ETV Bharat / technology

Nissan की बजट MPV के नाम का खुलासा, जानें कब होगी लॉन्च

Nissan Gravite ( फोटो - Nissan India )

हैदराबाद: जापानी कार निर्माता Nissan ने आधिकारिक तौर पर भारतीय बाजार के लिए अपनी अपकमिंग 3-पंक्ति MPV के नाम का खुलासा कर दिया है. कंपनी इस कार को Nissan Gravite नाम से उतारेगी. यह कार भारतीय बाज़ार के लिए कंपनी की नई प्रोडक्ट रणनीति का हिस्सा है और इसे जनवरी 2026 में बाजार में लॉन्च किया जा सकता है, जबकि मार्च 2026 में इसकी कीमत का खुलासा होगा. दिलचस्प बात यह है कि नई Nissan Gravite, Renault Triber पर आधारित होने वाली है और इसलिए इसमें वही CMF-A+ प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया गया है, और संभावना है कि इसका पावरट्रेन भी वही होने वाला है. यह Nissan की लाइन-अप में Magnite से नीचे होने वाली है, और सीधे Renault Triber को टक्कर देने वाली है. यह कार उन खरीदारों को टारगेट करने वाली है, जो एक किफायती कॉम्पैक्ट 7-सीटर कार की तलाश कर रहे हैं. Nissan Gravite (फोटो - Nissan India) Nissan Gravite का डिजाइन

कंपनी ने इस कार की कुछ टीजर तस्वीरें जारी की थी, जिनसे Nissan Gravite की स्टाइलिंग डायरेक्शन के बारे में जानकारी मिलती है. यह MPV Renault Triber के सिल्हूट और ओवरऑल प्रोपोर्शन को बरकरार रखती है, लेकिन इसे रीडिज़ाइन किए गए फ्रंट बंपर, एक नई ग्रिल और नए अलॉय व्हील डिज़ाइन के साथ एक अलग लुक मिलने वाला है. इसके हेडलैंप Renault Triber के आकार जैसे ही हैं, लेकिन Nissan ने इस कार को अलग दिखाने के लिए नए लाइटिंग एलिमेंट लगाए हैं. इसके रियर प्रोफाइल पर नजर डालें, Nissan Gravite में एक रीडिज़ाइन किया गया बंपर और नए टेल-लैंप दिए गए हैं, साथ ही टेलगेट पर 'Gravite' नाम प्रमुखता से दिया गया है. Nissan Gravite 4-मीटर से कम की कैटेगरी में आती है.