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नई-जनरेशन Hyundai i20 का खुलासा, मिले कई नए एक्सटीरियर और इंटीरियर अपडेट्स

Hyundai Motor ने अपनी चौथी-जनरेशन की Hyundai i20 को ब्राजीलियन बाजार के लिए पेश किया है. जानें क्या इसे भारत में लॉन्च किया जाएगा.

Next-Gen Hyundai i20 revealed
नई-जनरेशन Hyundai i20 का खुलासा (फोटो - Hyundai Motor)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 13, 2026 at 5:15 PM IST

5 Min Read
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हैदराबाद: साउथ कोरियन कार निर्माता कंपनी Hyundai Motor कुछ समय से ब्राज़ीलियाई बाज़ार के लिए अपनी चौथी जनरेशन की Hyundai i20 को टीज कर रही है, और अब कंपनी ने आखिरकार इस हैचबैक का पूरा लुक पेश कर दिया है. ऑल-न्यू Hyundai i20 में सबसे बड़ा बदलाव इसके बाहरी डिज़ाइन में किया गया है. मौजूदा मॉडल को पहले से ज्यादा शार्प और स्पोर्टी स्टाइलिंग के बजाय, अब इसे ज़्यादा अपराइट लुक दिया गया है, जिसमें क्रॉसओवर से प्रेरित कई एलिमेंट्स शामिल किए गए हैं.

नई-जनरेशन Hyundai i20 का एक्सटीरियर
इसके डिजाइन की बात करें तो पहली नज़र में, नई Hyundai i20 अपने पिछले मॉडल के मुकाबले काफी ज़्यादा दमदार और बड़ी लगती है. इसके फ्रंट हिस्से में Y-शेप के LED डे-टाइम रनिंग लैंप्स दिए गए हैं, जो एक पतली लाइट बार से जुड़ी हैं, जबकि बंपर पर साफ़ तौर पर दिखने वाली ब्लैक क्लैडिंग और लेयर्ड डिज़ाइन दिया गया है.

कार की साइड प्रोफाइल पर नजर डालें तो क्रॉसओवर वाला लुक और भी साफ़ दिखाई देता है. कार के व्हील आर्च पहले से ज़्यादा उभरे हुए हैं, और बॉडी के निचले हिस्से में मोटी काली क्लैडिंग दी गई है. इसके अलावा, विंडो लाइन पीछे की तरफ तेज़ी से ऊपर की ओर उठती है. इसके हायर वेरिएंट्स में 17-इंच के अलॉय व्हील इस्तेमाल किए गए हैं.

Next-Gen Hyundai i20
नई-जनरेशन Hyundai i20 का रियर प्रोफाइल (फोटो - Hyundai Motor)

कार के रियर प्रोफाइल पर नजर डालें तो Hyundai i20 में कनेक्टेड LED टेल लैंप, सिल्वर डिटेलिंग वाला मोटा बंपर और टेलगेट डिज़ाइन में ही शामिल रूफ़ स्पॉइलर इस्तेमाल किया गया है. कुल मिलाकर, नया मॉडल आम छोटी कार के बजाय क्रॉसओवर हैचबैक जैसा ज़्यादा लगता है.

नई-जनरेशन Hyundai i20 का आकार
चौथी जनरेशन की Hyundai i20 के आकार पर नजर डालें तो भारतीय बाजार में अभी बिक रहे तीसरे-जेनरेशन मॉडल के मुकाबले यह बड़ा हो गया है. इस कार की लंबाई 4,130 mm की गई है, जिससे यह पुराने मॉडल से 135 mm लंबी हो गई है, जबकि चौड़ाई थोड़ी 5 mm बढ़कर 1,780 mm हो गई है. कार की ऊंचाई 10 mm कम होकर 1,495 mm हो गई है. दिलचस्प बात यह है कि कार का व्हीलबेस 2,580 mm पर ही रखा गया है.

नई-जनरेशन Hyundai i20 का इंटीरियर
कार के इंटीरियर की बात करें तो Hyundai ने केबिन को पूरी तरह से नए सिरे से डिज़ाइन किया है. कार के डैशबोर्ड पर अब एक कर्व्ड डिस्प्ले पैनल लगाया गया है, जिसमें ऊंचे वेरिएंट्स के लिए एक ही फ्रेम में 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 12.3-इंच का इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन लगाया गया है.

