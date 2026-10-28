ETV Bharat / technology

नई-जनरेशन Triumph Tiger 1200 भारत में हुई पेश, अगले साल इस महीने में होगी लॉन्च

2027 Triumph Tiger 1200 भारत में हुई पेश ( फोटो - Triumph Motorcycle India )

हैदराबाद: प्रीमियम मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Triumph Motorcycle ने भारत में अपनी नई जनरेशन की Triumph Tiger 1200 को पेश कर दिया है. कंपनी ने 2027 मॉडल में बेहतर इंजन, अपडेटेड सस्पेंशन और राइडर की मदद के लिए नए फीचर्स दिए गए हैं. जानकारी के अनुसार, यह बाइक भारत में मार्च 2027 से बिक्री के लिए उपलब्ध होगी और इसकी कीमतें बुकिंग शुरू होने के समय बताई जा सकती है.

नई Triumph Tiger 1200 को कंपनी कुल दो वेरिएंट्स - GT Pro और Rally Explorer में पेश की गई है. इसके GT Pro को 'सैफायर ब्लैक' और 'एल्युमिनियम सिल्वर/पैसिफिक ब्लू' कलर में पेश किया गया है, जबकि Rally Explorer वेरिएंट को 'ऐश ग्रे/सैफायर ब्लैक' और 'मैट खाकी ग्रीन' कलर में उतारी जाएगी.

2027 Triumph Tiger 1200 (फोटो - Triumph Motorcycle India) नई 2027 Triumph Tiger 1200 का इंजन

इस एडवेंचर टूरर के इंजन की बात करें तो इसमें 1,160cc का लिक्विड-कूल्ड, थ्री-सिलेंडर इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो अब 9,250rpm पर 155.84bhp की पावर और 6,750rpm पर 130Nm का अधिकतम टॉर्क प्रदान करता है. इसके पावर आउटपुट में 8bhp की बढ़ोतरी हुई है. कंपनी ने दावा किया है कि इस इंजन के अंदरूनी हिस्सों में बदलाव किए गए हैं और गियरिंग को भी अपडेट किया गया है. इसके साथ ही, बेहतर परफॉरमेंस के लिए शाफ्ट ड्राइव को भी रिफाइन किया गया है. 2027 Triumph Tiger 1200 (फोटो - Triumph Motorcycle India) नई 2027 Triumph Tiger 1200 की चेसिस और हार्डवेयर

कंपनी ने बाइक में एक नया चेसिस इस्तेमाल किया है, जिसमें आगे 19-इंच और पीछे 17-इंच का व्हील लगाया है. बाइक में सस्पेंशन का काम सेमी-एक्टिव 'शोवा EERA हाइटफ्लेक्स' यूनिट्स दिया गया है, जिनमें आगे और पीछे दोनों तरफ 200mm का व्हील ट्रैवल मिलता है. खास बात यह है कि बाइक के रुकने पर, यह सस्पेंशन सिस्टम अपने आप राइड हाइट को 30mm तक कम कर देता है.