Nissan जनवरी 2026 से बढ़ाएगा अपनी कारों की कीमत, जानें कितनी होगी बढ़ोतरी

Nissan India ने घोषणा की है कि वह 1 जनवरी, 2026 से अपनी सभी गाड़ियों की कीमतों में इजाफा करने वाली है.

Nissan Magnite
Nissan Magnite (फोटो - Nissan Motor India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 25, 2025 at 2:28 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Nissan India ने घोषणा की है कि वह 1 जनवरी, 2026 से अपनी सभी गाड़ियों की कीमतों में इजाफा करने वाली है. कंपनी से मिली जानकारी के अनुसार, कारों की कीमतों में 3 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की जाएगी. फिलहाल, भारतीय बाजार में कंपनी अपनी एक मात्र कार Nissan Magnite की बिक्री कर रही है.

Nissan Magnite की कीमत में कितनी होगी बढ़ोतरी
इस साल की शुरुआत में, गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (GST) में बदलाव के बाद Nissan Magnite की कीमतों में 52,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक की कटौती की गई थी. मौजूदा समय में, इस कॉम्पैक्ट SUV की एक्स-शोरूम कीमतें 5.62 लाख रुपये से 10.76 लाख रुपये के बीच हैं. जनवरी से, इसकी कीमतों में 17,000 - 32,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे इसकी कीमत 5.79 लाख रुपये से 11.08 लाख रुपये के बीच हो जाएगी.

Nissan की अपकमिंग लॉन्च
कंपनी के अपकमिंग लॉन्च की बात करें तो साल 2026 के लिए, Nissan ने भारत में तीन नए लॉन्च कन्फर्म किए हैं. इनमें पहला लॉन्च Nissan Gravite कॉम्पैक्ट MPV का होने वाला है, जिसे मार्च 2026 तक शोरूम में लाया जा सकता है. यह एमपीवी Nissan की पार्टनर कंपनी Renault की बजट एमपीवी Renault Triber का री-बैज्ड इंजीनियर्ड वर्जन है. नई Gravite को रीडिजाइन किए गए एक्सटीरियर और अलग इंटीरियर कलर स्कीम के साथ बाजार में उतारा जाएगा. हालांकि इंजन की बात करें तो इसमें Renault Triber का ही 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन मिल सकता है, जो मैनुअल या AMT गियरबॉक्स के साथ आएगा.

इसके अलावा, फरवरी 2026 में Nissan अपनी एक अन्य एसयूवी को पेश करेगी, जो बाजार में Hyundai Creta जैसी कारों से मुकाबला करेगी. Nissan Tekton का CMF-B प्लेटफॉर्म Renault Duster के साथ शेयर किया जाएगा और इसके पेट्रोल पावरट्रेन ऑप्शन भी शेयर किए जाएंगे.

कार बनाने वाली कंपनी ने यह भी बताया है कि वह साल 2027 में Nissan Tekton के प्लेटफॉर्म पर आधारित 7-सीटर SUV भी बाजार में उतारेगी. यह SUV शायद विदेश में बेची जाने वाली Renault Bigster/Boreal का बैज-इंजीनियर्ड वर्जन होगी.

Nissan India का कीमतें बढ़ाने का फैसला ऐसे समय में आया है जब Mercedes-Benz, BYD और MG India जैसी कंपनियों ने भी बढ़ती इनपुट लागत या खराब एक्सचेंज रेट की वजह से कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की है.

