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जल्द लॉन्च होगा Nissan Tekton का 7-सीटर वर्जन, मिलेंगे अपडेटेड हेडलैंप और टेललैंप

Nissan Tekton SUV ( फोटो - Nissan India )

हैदराबाद: Renault Duster के बाद, अब Renault अपनी 'रीचार्ज मॉडल ऑफ़ेंसिव' योजना के तहत C-SUV के 7-सीटर वर्जन को बाजार में उतारने की योजना बना रही है. बता दें कि Nissan Tekton, Renault Duster का ही रीबैज्ड Nissan वर्जन है. अब जानकारी सामने आ रही है कि Nissan Tekton का भी 7-सीटर वर्जन जल्द ही बाजार में उतारा जाएगा. इस कार को हाल ही में टेस्टिंग के दौरान देखा गया, लेकिन इसे पूरी तरह से कैमोफ़्लाज किया गया था, लेकिन इससे कुछ अहम जानकारी सामने आई है. इस कार के आकार की बात करें तो इसके व्हीलबेस को वैसा ही रखा जा सकता है. लेकिन टेस्ट म्यूल में टेल लैंप्स का डिज़ाइन अलग रखा गया है. Renault Duster जैसे आकार के बजाय, ये रैप-अराउंड आकार के दिए गए हैं, और नीचे की तरफ़ फैले हुए हैं, जैसे Maruti Vistoris और Mahindra XEV 9S में देखे जाते हैं. एक और साफ़ बदलाव लंबे C-पिलर पर भी देखने को मिलता है, जिसमें छत ज़्यादा फ़्लैट है और बड़े रियर-क्वार्टर ग्लास के लिए अतिरिक्त हिस्से दिए गए हैं. अगर आंकड़ों की बात करें, तो R&D की लागत बचाने के लिए व्हीलबेस में कोई बदलाव नहीं किए जाने की संभावना है.