99% कारों में मिले कैंसर पैदा करने वाले केमिकल, NGT ने ICMR से मांगी रिपोर्ट

NGT ने ICMR से गाड़ियों में फ्लेम रिटार्डेंट केमिकल्स के कैंसर रिस्क पर स्टडी रिपोर्ट मांगी. हेल्थ एक्सपर्ट्स ने चिंता को गंभीर बताया.

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 16, 2026 at 8:22 PM IST

10 Min Read
सांतु दास की रिपोर्ट

नई दिल्ली: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) से गाड़ियों के अंदर फ्लेम-रिटार्डेंट केमिकल्स के संपर्क में आने से इंसानों पर पड़ने वाले असर की स्टडी की प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी है. इस मामले को लेकर हेल्थ एक्सपर्ट्स ने कहा है कि यह चिंता बिल्कुल असली है और इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए. उन्होंने कहा कि शुरुआती दौर में ही इस समस्या से निपटना कैंसर की रोकथाम और लंबे समय में लोगों की सेहत की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है.

कैसे शुरू हुआ यह मामला

दरअसल, यह केस NGT ने 8 मई 2024 को छपी एक न्यूज रिपोर्ट के आधार पर खुद ही शुरू किया था. रिपोर्ट का टाइल था "पीपल आर ब्रीदिंग इन कैंसर-कॉजिंग केमिकल्स इन देयर कार्स, स्टडी फाइंड्स". इसका टाइटल का हिंदी अर्थ है कि 'स्टडी के मुताबिक, लोग कारों के अंदर कैंसर होने वाले केमिकल्स के साथ सांस ले रहे हैं.'

2 जुलाई 2024 को पहली सुनवाई के दौरान ट्रिब्यूनल ने इस न्यूज रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि यह मामला एनवायरनमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में पब्लिश हुई एक रिसर्च स्टडी से जुड़ा है. इस स्टडी में दावा किया गया था कि गाड़ियों में कैंसर पैदा करने वाले केमिकल्स मौजूद हैं.

रिसर्चर्स ने 2015 से 2022 के बीच बनी 101 इलेक्ट्रिक, पेट्रोल और हाइब्रिड कार्स के केबिन की हवा की जांच की थी. इसमें पता चला कि 99% गाड़ियों में TCIPP नाम का फ्लेम रिटार्डेंट मौजूद था, जिसे अमेरिका का नेशनल टॉक्सिकोलॉजी प्रोग्राम संभावित कार्सिनोजेन मान रहा है. ज्यादातर गाड़ियों में दो और फ्लेम रिटार्डेंट्स TDCIPP और TCEP भी मिले, जिन्हें कार्सिनोजेनिक माना जाता है.

क्यों खतरनाक हैं ये केमिकल्स

ट्रिब्यूनल ने बताया कि ये फ्लेम रिटार्डेंट्स न्यूरोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव डैमेज से भी जुड़े हुए हैं. एक आम ड्राइवर रोजाना करीब एक घंटा अपनी गाड़ी में बिताता है, इसलिए यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए बड़ी चिंता की बात है. खासतौर पर उन ड्राइवर्स के लिए जो लंबा सफर करते हैं और बच्चों के लिए भी, क्योंकि बच्चे बड़ों की तुलना में ज्यादा हवा अंदर लेते हैं.

स्टडी में यह भी पाया गया कि गर्मियों में इन जहरीले फ्लेम रिटार्डेंट्स का लेवल सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि गर्मी से गाड़ी के मटीरियल से केमिकल्स का रिलीज बढ़ जाता है. रिसर्चर्स ने बताया कि केबिन की हवा में कैंसर पैदा करने वाले इन कंपाउंड्स का सोर्स सीट फोम है. कार मैन्युफैक्चरर्स इन केमिकल्स को सीट फोम और दूसरे मटीरियल में एक 'पुराने' फ्लेमेबिलिटी स्टैंडर्ड को पूरा करने के लिए मिलाते हैं, जिसका कोई साबित फायर-सेफ्टी बेनिफिट नहीं है.

