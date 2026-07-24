NISAR सैटेलाइट ने किया कमाल, अंटार्कटिका की बर्फ में दिखी 'हमिंगबर्ड' की तस्वीर
NASA और ISRO के साझा मिशन NISAR ने अंटार्कटिका की एक तस्वीर जारी की है, जो रडार डेटा में हमिंगबर्ड चिड़िया जैसी दिखाई देती है.
Published : July 24, 2026 at 6:55 PM IST
हैदराबाद: अमेरिका और भारत के एक मिले-जुले शेयर्ड मिशन NISAR यानी NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar सैटेलाइट ने हाल ही में अपने रडार डेटा को पब्लिक के लिए जारी करना शुरू किया है. इसी के जरिए एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जिसने वैज्ञानिकों को लेकर आम लोगों तक सभी का ध्यान खींचा है.
यह तस्वीर अंटार्कटिका के बर्फीले इलाके की हैं, जो देखने में बिल्कुल एक हमिंगबर्ड चिड़िया जैसी नजर आती है. हालांकि यह शक्ल पूरी तरह संयोग है, लेकिन इसके पीछे की वैज्ञानिक जानकारी बेहद अहम है.
कैसी बनी हैरान करने वाली तस्वीर
NISAR सैटेलाइट के L-band रडार से जुटाए गए डेटा का उपयोग करके वैज्ञानिकों ने पूर्वी अंटार्कटिका में मौजूद Nunatak Zaterjavshijsja नाम की एक पहाड़ी चोटी की तस्वीर तैयार की है. यह पहाड़ी चोटी उस बर्फ की धारा बीच में मौजूद है, जो नॉर्थ-ईस्ट दिशा में समुद्र की ओर बहती है और उस दौरान जब बहती हुई बर्फ इस रुकावट से टकराती है, तो इससे बर्फ में दबाव पैदा होता है, जिसकी वजह से आसपास की सतह पर गहरी दरारें बन जाती हैं, जिन्हें क्रेवास कहा जाता है. यही दरारें तस्वीर में तेज हरी रेखाओं के तौर पर नजर आ रही हैं, जिनकी बनावट किसी चिड़िया के पंखों जैसी दिखती है और इसी वजह से वैज्ञानिकों ने इसका नाम हमिंगबर्ड रखा है.
इस तस्वीर को अगस्त 2025 में जुटाए गए डेटा से बनाया गया है. उस वक्त NISAR मिशन की टीम्स सैटेलाइट के सिस्टम्स को टेस्ट कर रही थीं. अब जबकि मिशन अपने लॉन्च की पहली सालगिरह के करीब पहुंच रहा है, तो इस तस्वीर को सार्वजनिक तौर पर जारी किया गया है.
रंगों के पीछे का विज्ञान
इस तस्वीर में जो अलग-अलग रंग नज़र आते हैं, वो दरअसल, पोलराइज्ड माइक्रोवेव सिग्नल्स के बर्फ से टकराने और वापस लौटने के तरीके को दिखाते हैं. NISAR अंटार्कटिका के ऊपर से होरिजॉन्टल पोलराइजेशन वाली रडार तरंगें भेजता है और यही तरेंगे जिस दिशा में वापस लौटती हैं, उसी से पता चलता है कि वो किस तरह की सतह से टकराई हैं.
जो सिग्नल होरिजॉन्टल पोलराइजेशन के साथ वापस आते हैं, वो आमतौर पर चिकनी बर्फ जैसी नियमित सतह से टकराए होते हैं और तस्वीर में इन्हें मैजेंटा यानी गुलाबी-बैंगनी रंग में दिखाया गया है. इसके अलावा, जो सिग्नल वर्टिकल पोलराइजेशन के साथ लौटते हैं, वो अक्सर बर्फ के अंदर थोड़ी एंट्री करने के बाद मुड़ जाते हैं या क्रेवास जैसी असमान सतहों से अलग-अलग कोणों पर टकराकर बिखर जाते हैं.
