकारी मिलती है. यह MPV Renault Triber के सिल्हूट और ओवरऑल प्रोपोर्शन को बरकरार रखती है, लेकिन इसे रीडिज़ाइन किए गए फ्रंट बंपर, एक नई ग्रिल और नए अलॉय व्हील डिज़ाइन के साथ एक अलग लुक मिलने वाला है.

इसके हेडलैंप Renault Triber के आकार जैसे ही हैं, लेकिन Nissan ने इस कार को अलग दिखाने के लिए नए लाइटिंग एलिमेंट लगाए हैं. इसके रियर प्रोफाइल पर नजर डालें, Nissan Gravite में एक रीडिज़ाइन किया गया बंपर और नए टेल-लैंप दिए गए हैं, साथ ही टेलगेट पर 'Gravite' नाम प्रमुखता से दिया गया है. Nissan Gravite 4-मीटर से कम की कैटेगरी में आती है.

Nissan Gravite का इंटीरियर
फिलहाल अभी इस कार का इंटीरियर अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन Nissan Gravite में शायद Renault Triber जैसा ही डैशबोर्ड और स्टीयरिंग व्हील लेआउट देखने को मिल सकता है. हालांकि, उम्मीद जताई जा रही है कि Nissan इस MPV को अपने अलग कलर थीम और फीचर पैकेजिंग से अलग बनाएगी.

फीचर्स की बात करें तो इस कार में 7-इंच का सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 8-इंच का टचस्क्रीन, वायरलेस फोन चार्जिंग, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप और दूसरी व तीसरी पंक्ति के लिए वेंट के साथ मैनुअल AC जैसे फीचर्स मिल सकते हैं. वहीं, सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें छह एयरबैग, आगे और पीछे पार्किंग सेंसर, हिल-स्टार्ट असिस्ट, TPMS और एक रियर-व्यू कैमरा शामिल हो सकते हैं.

Nissan Gravite
Nissan Gravite (फोटो - Nissan India)

Nissan Gravite का इंजन
इंजन की बात करें तो Nissan Gravite में 1.0-लीटर, नैचुरली-एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है, जो Renault Triber में भी इस्तेमाल किया जाता है. यह इंजन 76 hp की पावर और 95Nm का टॉर्क प्रदान करता है. बता दें कि इस इंजन का विकल्प Renault Kiger में भी मिलता है, जो इस कार के निचले वेरिएंट में मिलता है.

इस इंजन के साथ कंपनी 5-स्पीड मैनुअल और 5-speed AMT गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है. Renault Triber में कंपनी CNG का विकल्प भी पेश करती है, हालांकि Renault Triber की तरह ही इसमें डीलर-फिटेड ऑप्शन दिया जाएगा.

Nissan Gravite
Nissan Gravite (फोटो - Nissan India)

Nissan Gravite की लॉन्च टाइम लाइन
इसकी लॉन्च की बात करें तो Nissan जनवरी 2026 में Gravite को पूरी तरह से पेश करेगी, जिसमें MPV के डिज़ाइन, फीचर्स और इंटीरियर की पूरी जानकारी दी जाएगी. इसके बाद फरवरी 2026 में एक इंवेंट में कंपनी भारतीय बाजार के लिए अपनी योजनाओं के बारे में जानकारी देगी और फिर मार्च 2026 में इस कार को लॉन्च किया जा सकता है.

