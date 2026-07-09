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नई-जनरेशन Mercedes-Benz GLB EV भारत में होगी लॉन्च, देखें कैसा होगा डिजाइन

डिज़ाइन की बात करें तो, नई Mercedes-Benz GLB पुराने मॉडल के बॉक्सी स्टाइल को बरकरार रखती है, हालांकि इसकी स्टाइलिंग में कुछ खास बदलाव किए गए हैं. सामने की तरफ, इसका लुक नई CLA से प्रेरित है, जिसमें लेयर्ड डिज़ाइन और नीचे की तरफ ग्रिल (EV में यह बंद है) दी गई है.

इसके बावजूद, कंपनी का दावा है कि कार के केबिन स्पेस में भी सुधार किया गया है. इसमें आगे की तरफ़ हेडरूम 35 mm तक, दूसरी लाइन में 68 mm तक और तीसरी लाइन में 10 mm तक बढ़ाया गया है.

Mercedes GLB EV का डिजाइन Mercedes-Benz GLB EV का डिज़ाइन पिछली पहली जनरेशन की SUV के मुकाबले बेहतर हुआ है और इसका साइज़ भी पहले से बड़ा किया गया है. नई GLB का व्हीलबेस 60 mm बढ़ाया गया है. यह 98 mm तक लंबी और 27 mm ज़्यादा चौड़ी की गई है, हालांकि इसकी ऊंचाई 14 mm कम की गई है.

यह अपने पिछले मॉडल के मुकाबले साइज़ में बड़ी है और इसमें नए MMA प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, जिसका इस्तेमाल भारत में पहले से बिक रही CLA EV में भी किया गया है. Mercedes-Benz GLB EV दुनिया भर के बाज़ारों में पहली जनरेशन की EQB को रिप्लेस करेगी. यह SUV पारंपरिक इंटरनल कंबशन पावरट्रेन के साथ भी उपलब्ध होगी.

हैदराबाद: लग्जरी कार निर्माता कंपनी Mercedes-Benz India ने इस बात की पुष्टि की है कि कंपनी अपनी दूसरी जनरेशन की Mercedes GLB EV भारत में लॉन्च करेगी. इस कार को EQ टेक वाली GLB कहा जाएगा और इसे साल 2027 में बाजार में उतारा जा सकता है. नई GLB EV को पिछले साल दिसंबर में ग्लोबल मार्केट में पेश किया गया था.

इसके साथ ही, साइड प्रोफाइल में फ्रंट फेंडर और पिछले हिस्से का उभार (रियर हंच) भी ज़्यादा साफ़ तौर पर दिखाई देता है. कार की खिड़कियों और ग्लास वाले हिस्से में भी काफ़ी बदलाव किए गए हैं. वहीं, पिछले हिस्से में इंटीग्रेटेड थ्री-पॉइंट स्टार लाइटिंग एलिमेंट्स के साथ नया कनेक्टेड टेल लैंप सेटअप दिया गया है.

नई-जनरेशन Mercedes-Benz GLB EV का इंटीरियर (फोटो - Mercedes-Benz)

नई Mercedes-Benz GLB का इंटीरियर

कार के अंदर, केबिन नई जनरेशन की Mercedes जैसा ही है, जिसमें डैशबोर्ड की चौड़ाई में तीन तक स्क्रीन लगी हैं. नई MBUX सुपरस्क्रीन में 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और साथ ही इंफोटेनमेंट और फ्रंट पैसेंजर के लिए दो 14-इंच की टचस्क्रीन दी गई हैं.

हालांकि, यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारत में इसे स्टैंडर्ड फ़ीचर के तौर पर पेश किया जाएगा या नहीं. अपने पिछले मॉडल की तरह ही, यह SUV 5-सीट और 7-सीट कॉन्फ़िगरेशन में उपलब्ध है, हालांकि यह देखना बाकी है कि भारत में कौन सा वर्जन पेश किया जाएगा.

नई Mercedes-Benz GLB का पावरट्रेन

ग्लोबल मार्केट में, नई GLB EV कई तरह के ड्राइवट्रेन ऑप्शन के साथ पेश की जाती है. इस कार में 85 kWh के बैटरी पैक के साथ सिंगल या डुअल-मोटर सेटअप का विकल्प दिया जाता है, जिससे स्पेसिफिकेशन के आधार पर इसकी रेंज 631 km तक हो जाती है. इसका एंट्री-लेवल 250+ मॉडल सिंगल-एक्सल ड्राइव के साथ आता है.

नई-जनरेशन Mercedes-Benz GLB का साइड प्रोफाइल (फोटो - Mercedes-Benz)

यह 268 bhp की पावर और 335 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है, जबकि ज़्यादा पावरफुल 350 4MATIC में डुअल-मोटर ऑल-व्हील ड्राइव दिया गया है, और यह ज़्यादा से ज़्यादा 349 bhp की पावर और 515 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. इसमें रियर-व्हील ड्राइव स्टैंडर्ड तौर पर मिलता है.

इसके 4MATIC वेरिएंट्स में फ्रंट-एक्सल डिस्कनेक्ट फ़ंक्शन मिलता है, जो बेहतर एफ़िशिएंसी के लिए फ्रंट इलेक्ट्रिक मोटर को अलग कर देता है. चार्जिंग की बात करें तो इसमें, 800V आर्किटेक्चर 320 kW DC तक की पीक चार्जिंग रेट की सुविधा मिलती है, जबकि 22 kW तक का AC चार्जिंग सपोर्ट मिलता है.