ETV Bharat / technology

अब Nissan Magnite के AMT वेरिएंट में भी होगी CNG किट की फिटिंग, जानें क्या है कीमत

Nissan India ने अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी Nissan Magnite के AMT वेरिएंट के साथ CNG ईंधन का विकल्प पेश किया है. इसकी कीमत 72,000 रुपये है.

Nissan Magnite
Nissan Magnite AMT में CNG किट का विकल्प (फोटो - Nissan Motor India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 17, 2025 at 5:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Nissan India ने अपनी सबसे लोकप्रिय कॉम्पैक्ट एसयूवी Nissan Magnite के लाइनअप का विस्तार करते हुए, इस एसयूवी के AMT वेरिएंट के साथ CNG ईंधन का विकल्प पेश किया है. कंपनी ने Nissan Magnite EZ-Shift (AMT) में CNG किट को पेश किया है, जिसकी कीमत 72,000 रुपये रखी गई है. यह किट कंपनी के रेट्रोफिटमेंट सेंटरों पर इंस्टाल कराई जा सकती है.

बता दें कि Nissan Magnite के AMT वेरिएंट की कीमत 6.16 लाख रुपये से 8.98 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है. इसके अलावा, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का विकल्प Kuro एडिशन सहित 6 ट्रिम्स में उपलब्ध है. गौरतलब है कि कंपनी ने इस साल की शुरुआत में इस एसयूवी के मैनुअल वेरिएंट के साथ CNG विकल्प लॉन्च किया था.

Nissan Magnite
Nissan Magnite (बाएं) और Nissan Magnite Kuro Edition (दाएं) (फोटो - Nissan Motor India)

Nissan Magnite के CNG वेरिएंट्स की कीमत

CNG वेरिएंट्समैनुअल ट्रांसमिशनऑटोमेटिक ट्रांसमिशन
Nissan Magnite Visia6.34 लाख रुपये6.89 लाख रुपये
Nissan Magnite Visia+6.79 लाख रुपये-
Nissan Magnite Acenta7.39 लाख रुपये7.89 लाख रुपये
Nissan Magnite N-Connecta8.01 लाख रुपये8.51 लाख रुपये
Nissan Magnite Tekna8.88 लाख रुपये9.38 लाख रुपये
Nissan Magnite Tekna+9.20 लाख रुपये9.70 लाख रुपये

इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बदलाव के तौर पर, कार में CNG फिलिंग वाल्व को अब मौजूदा ईंधन-भरने वाले ढक्कन के भीतर इंटीग्रेट कर दिया गया है, जो पहले इंजन-कम्पार्टमेंट में दिया जा रहा था. CNG रेट्रोफिटेड मैग्नाइट 3 साल या 1 लाख किमी की वारंटी के साथ आती है.

कंपनी ने इस फिटिंग को देश भर के 13 राज्यों में उपलब्ध कराया है, जिनमें दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, कर्नाटक, राजस्थान, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु शामिल हैं.

Nissan Motor India के प्रबंध निदेशक सौरभ वत्स ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि, "नई Nissan Magnite BR10 EZ-Shift (AMT) में रेट्रोफिटमेंट प्रोग्राम के विस्तार के साथ, हम अपनी CNG यात्रा में एक और कदम आगे बढ़ाते हुए बेहद खुश हैं. नया फ्यूल-लिड इंटीग्रेशन और कम कीमत वाली किट, स्वामित्व के अनुभव को और भी सहज और सुखद बनाती है."

Nissan Magnite
Nissan Magnite (फोटो - Nissan Motor India)

उन्होंने आगे कहा कि, "हम व्यावहारिक, मूल्य-आधारित मोबिलिटी समाधान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो ग्राहकों की संतुष्टि को बढ़ाएं और हमारी कंपनी के विश्वास को मज़बूत करें." Nissan Magnite में मिलने वाले इंजन की बात करें तो इसमें 1.0 लीटर, 3-सिलेंडर, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 71 bhp की पावर और 96 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है और इसके साथ AMT का विकल्प मिलता है.

इसमें मिलने वाले सिंगल-सिलेंडर लेआउट में CNG टैंक की क्षमता 12 किलोग्राम है, जबकि ईंधन दक्षता मैनुअल के समान ही हो सकती है, जिसकी माइलेज शहर में 24 किमी/किलोग्राम और हाईवे पर 30 किमी/किलोग्राम के बीच रहती है. यह SUV सभी वेरिएंट में स्टैंडर्ड तौर पर 6 एयरबैग के साथ आती है और इसे Global NCAP से एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन के लिए 5-स्टार क्रैश टेस्ट रेटिंग मिली हुई है.

TAGGED:

NISSAN MAGNITE
NISSAN MAGNITE PRICE
NISSAN MAGNITE CNG PRICE
NISSAN MAGNITE ENGINE
NISSAN MAGNITE AMT WITH CNG KIT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

H-1B वीजा शुल्क पर अमेरिकी चैंबर ऑफ कॉमर्स ने ट्रंप प्रशासन पर किया मुकदमा

Q2 नतीजों के प्रभाव में शेयर बाजार खुला कमजोर, IT सेक्टर में गिरावट से दबाव

कपिल शर्मा के कनाडा वाले कैफे पर तीसरी बार अंधाधुंध फायरिंग, बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी, प्रत्यक्षदर्शी ने बताई पूरी कहानी

पाक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बोले- गेंद अब अफगानिस्तान के पाले में, लेकिन शर्तों के साथ...

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.