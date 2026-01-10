नई Volvo EX60 के ग्लोबल डेब्यू की डेट का खुलासा, जानें कब की जाएगी पेश
Volvo अपनी मिड-साइज इलेक्ट्रिक एसयूवी Volvo EX60 को आगामी 21 जनवरी को ग्लोबल तौर पर पेश करने वाली है.
Published : January 10, 2026 at 5:14 PM IST
हैदराबाद: स्वीडिश कार निर्माता कंपनी Volvo ने अपनी आने वाली Volvo EX60 के लिए टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की जानकारी साझा की है. यह एक मिड-साइज़ इलेक्ट्रिक SUV होने वाली है और संभावना है कि यह Volvo XC60 को रिप्लेस करेगी.
ताजा जानकारी के अनुसार, कंपनी इस इलेक्ट्रिक एसयूवी को 21 जनवरी, 2026 को ग्लोबल प्रीमियर के जरिए पेश करेगी. नई Volvo EX60 को एक नए खास EV आर्किटेक्चर और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग टेक्नीक पेश करती है. कंपनी के अनुसार, Volvo के पूरी तरह से इलेक्ट्रिक ब्रांड बनने की नींव के तौर पर, Volvo EX60 लॉन्च होने के तुरंत बाद इंटरनेशनल मार्केट में उपलब्ध होगी.
Volvo EX60 की रेंज
Volvo EX60 का उद्देश्य एफिशिएंसी और लंबी दूरी की यात्रा के लिए एक हाई स्टैंडर्ड सेट करना है. कंपनी इसे ऑल-व्हील-ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन में पेश करने वाली है, और Volvo को उम्मीद है कि यह SUV यूरोपियन WLTP साइकिल के तहत 810km तक की बेस्ट-इन-क्लास रेंज देने वाली है. नॉर्थ अमेरिकन मार्केट के लिए, EPA स्टैंडर्ड के अनुसार, इसी सेटअप से 400-मील की रेंज (लगभग 644km) मिलने का अनुमान है.
स्वीडिश कार निर्माता ने Volvo EX60 के साथ 800-वोल्ट इलेक्ट्रिकल सिस्टम को पेश किया है. ज़्यादातर मौजूदा EVs में आम 400-वोल्ट सिस्टम के उलट, ज़्यादा वोल्टेज गाड़ी को कम करंट के साथ ज़्यादा पावर लेवल बनाए रखने में मदद करता है, जिससे गर्मी कम पैदा होती है और कुल एनर्जी एफिशिएंसी बेहतर होती है.
Volvo EX60 की बैटरी और चार्जिंग
इसके अलावा, Volvo EX60 को ऑप्टिमल कंडीशन में 400kW DC फास्ट चार्जर से कनेक्ट करने पर 10 मिनट में लगभग 340 km की रेंज मिल सकती है. Volvo इस हाई-परफॉर्मेंस हार्डवेयर को लंबे समय तक सपोर्ट करने के लिए इसकी बैटरी पर 10 साल की वारंटी दे रही है. खास बात यह है कि कंपनी ने ब्रीद बैटरी टेक्नोलॉजीज के साथ पार्टनरशिप में थर्मल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर डेवलप किया है.
जानकारी के अनुसार, Volvo EX60, स्केलेबल प्रोडक्ट आर्किटेक्चर 3 (SPA3) का ग्लोबल डेब्यू है, जो कंपनी द्वारा खास तौर पर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन के लिए डिज़ाइन किया गया एक प्लेटफॉर्म है. पिछले आर्किटेक्चर के उलट, जिनमें इंटरनल कम्बशन इंजन को एडजस्ट करना पड़ता था, SPA3 सेल-टू-बॉडी टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जिसमें बैटरी पैक सीधे गाड़ी के चेसिस में इंटीग्रेट होता है.
इस आर्किटेक्चर के साथ दिलचस्प बात यह है कि इससे बैटरी एक लोड-बेयरिंग कंपोनेंट बन जाती है, जिससे SUV की स्ट्रक्चरल मज़बूती बढ़ती है, क्रैश होने पर सेफ्टी बेहतर होती है, और बेहतर हैंडलिंग के लिए सेंटर ऑफ़ ग्रेविटी कम होता है.
इसके अलावा, Volvo EX60 के साथ पहली बार मेगा कास्टिंग का इस्तेमाल कर रही है, जिसमें बड़ी डाई-कास्टिंग मशीनों का इस्तेमाल करके एक बड़े एल्यूमीनियम कंपोनेंट बनाए जाते हैं, जो कई छोटे, अलग-अलग पार्ट्स की जगह लेते हैं, जिन्हें एक साथ वेल्ड किया जाता था. पार्ट्स की संख्या कम करके Volvo गाड़ी का कुल वज़न कम कर सकती है और असेंबली प्रोसेस को आसान बना सकती है.