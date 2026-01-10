ETV Bharat / technology

नई Volvo EX60 के ग्लोबल डेब्यू की डेट का खुलासा, जानें कब की जाएगी पेश

नई Volvo EX60 की ग्लोबल डेब्यू डेट का खुलासा ( फोटो - Volvo )

हैदराबाद: स्वीडिश कार निर्माता कंपनी Volvo ने अपनी आने वाली Volvo EX60 के लिए टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की जानकारी साझा की है. यह एक मिड-साइज़ इलेक्ट्रिक SUV होने वाली है और संभावना है कि यह Volvo XC60 को रिप्लेस करेगी. ताजा जानकारी के अनुसार, कंपनी इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को 21 जनवरी, 2026 को ग्लोबल प्रीमियर के जरिए पेश करेगी. नई Volvo EX60 को एक नए खास EV आर्किटेक्चर और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीक पेश करती है. कंपनी के अनुसार, Volvo के पूरी तरह से इलेक्ट्रिक ब्रांड बनने की नींव के तौर पर, Volvo EX60 लॉन्च होने के तुरंत बाद इंटरनेशनल मार्केट में उपलब्ध होगी. Volvo EX60 की रेंज

Volvo EX60 का उद्देश्य एफिशिएंसी और लंबी दूरी की यात्रा के लिए एक हाई स्टैंडर्ड सेट करना है. कंपनी इसे ऑल-व्हील-ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन में पेश करने वाली है, और Volvo को उम्मीद है कि यह SUV यूरोपियन WLTP साइकिल के तहत 810km तक की बेस्ट-इन-क्लास रेंज देने वाली है. नॉर्थ अमेरिकन मार्केट के लिए, EPA स्टैंडर्ड के अनुसार, इसी सेटअप से 400-मील की रेंज (लगभग 644km) मिलने का अनुमान है. स्वीडिश कार निर्माता ने Volvo EX60 के साथ 800-वोल्ट इलेक्ट्रिकल सिस्टम को पेश किया है. ज़्यादातर मौजूदा EVs में आम 400-वोल्ट सिस्टम के उलट, ज़्यादा वोल्टेज गाड़ी को कम करंट के साथ ज़्यादा पावर लेवल बनाए रखने में मदद करता है, जिससे गर्मी कम पैदा होती है और कुल एनर्जी एफिशिएंसी बेहतर होती है.