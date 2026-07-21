भारत में जल्द आएगी नई Volvo EX90, लॉन्च डेट का खुलासा नहीं
Volvo Cars India ने पुष्टि की है कि कंपनी भारतीय बाजार में अपनी Volvo EX90 SUV लॉन्च करेगी, लेकिन लॉन्च डेट नहीं बताई है.
Published : July 21, 2026 at 5:14 PM IST
हैदराबाद: लग्जरी कार निर्माता कंपनी Volvo Cars India ने आधिकारिक तौर पर जानकारी दी है कि कंपनी की फ्लैगशिप ऑल-इलेक्ट्रिक Volvo EX90 SUV भारतीय बाज़ार में आने वाली है. हालांकि कंपनी ने इसकी लॉन्च की सटीक तारीख का खुलासा नहीं किया है, लेकिन कंपनी ने पुष्टि की है कि यह लग्ज़री इलेक्ट्रिक SUV जल्द ही भारत में उतारी जाएगी, जिससे देश में Volvo के बढ़ते EV पोर्टफोलियो का विस्तार होगा.
Volvo EX90 भारत में कंपनी की सबसे खास इलेक्ट्रिक SUV होने वाली है, और संभावना जताई जा रही है कि यह कंपनी की लोकल EV लाइनअप में Volvo EX30 और Volvo EC40 से ऊपर की कैटेगरी में होगी.
इसके लॉन्च होने से प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में Volvo की मौजूदगी और मजबूत होगी, जहां इसका मुकाबला Mercedes-Benz EQS SUV, BMW iX और Audi Q8 e-tron जैसी गाड़ियों से होने की उम्मीद है.
Volvo की अब तक की सबसे एडवांस्ड SUV
ग्लोबल मार्केट में, Volvo EX90 को XC90 के इलेक्ट्रिक सक्सेसर के तौर पर बाजार में उतारा जाएगा, हालांकि कई इंटरनेशनल मार्केट में ये दोनों SUV एक साथ बेची जा रही हैं. Volvo EX90 को कंपनी के खास SPA2 आर्किटेक्चर पर बनाया गया है, जिससे इसमें सेफ्टी, सॉफ्टवेयर और सस्टेनेबिलिटी पर खास ज़ोर दिया गया है.
इस SUV में Volvo की लेटेस्ट डिज़ाइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें 'थॉर हैमर' LED हेडलैम्प्स, फ़्लश डोर हैंडल्स, एयरोडायनामिक अलॉय व्हील्स और एक साफ़-सुथरा, मिनिमलिस्ट केबिन दिया गया, जिसके बीच में बड़े पोर्ट्रेट-ओरिएंटेड टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम को रखा गया है. इसके इंटीरियर में सस्टेनेबल मटीरियल का इस्तेमाल किया गया है और इसमें सात लोगों के बैठने की जगह है.
लंबी रेंज और दमदार ड्राइवट्रेन
इंटरनेशनल लेवल पर, Volvo EX90 में 111 kWh का बैटरी पैक इस्तेमाल किया जाता है, जो ट्विन मोटर और ट्विन मोटर परफॉर्मेंस कॉन्फ़िगरेशन में डुअल इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ आता है. यह फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक SUV, वेरिएंट के आधार पर, 600 km तक की WLTP ड्राइविंग रेंज प्रदान करती है.
यह कार 250 kW तक की DC फ़ास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है, जिससे बैटरी को लगभग 30 मिनट में 10 से 80 प्रतिशत तक चार्ज किया जा सकता है.
Volvo EX90 की एक और खास बात इसका एडवांस्ड सेफ्टी सिस्टम भी है, जिसमें इसकी रूफ पर लगा LiDAR सेंसर, कई कैमरे, रडार और अल्ट्रासोनिक सेंसर शामिल हैं. ये सिस्टम ड्राइवर की मदद करने वाले फ़ंक्शन को बेहतर बनाने के साथ-साथ भविष्य की ऑटोनॉमस ड्राइविंग क्षमताओं के लिए आधार भी तैयार करते हैं.
भारत में लॉन्च की पुष्टि
वैसे तो Volvo ने इस बात की पुष्टि की है कि Volvo EX90 भारत में लॉन्च की जाएगी, लेकिन कंपनी ने इस बात की जानकारी नहीं दी है कि इसे कब बाजार में उतारा जाएगा, और न ही इसकी कीमत का खुलासा किया है. भारत में इसकी ऑफिशियल लॉन्चिंग के समय इसके बारे में और जानकारी मिलने की उम्मीद है.