क्या कहते हैं कानून

ट्रिब्यूनल ने कहा कि यह मामला एयर (प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन) एक्ट 1981 और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के उल्लंघन का संकेत देता है. न्यूज रिपोर्ट एनवायरनमेंटल नॉर्म्स की पालना और प्रावधानों के लागू होने से जुड़े अहम सवाल उठाती है. इसके बाद ट्रिब्यूनल ने सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB), ICMR, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवेज समेत कई संस्थाओं से जवाब मांगा.

सरकारी एजेंसियों का जवाब

CPCB ने अपने जवाब में बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट,फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने मैन्युफैक्चर, स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हैजार्डस केमिकल्स (MSIHC) रूल्स 1989 नोटिफाई किए हैं. ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाले फ्लेम रिटार्डेंट्स TCIPP, TDCIPP और TCEP इन नियमों में लिस्टेड नहीं हैं. मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवेज ने कहा कि फिलहाल गाड़ियों के कंपोनेंट्स में TCIPP, TDCIPP और TCEP की कार्सिनोजेनिसिटी या खास इस्तेमाल को लेकर कोई मापने योग्य डेटा उपलब्ध नहीं है. इन चिंताओं को दूर करने के लिए साइंटिफिक तरीके से मजबूत अप्रोच जरूरी है.

मंत्रालय ने कहा कि इन पदार्थों के संभावित प्रभावों की पूरी तरह से जांच के लिए सभी संबंधित स्टेकहोल्डर्स (जैसे ICMR, ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया आदि) रेगुलेटरी बॉडीज, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और एनवायरनमेंटल साइंटिस्ट्स को शामिल करते हुए एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी जरूरी है. इसके बाद ट्रिब्यूनल ने ICMR को निर्देश दिया कि वह 18 महीने के अंदर गाड़ियों में फ्लेम रिटार्डेंट्स के संपर्क से जुड़े हेल्थ रिस्क का आकलन करने के लिए व्यापक स्टडी करे.

अब तक क्या हुआ

ICMR ने 22 दिसंबर को एक अतिरिक्त हलफनामा दाखिल करते हुए ट्रिब्यूनल को बताया कि प्रोजेक्ट 24 सितंबर 2025 को शुरू हो गया था. ICMR ने प्रोग्रेस के बारे में जानकारी दी, जिसमें प्रोजेक्ट के लिए स्टाफ की भर्ती, केमिकल्स और सर्टिफाइड रेफरेंस मटीरियल की खरीद, अहमदाबाद और गांधीनगर (जो गर्म और शुष्क क्षेत्र हैं) में फील्ड विजिट की शुरुआत और सैंपल एनालिसिस के लिए जरूरी LC-MS इक्विपमेंट की खरीद प्रक्रिया शुरू करना शामिल है.

ट्रिब्यूनल ने ICMR की सबमिशन को स्वीकार किया कि स्टडी तय शेड्यूल के मुताबिक आगे बढ़ रही है और तय समय में पूरी होने की उम्मीद है. ट्रिब्यूनल ने ICMR से अगली सुनवाई से कम से कम एक हफ्ते पहले अतिरिक्त प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करने को कहा है. केस की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को तय की गई है. NGT के एक अधिकारी ने शुक्रवार को ईटीवी भारत को बताया कि इस मामले से संबंधित अब तक सात सुनवाइयां हो चुकी हैं.

