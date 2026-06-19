ETV Bharat / technology

9 जुलाई को पेश होगी Nissan की नई एसयूवी Tekton, कंपनी ने दिखाई पहली झलक

नए टीजर से डिजाइन का खुलासा कंपनी द्वारा जारी टीज़र से पता चलता है कि इसके बोल्ड आकार-प्रकार पर खास ध्यान दिया गया है. इसके अगले हिस्से की बात करें तो इस कार में एक बड़ी ग्रिल, हॉरिजॉन्टल लाइटिंग एलिमेंट्स और चौड़ा स्टांस दिखाई देता है. Nissan ने इस कार के बोनट पर 'TEKTON' की बैजिंग दी गई है, और इसके साथ ही पूरी चौड़ाई वाला लाइटिंग एलिमेंट जलने वाले Nissan बैज से जुड़ा हुआ लग रहा है.

इस कार का लेटेस्ट टीज़र नई मिडसाइज़ SUV को कंपनी की सबसे खास Nissan Patrol से जोड़ता है. इससे पता चलता है कि कंपनी बड़े मॉडल की कुछ खास लुक और मज़बूत बनावट को छोटे प्रोडक्ट में भी लाना चाहती है. कंपनी के इस कदम से पता चलता है कि Nissan इस मॉडल को मिडसाइज़ SUV सेगमेंट में ज़्यादा दमदार और मज़बूत विकल्प के तौर पर पेश करना चाहती है.

कार निर्माता कंपनी ने घोषणा की है कि इस कार को 9 जुलाई को मुंबई में ग्लोबल मार्केट के लिए पेश किया जाएगा. Nissan ने यह भी बताया है कि वह खरीदारों को अपनी नई Tekton को किस नज़रिए से दिखाना चाहती है. कंपनी ने इसे 'Baby Patrol' का नाम दिया है.

हैदराबाद: जापानी कार निर्माता कंपनी Nissan भारतीय बाजार के साथ-साथ ग्लोबल मार्केट के लिए अपनी एक नई एसयूवी पेश करने वाली है. कंपनी ने सोशल मीडिया पर एक नया टीज़र जारी किया है, जिसमें उसकी आने वाली Nissan Tekton SUV की अब तक की सबसे साफ़ झलक दिखाई गई है.

टेस्ट म्यूल की तस्वीरों से मिली ज्यादा जानकारी

इस कार को पहले भी टेस्ट के दौरान देखा जा चुका है, और पिछले टीज़र और टेस्ट व्हीकल से ही प्रोडक्शन के लिए तैयार मॉडल के बारे में कई जानकारियां सामने आई हैं. इस SUV का आकार अपने कई संभावित प्रतिद्वंद्वियों की तुलना में ज़्यादा बॉक्सी दिखाई देता है. इसकी फ़्लैट रूफ़लाइन, उभरे हुए व्हील आर्च और बॉडी क्लैडिंग इसके SUV वाले लुक को और बेहतर बनाते हैं.

इस कार के अन्य फीचर्स की बात करें तो इसमें उल्टे L-आकार की LED लाइट सिग्नेचर, आपस में जुड़े हुए टेल लैंप, रूफ रेल्स और बड़े अलॉय व्हील्स लगाए गए हैं. हालांकि यह मॉडल आने वाली Renault Duster के साथ अपना प्लेटफॉर्म साझा करता है, लेकिन Nissan ने दोनों उत्पादों के बीच अंतर दिखाने के लिए इसे अलग तरह की फ्रंट और रियर स्टाइलिंग दी है.

कार के केबिन क्या मिलेगा

नई Nissan Takton के केबिन की बात करें तो इसके अंदर Renault Duster के कई पार्ट्स साझा किए जाएंगे, लेकिन इसमें मॉडल-खास केबिन फिनिश और अपहोल्स्ट्री थीम देखने को मिलेंगी. इस SUV में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें डुअल डिजिटल डिस्प्ले, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स मिलते हैं.

Nissan Tekton का इंजन

कार में मिलने वाले पावरट्रेन ऑप्शन पर नजर डालें तो इसमें Renault Duster का इंजन मिलत सकता है. इसके निचले वेरिएंट में 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया जा सकता है, जो लगभग 99 bhp की पावर और 160 Nm का टॉर्क प्रदान करता है, और इसके साथ मैनुअल गियरबॉक्स जोड़ा जाएगा.

वहीं, कार के हायर वेरिएंट में 1.3-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया जा सकता है, जो लगभग 161 bhp की पावर और 280 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. इस इंजन के साथ मैनुअल और DCT ट्रांसमिशन का विकल्प दिया जाएगा. संभावना जताई जा रही है कि Nissan बाद में इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन भी बाजार में उतारेगी.

बाजार में लॉन्च होने के बाद Nissan Tekton उस सेगमेंट में आएगी, जिसमें Hyundai Creta, Kia Seltos, Maruti Grand Vitara, Toyota Hyryder, Honda Elevate, Skoda Kushaq, Volkswagen Taigun, Renault Duster और Tata Sierra जैसी गाड़ियां शामिल हैं.