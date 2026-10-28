नई-जनरेशन Triumph Tiger 1200 भारत में हुई पेश, अगले साल इस महीने में होगी लॉन्च
Triumph Motorcycle ने भारत में अपनी नई जनरेशन की Triumph Tiger 1200 को पेश कर दिया है. इसे मार्च 2027 में लॉन्च किया जाएगा.
Published : October 28, 2026 at 11:45 AM IST
हैदराबाद: प्रीमियम मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Triumph Motorcycle ने भारत में अपनी नई जनरेशन की Triumph Tiger 1200 को पेश कर दिया है. कंपनी ने 2027 मॉडल में बेहतर इंजन, अपडेटेड सस्पेंशन और राइडर की मदद के लिए नए फीचर्स दिए गए हैं. जानकारी के अनुसार, यह बाइक भारत में मार्च 2027 से बिक्री के लिए उपलब्ध होगी और इसकी कीमतें बुकिंग शुरू होने के समय बताई जा सकती है.
नई Triumph Tiger 1200 को कंपनी कुल दो वेरिएंट्स - GT Pro और Rally Explorer में पेश की गई है. इसके GT Pro को 'सैफायर ब्लैक' और 'एल्युमिनियम सिल्वर/पैसिफिक ब्लू' कलर में पेश किया गया है, जबकि Rally Explorer वेरिएंट को 'ऐश ग्रे/सैफायर ब्लैक' और 'मैट खाकी ग्रीन' कलर में उतारी जाएगी.
नई 2027 Triumph Tiger 1200 का इंजन
इस एडवेंचर टूरर के इंजन की बात करें तो इसमें 1,160cc का लिक्विड-कूल्ड, थ्री-सिलेंडर इंजन इस्तेमाल किया गया है, जो अब 9,250rpm पर 155.84bhp की पावर और 6,750rpm पर 130Nm का अधिकतम टॉर्क प्रदान करता है. इसके पावर आउटपुट में 8bhp की बढ़ोतरी हुई है.
कंपनी ने दावा किया है कि इस इंजन के अंदरूनी हिस्सों में बदलाव किए गए हैं और गियरिंग को भी अपडेट किया गया है. इसके साथ ही, बेहतर परफॉरमेंस के लिए शाफ्ट ड्राइव को भी रिफाइन किया गया है.
नई 2027 Triumph Tiger 1200 की चेसिस और हार्डवेयर
कंपनी ने बाइक में एक नया चेसिस इस्तेमाल किया है, जिसमें आगे 19-इंच और पीछे 17-इंच का व्हील लगाया है. बाइक में सस्पेंशन का काम सेमी-एक्टिव 'शोवा EERA हाइटफ्लेक्स' यूनिट्स दिया गया है, जिनमें आगे और पीछे दोनों तरफ 200mm का व्हील ट्रैवल मिलता है. खास बात यह है कि बाइक के रुकने पर, यह सस्पेंशन सिस्टम अपने आप राइड हाइट को 30mm तक कम कर देता है.
इसमें मिलने वाली ऑप्शनल 'लो सीट' और एडजस्टेबल सीट मैकेनिज्म की मदद से, बाइक के रुके होने पर सीट की हाइट को घटाकर 790mm तक किया जा सकता है. वहीं, ब्रेकिंग के लिए बाइक में आगे की तरफ ब्रेम्बो स्टाइलमा कैलिपर्स के साथ डुअल डिस्क और पीछे की तरफ सिंगल डिस्क सेटअप दिया गया है.
नई 2027 Triumph Tiger 1200 के फीचर्स
नई Tiger 1200 में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो के साथ 7-इंच का टचस्क्रीन TFT डिस्प्ले दिया गया है. इसके अलावा, बाइक में फोन रखने के लिए एक कूलिंग कम्पार्टमेंट और USB-C चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है. बाइक में आगे और पीछे बॉश रडार पर आधारित राइडर असिस्टेंस सिस्टम भी दिए गए हैं.
इस सिस्टम में एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, ब्लाइंड-स्पॉट असिस्टेंस, फॉरवर्ड कोलिज़न वॉर्निंग, इमरजेंसी ब्रेक असिस्टेंस और रियर डिस्टेंस वॉर्निंग जैसे फीचर्स शामिल हैं. अन्य इलेक्ट्रॉनिक राइडर एड्स में कॉर्नरिंग ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल और एक बाई-डायरेक्शनल क्विकशिफ्टर जैसे फीचर्स दिए गए हैं.
बाइक के GT Pro वेरिएंट को कंपनी ने सड़क पर चलाने के लिए ज़्यादा उपयुक्त बनाया है, जिसमें अलॉय व्हील और 20 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है. वहीं, इसके Rally Explorer ट्रिम में ट्यूबलेस क्रॉस-स्पोक व्हील और 30 लीटर का बड़ा फ्यूल टैंक दिया गया है. इसके अलावा, बाइक में Off-road Pro राइडिंग मोड, इंजन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी दिया गया है.
इन दोनों वेरिएंट्स में नई स्टाइलिंग और कॉर्नरिंग फंक्शनैलिटी वाली नई एडेप्टिव LED प्रोजेक्टर हेडलाइट दी गई है. Triumph Tiger 1200 GT Pro का कर्ब वेट 250 kg रखा गया है, जबकि Rally Explorer का वजन 268 kg रखा गया है.