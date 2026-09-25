ETV Bharat / technology

जल्द लॉन्च होगा Nissan Tekton का 7-सीटर वर्जन, मिलेंगे अपडेटेड हेडलैंप और टेललैंप

Nissan ने Renault Duster के रीबैज्ड वर्जन Nissan Tekton 5-सीटर वर्जन को लॉन्च किया था, अब इसे 7-सीटर वर्जन में उतारा जाएगा.

Nissan Tekton SUV
Nissan Tekton SUV (फोटो - Nissan India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 25, 2026 at 10:04 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: Renault Duster के बाद, अब Renault अपनी 'रीचार्ज मॉडल ऑफ़ेंसिव' योजना के तहत C-SUV के 7-सीटर वर्जन को बाजार में उतारने की योजना बना रही है. बता दें कि Nissan Tekton, Renault Duster का ही रीबैज्ड Nissan वर्जन है.

अब जानकारी सामने आ रही है कि Nissan Tekton का भी 7-सीटर वर्जन जल्द ही बाजार में उतारा जाएगा. इस कार को हाल ही में टेस्टिंग के दौरान देखा गया, लेकिन इसे पूरी तरह से कैमोफ़्लाज किया गया था, लेकिन इससे कुछ अहम जानकारी सामने आई है.

इस कार के आकार की बात करें तो इसके व्हीलबेस को वैसा ही रखा जा सकता है. लेकिन टेस्ट म्यूल में टेल लैंप्स का डिज़ाइन अलग रखा गया है. Renault Duster जैसे आकार के बजाय, ये रैप-अराउंड आकार के दिए गए हैं, और नीचे की तरफ़ फैले हुए हैं, जैसे Maruti Vistoris और Mahindra XEV 9S में देखे जाते हैं.

एक और साफ़ बदलाव लंबे C-पिलर पर भी देखने को मिलता है, जिसमें छत ज़्यादा फ़्लैट है और बड़े रियर-क्वार्टर ग्लास के लिए अतिरिक्त हिस्से दिए गए हैं. अगर आंकड़ों की बात करें, तो R&D की लागत बचाने के लिए व्हीलबेस में कोई बदलाव नहीं किए जाने की संभावना है.

वहीं इस कार में मिलने वाले पावरट्रेन की बात करें तो ये विकल्प वही रहने वाले हैं, जो स्टैंडर्ड Renault Duster और Tekton में मिलते हैं. Citroen Aircross के लिए C-SUV बॉडी में 7-सीटर का ऑप्शन देना बहुत कामयाब नहीं रहा है. Nissan/Renault की तरफ से यह इस तरह की दूसरी कोशिश होगी, और देखने वाली बात यह होगी कि भारतीय बाज़ार में इन दोनों का क्या भविष्य होता है.

Nissan Tekton के इंजन विकल्प
मैकेनिकल तौर पर Nissan Tekton अपनी सिबलिंग Renault Duster जैसी ही है. इसमें भी वही 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल और 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन के विकल्प मिलते हैं. जहां छोटा इंजन 99 bhp की पावर और 166 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है, वहीं बड़ा यूनिट ज्यादा पावरफुल है और 161 bhp की पावर और 280 Nm का टॉर्क प्रदान करता है.

कार के दोनों इंजनों के साथ 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स स्टैंडर्ड तौर पर जोड़ा गया है, जबकि, बड़े पेट्रोल इंजन के साथ 6-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का विकल्प भी मिलता है. कंपनी का दावा है कि 1.0 टर्बो इंजन का माइलेज 19.4 kmpl, 1.3 टर्बो-मैनुअल का माइलेज 17.8 kmpl और 1.3 टर्बो-DCT का माइलेज 18.5 kmpl है.

TAGGED:

NISSAN TEKTON
NISSAN TEKTON SEATING CAPACITY
NISSAN TEKTON ENGINE OPTIONS
NISSAN TEKTON DESIGN
NISSAN TEKTON NEW VERSION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.