NGT के पूर्व जुडिशियल मेंबर का नजरिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट के पूर्व जज और NGT के पूर्व जुडिशियल मेंबर जस्टिस सुधीर अग्रवाल ने ईटीवी भारत से बात करते हुए कहा, "मुझे लगता है कि NGT ने एक मीडिया रिपोर्ट के आधार पर सुओ मोटो संज्ञान लेना सही किया, जो गाड़ियों के अंदर फ्लेम-रिटार्डेंट केमिकल्स के लंबे समय तक संपर्क से उत्पन्न होने वाले संभावित सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरों को उजागर करती है. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत ट्रिब्यूनल के मैंडेट को देखते हुए, जो पर्यावरण और सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा करता है, ऐसी रिपोर्ट्स जो प्रथम दृष्टया पर्यावरण या स्वास्थ्य खतरों को सामने लाती हैं, औपचारिक याचिका की अनुपस्थिति में भी न्यायिक जांच की गारंटी देती हैं."

उन्होंने आगे कहा, "ICMR देश की सर्वोच्च मेडिकल रिसर्च संस्था है, जिसके पास जरूरी वैज्ञानिक विशेषज्ञता, संस्थागत क्षमता और विश्वसनीयता है कि वह मानव स्वास्थ्य जोखिमों का व्यापक और फैक्ट-बेस्ड आकलन कर सके. इस मुद्दे की तकनीकी प्रकृति को देखते हुए, NGT ने टुकड़ों-टुकड़ों में या सेकेंडरी डेटा पर निर्भर रहने के बजाय राष्ट्रीय स्तर की संस्था को स्टडी सौंपना उचित समझा."

इस स्टडी को पूरा करने के लिए 18 महीने की समयसीमा के महत्व के बारे में सवाल के जवाब में ट्रिब्यूनल के पूर्व जुडिशियल मेंबर ने कहा, "मेरा मानना है कि 18 महीने की अवधि वैज्ञानिक कठोरता और तात्कालिकता के बीच संतुलन बनाती है. एनवायरनमेंटल हेल्थ स्टडीज के लिए व्यवस्थित डेटा कलेक्शन, लैबोरेटरी एनालिसिस और पीयर वैलिडेशन जरूरी होता है. इसके अलावा संभावित कार्सिनोजेनिक पदार्थों के लंबे समय तक संपर्क में रहना गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंताएं पैदा करता है, इसलिए पॉलिसी और रेगुलेटरी उपायों को सूचित करने के लिए समय पर परिणाम आना जरूरी है."

हेल्थ एक्सपर्ट्स की राय

ईटीवी भारत से बात करते हुए गुरुग्राम में मौजूद पारस हेल्थ की एसोसिएट कंसल्टेंट-ऑन्कोलॉजीडॉ शिप्रा गुप्ता ने कहा, "गाड़ियों के इंटीरियर में इस्तेमाल होने वाले फ्लेम-रिटार्डेंट केमिकल्स को लेकर चिंता बिल्कुल असली है और इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए. ये पदार्थ, जो आमतौर पर सीट कुशनिंग, डैशबोर्ड, कारपेट और प्लास्टिक कंपोनेंट्स में मौजूद होते हैं. इससे धीरे-धीरे कार केबिन के अंदर की हवा और धूल में घुल सकते हैं, जिससे सांस लेने और त्वचा के संपर्क से क्रोनिक एक्सपोजर होता है. इससे खासतौर पर वो लोग काफी ज्यादा असुरक्षित हैं, जो लोग गाड़ियों में लंबे घंटे बिताते हैं, जैसे रोजाना कम्यूट करने वाले, कैब ड्राइवर्स और कमर्शियल ड्राइवर्स."

उन्होंने जोर देते हुए कहा कि ग्लोबल स्टडीज़ से मिले वैज्ञानिक प्रमाण बताते हैं कि कुछ फ्लेम रिटार्डेंट्स के लंबे समय तक, कम स्तर के संपर्क से हार्मोनल संतुलन बिगड़ सकता है, DNA को नुकसान हो सकता है और ब्रेस्ट, प्रोस्टेट, थायरॉइड और यहां तक कि लंग कैंसर जैसे कैंसर का लंबी अवधि का खतरा बढ़ सकता है.

