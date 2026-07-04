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अगले माह लॉन्च होगी नई Yamaha R2 स्पोर्ट्स बाइक, KTM की इस बाइक से होगा मुकाबला

Yamaha R15 की तस्वीर ( फोटो - Yamaha Motorcycle India )

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Yamaha Motorcycle India अपनी नई एंट्री-लेवल स्पोर्ट्स बाइक, नई Yamaha YZF-R2 को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. Yamaha R2 असल में एक 200cc, फुल-फेयर्ड स्पोर्ट्स बाइक होने वाली है. कंपनी का मानन है कि यह मोटरसाइकिल उसकी मौजूदा Yamaha R15 जितनी ही सफल होने वाली है, जिसे पहली बार साल 2008 में लॉन्च किया गया था. इसकी लॉन्च को लेकर Yamaha ने 'Block your Date' का एक इनविटेशन जारी किया है, जिससे पता चलता है कि Yamaha R2 को 27 अगस्त, 2026 को चेन्नई में लॉन्च किया जाएगा. भारतीय बाजार में Yamaha R15 एक बहुत ही लोकप्रिय मोटरसाइकिल है, और इसे आज भी शुरुआती राइडर्स के लिए सबसे अच्छी स्पोर्ट्स बाइक्स के तौर पर जाना जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें हाई-रेविंग इंजन और शानदार डायनामिक्स दिए जाते हैं.