Nissan जनवरी 2026 से बढ़ाएगा अपनी कारों की कीमत, जानें कितनी होगी बढ़ोतरी

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Nissan India ने घोषणा की है कि वह 1 जनवरी, 2026 से अपनी सभी गाड़ियों की कीमतों में इजाफा करने वाली है. कंपनी से मिली जानकारी के अनुसार, कारों की कीमतों में 3 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की जाएगी. फिलहाल, भारतीय बाजार में कंपनी अपनी एक मात्र कार Nissan Magnite की बिक्री कर रही है.

Nissan Magnite की कीमत में कितनी होगी बढ़ोतरी

इस साल की शुरुआत में, गुड्स एंड सर्विसेज़ टैक्स (GST) में बदलाव के बाद Nissan Magnite की कीमतों में 52,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक की कटौती की गई थी. मौजूदा समय में, इस कॉम्पैक्ट SUV की एक्स-शोरूम कीमतें 5.62 लाख रुपये से 10.76 लाख रुपये के बीच हैं. जनवरी से, इसकी कीमतों में 17,000 - 32,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे इसकी कीमत 5.79 लाख रुपये से 11.08 लाख रुपये के बीच हो जाएगी.

Nissan की अपकमिंग लॉन्च

कंपनी के अपकमिंग लॉन्च की बात करें तो साल 2026 के लिए, Nissan ने भारत में तीन नए लॉन्च कन्फर्म किए हैं. इनमें पहला लॉन्च Nissan Gravite कॉम्पैक्ट MPV का होने वाला है, जिसे मार्च 2026 तक शोरूम में लाया जा सकता है. यह एमपीवी Nissan की पार्टनर कंपनी Renault की बजट एमपीवी Renault Triber का री-बैज्ड इंजीनियर्ड वर्जन है. नई Gravite को रीडिजाइन किए गए एक्सटीरियर और अलग इंटीरियर कलर स्कीम के साथ बाजार में उतारा जाएगा. हालांकि इंजन की बात करें तो इसमें Renault Triber का ही 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन मिल सकता है, जो मैनुअल या AMT गियरबॉक्स के साथ आएगा.