डॉ गुप्ता ने कहा, "ICMR द्वारा खासतौर पर भारत में स्टडी करने का NGT का निर्देश इसलिए एक अहम कदम है , क्योंकि इसमें हमारी गर्म जलवायु को कंसीडर किया जाएगा, जो गाड़ी के सामनों से इन केमिकल्स के रिलीज को तेज कर सकती है. आगे का रास्ता स्टडी के निष्कर्षों का उपयोग करके ऑटोमोबाइल इंटीरियर के लिए सख्त सेफ्टी स्टैंडर्ड बनाना, सुरक्षित गैर-विषैले विकल्पों को बढ़ावा देना, जागरूकता और स्वास्थ्य निगरानी के माध्यम से व्यावसायिक रूप से एक्सपोज्ड समूहों की सुरक्षा करना और लोगों को पर्याप्त वेंटिलेशन और गाड़ियों के अंदर गर्मी के निर्माण को कम करने जैसे सरल निवारक उपायों के बारे में शिक्षित करना है."

उन्होंने कहा कि इस तरह के पर्यावरणीय एक्सपोजर को जल्दी संबोधित करना कैंसर की रोकथाम और दीर्घकालिक सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है. इस मामले पर अपनी राय व्यक्त करते हुए डॉ अंकित जैन, सीनियर कंसल्टेंट, मेडिकल ऑन्कोलॉजी, इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल्स ने ईटीवी भारत को बताया कि कैंसर के खतरे के संबंध में NGT का हस्तक्षेप बेहद खास और जरूरी है, क्योंकि यह जरूरी तौर पर एक अवधि में कार्सिनोजेनिक केमिकल्स के कम-डोज एक्सपोजर से जुड़ा है, जिससे कैंसर का खतरा पैदा होता है.

उन्होंने जोर देकर कहा कि ऑर्गनोफॉस्फेट फ्लेम रिटार्डेंट्स, उदाहरण के लिए, DNA स्ट्रैंड ब्रेक्स, एपिजेनेटिक्स, इंफ्लेमेशन और हार्मोन-ड्रिवन ट्यूमर प्रमोशन जैसे कार्सिनोजेनिक मैकेनिज्म से जुड़े हुए हैं, जो सभी कैंसर रिसर्च के कई क्षेत्रों में प्रमुख जोखिम कारक माने गए हैं, खासकर हार्मोन-संचालित कैंसर जैसे ब्रेस्ट कैंसर, हेमेटोलॉजिकल मैलिग्नेंसी और लंग कैंसर के लिए.

एनवायरनमेंटल एक्सपर्ट की राय

NGT का जिक्र करते हुए एनवायरनमेंटल एक्सपर्ट बीएस वोहरा ने ईटीवी भारत को बताया, "गाड़ियों के अंदर फ्लेम-रिटार्डेंट केमिकल्स के मानव संपर्क पर ICMR से प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगने में NGT का हस्तक्षेप एक समय पर और जरूरी कदम है, जो इसे एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दे के रूप में पहचानता है." उन्होंने कहा कि ICMR को स्टडी सौंपना वैज्ञानिक विश्वसनीयता देता है और रिपोर्ट की गई प्रोग्रेस, फील्ड विजिट, स्टाफ की भर्ती और लैबोरेटरी की तैयारियां बताती हैं कि प्रोजेक्ट व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ रहा है.

यह जोर देते हुए कि स्टडी को गाड़ियों के इंटीरियर मानकों पर रेगुलेटरी सुधारों में तब्दील होना चाहिए, न कि सिर्फ एक एकेडमिक प्रैक्टिस बनकर रहना चाहिए. उन्होंने कहा, "कुल मिलाकर, ये कदम अच्छा है और इसे स्वागत करना चाहिए. लेकिन लोगों के स्वास्थ्य की सही से रक्षा करने के लिए सावधानी, खुली जानकारी और सख्त नीतियां वैज्ञानिक रिसर्च के साथ मिलकर चलनी चाहिए."