इस प्रक्रिया को वॉल्यूम स्कैटरिंग कहा जाता है और इसे तस्वीर में हरे रंग से दिखाया गया है. जिन इलाकों में मैजेंटा और हरे, दोनों तरह के सिग्नल मजबूती से वापस आते हैं, वहां सफेद रंग नज़र आता है, जो सतह और वॉल्यूम, दोनों तरह की स्कैटरिंग के मिश्रण का संकेत देता है.
इसमें इंटरिस्टिंग बात यह है कि अगर किसी इलाके को सामान्य ऑप्टिकल कैमरे से देखा जाए, तो वहां सिर्फ बर्फ और सफेद रंग ही नज़र आता है, जिसमें पहाड़ी की मौजूदगी का हल्का सा अंदाजा हल्की हल्की परछाइयों और लहरदार बनावट से ही लगाया जा सकता है. यही कारण है कि रडार इमेजिंग की मदद से मिलने वाली जानकारी पारंपरिक तस्वीरों की तुलना में कहीं ज्यादा गहराई से बर्फ की अंदरूनी बनावट को समझने में मदद करती है.
पूर्वी अंटार्कटिका के लिए क्यों अहम है यह डेटा
ग्लेशियोलॉजिस्ट यानी बर्फ का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक इस तरह के डेटा की मदद से क्रेवास यानी बर्फ के अंदर वाली परतों और बर्फ के चट्टानों की सीमाओं का नक्शा तैयार कर सकते हैं. यह जानकारी इस बात को समझने के लिए काफी जरूरी है कि बर्फ की चादरें कितनी तेजी से खिसक रही हैं और गर्म होते तापमान पर वो किस तरह का रिएक्शन दे सकती हैं.
पूर्वी अंटार्कटिका को अब तक पश्चिमी अंटार्कटिका की तुलना में कम स्टडी किया गया है, जबकि इसमें इतनी बर्फ मौजूद है कि अगर यह पिघलती है, तो आने वाले सदियों में वैश्विक समुद्र स्तर में दसियों मीटर तक की बढ़ोतरी हो सकती है. ऐसे में इस तरह के फीचर्स पर लगातार नज़र रखने से बर्फ की रफ्तार और उसके नुकसान का सही अंदाजा लगाया जा सकता है.
दो रडार सिस्टम वाला अनोखा मिशन
NISAR दुनिया का पहला ऐसा फ्री-फ्लाइंग स्पेस मिशन है, जिसमें दो अलग-अलग रडार सिस्टम यानी L-band और S-band, एक साथ लगे हुए हैं. दोनों सिस्टम अपनी अलग-अलग वेवलेंथ की वजह से एक-दूसरे की मदद करते हैं. उदाहरण के तौर पर, लंबी वेवलेंथ वाला L-band पेड़ों की छतरी के आर-पार जाकर नीचे की जमीन की तस्वीर ले सकता है, जबकि S-band पत्तियों के आकार के आधार पर पेड़ों की छतरी से जुड़ी जानकारी जुटा सकता है.
अहमदाबाद में स्थित ISRO के स्पेस एप्लिकेशन सेंटर में काम करने वाली भारत की साइंस टीम ने हाल ही में भूनिधि पोर्टल के जरिए S-band डेटा जारी करना भी शुरू कर दिया है. यह पूरा मिशन कैलटेक की देखरेख में चलता है, जिसमें अमेरिका की तरफ से जेट प्रोपल्शन लैबोरेटरी (JPL) ने L-band रडार और एंटीना रिफ्लेक्टर तैयार किया है, जबकि सैटेलाइट का बाकी ढांचा और S-band रडार ISRO ने बनाया है.
गौर करने वाली बात है कि इस सैटेलाइट का रडार एंटीना रिफ्लेक्टर करीब 39 फीट यानी 12 मीटर चौड़ा है, जो अब तक अंतरिक्ष में भेजा गया सबसे बड़ा रडार एंटीना रिफ्लेक्टर है. आपको याद दिला दें कि NISAR सैटेलाइट को 30 जुलाई 2025 को भारत के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था और अब यह मिशन अपनी पहली वर्षगांठ के करीब पहुंच रहा है.