Next-Gen Hyundai i20
नई-जनरेशन Hyundai i20 का इंटीरियर (फोटो - Hyundai Motor)

कार के सेंटर कंसोल का लेआउट भी अब ज़्यादा साफ़-सुथरा और वर्टिकल रखा गया है. इसमें क्लाइमेट कंट्रोल्स के दोनों तरफ पतले एयर-कंडीशनिंग वेंट्स और Hyundai के मोर्स-कोड से प्रेरित इल्यूमिनेटेड लोगो वाला नया थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिया गया है.

कार के केबिन को हल्के ग्रे और क्रीम शेड्स के कॉम्बिनेशन से तैयार किया गया है. इसके अन्य फीचर्स में डैशबोर्ड और दरवाजों पर सॉफ्ट-टच मटीरियल, सीटों पर हल्की i20 ब्रांडिंग वाली सेमी-लेदरेट अपहोल्स्ट्री, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, ओवर-द-एयर सॉफ्टवेयर अपडेट, वायरलेस चार्जिंग पैड और पीछे की तरफ AC वेंट्स शामिल हैं.

इस कार की दूसरी पंक्ति की सीटों में 60:40 स्प्लिट-फोल्डिंग का फ़ीचर मिलता है, जिसके साथ ही इसमें सभी पैसेंजर्स के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट और थ्री-पॉइंट सीटबेल्ट भी मिलते हैं. इस कार की बूट कैपेसिटी 346 लीटर रखी गई है. दिलचस्प बात यह है कि ब्राज़ील-स्पेसिफ़िकेशन वाले मॉडल में सनरूफ़ नहीं दिख रही है, जबकि भारत में बिकने वाले i20 के ऊंचे ट्रिम्स में यह फ़ीचर मिलता है.

Next-Gen Hyundai i20
नई-जनरेशन Hyundai i20 का इंटीरियर (फोटो - Hyundai Motor)

नई-जनरेशन Hyundai i20 के सेफ्टी फीचर्स
कार में मिलने वाले सेफ़्टी फीचर्स की बात करें तो इसे भी अपग्रेड किया गया है. इस कार के सभी वेरिएंट्स में छह एयरबैग स्टैंडर्ड तौर पर दिए गए हैं, जबकि ऊंचे वेरिएंट्स में Hyundai का स्मार्टसेंस ADAS सुइट मिल सकता है, जिसमें एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन-कीपिंग असिस्ट, ब्लाइंड-स्पॉट मॉनिटरिंग, रियर क्रॉस-ट्रैफ़िक अलर्ट और सेफ़ एग्ज़िट वॉर्निंग जैसे फ़ीचर्स शामिल हैं.

नई-जनरेशन Hyundai i20 का पावरट्रेन
कार के पावरट्रेन विकल्पों की बात करें तो इसमें Hyundai का 1.0-लीटर, तीन-सिलेंडर वाला पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया गया है. यह टर्बोचार्ज्ड इंजन 115 hp की पावर और 172 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. ब्राज़ीलियन बाजार के लिए, Hyundai नई Hyundai i20 को छह वैरिएंट्स में पेश किया जाएगा, जिसमें Comfort, Limited, Limited Turbo, X Line, Platinum और Ultimate वेरिएंट शामिल हैं.

Next-Gen Hyundai i20
नई-जनरेशन Hyundai i20 का साइड प्रोफाइल (फोटो - Hyundai Motor)

क्या भारत में आएगी नई-जनरेशन Hyundai i20
तीसरी-जनरेशन की Hyundai i20 को साल 2020 में भारतीय बाजार में लॉन्च किया गया था, जिसमें तब से कई अपडेट किए गए हैं. चौथी-जनरेशन की Hyundai i20 अभी ब्राज़ील में हुंडई की पिरासिसाबा फ़ैसिलिटी में बनाई जा रही है और इसे शुरू में ब्राज़ील के बाज़ार के लिए पेश किया गया है. फिलहाल कंपनी ने भारत समेत दूसरे देशों में इस मॉडल को पेश करने की किसी योजना की जानकारी नहीं दी है.

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