21 जनवरी को लॉन्च होने वाली है नई Volvo EX60, इंटीरियर का हुआ खुलासा

इसके अलावा, ड्राइवर को टच-कैपेसिटिव कंट्रोल वाला मल्टी-फंक्शन स्टीयरिंग व्हील और स्टीयरिंग कॉलम पर सीधे लगा एक पतला डिस्प्ले भी दिया जा सकता है, जो पारंपरिक डिजिटल क्लस्टर की जगह लेगा.

नई Volvo EX60 का इंटीरियर नए लेटेस्ट टीज़र में कार के इंटीरियर की एक झलक दिखाई गई है, जिसमें एक बड़ी, फ्लोटिंग टैबलेट इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन देखी जा सकती है, जो डैशबोर्ड के बीच में लगी है. डिस्प्ले के नीचे एक फिजिकल वॉल्यूम नॉब दिया गया है, लेकिन हमेशा की तरह Volvo के डिज़ाइन में फिजिकल बटनों का इस्तेमाल कम किया गया है.

बता दें कि नई Volvo EX60 पॉपुलर Volvo XC60 SUV का इलेक्ट्रिक वर्जन है, और यह कंपनी का पहला मॉडल है, जिसे EVs के लिए बनाए गए अपने नए प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है. इसकी लॉन्च के साथ, Volvo कॉम्पैक्ट EX30 और फ्लैगशिप EX90 के बीच की कमी को पूरा करेगी.

हैदराबाद: लग्जरी कार निर्माता कंपनी Volvo आगामी 21 जनवरी, 2026 को दुनिया भर में अपनी Volvo EX60 को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, लेकिन इससे पहले स्वीडिश कार निर्माता कंपनी इसके कुछ टीजर भी जारी कर रही है, और फ्रेश टीजर इमेज में इसके इंटीयर क जिनसे इसकी कुछ झलक सामने आ रही हैं.

कंपनी का उद्देश्य कार में मिलने वाले ज़्यादातर फिजिकल कंट्रोल्स को वॉयस कमांड से बदलना है, और इसी वजह से आने वाली इस मिड-साइज़ SUV में AI-पावर्ड टेक्नोलॉजी दी जाएगी. नई EX60 में Google के Gemini AI असिस्टेंट को इंटीग्रेट किया जाएगा, जिससे यूज़र्स SUV से बातचीत कर पाएंगे. Gemini की मदद से, कंपनी का मकसद 'सड़क पर ज़रूरी हर चीज़ के लिए हैंड्स-फ्री कंट्रोल' देना है.

नई Volvo EX60 का डिजाइन

कार के डिजाइन की बात करें तो पहले सामने आए टीज़र तस्वीरों से डिजाइन के बारे में काफी कुछ जानकारी मिलती है. नई EX60 में ICE-पावर्ड XC60 जैसा ही ओवरऑल सिल्हूट दिया जाएगा, जिसमें थॉर-हैमर LED वाली लंबी फ्रंट-एंड डिज़ाइन होगी. इसका जनरल डिज़ाइन हाल ही में लॉन्च हुई Volvo EX30 जैसा ही होने वाला है, जिसमें बोल्ड, मिनिमलिस्ट लुक होगा, साथ ही क्लोज्ड-ऑफ फ्रंट ग्रिल, बोनट लूवर्स और उभरे हुए फेंडर्स होंगे.

Volvo EX60 की बैटरी और चार्जिंग

Volvo EX60 को ऑप्टिमल कंडीशन में 400kW DC फास्ट चार्जर से कनेक्ट करके 10 मिनट में लगभग 340 km की रेंज तक चार्ज किया जा सकता है. Volvo इस हाई-परफॉर्मेंस हार्डवेयर को लंबे समय तक सपोर्ट करने के लिए इसकी बैटरी पर 10 साल की वारंटी देगी. खास बात यह है कि कंपनी ने ब्रीद बैटरी टेक्नोलॉजीज के साथ पार्टनरशिप में थर्मल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर भी डेवलप किया है.

जानकारी के अनुसार, Volvo EX60, स्केलेबल प्रोडक्ट आर्किटेक्चर 3 (SPA3) का ग्लोबल डेब्यू है, जो कंपनी द्वारा खास तौर पर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन के लिए डिज़ाइन किया गया एक प्लेटफॉर्म है. पुराने आर्किटेक्चर में इंटरनल कम्बशन इंजन को एडजस्ट करना पड़ता था, लेकिन SPA3 सेल-टू-बॉडी टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जिसमें बैटरी पैक सीधे गाड़ी के चेसिस में इंटीग्रेट होता है.

Volvo EX60 की रेंज

नई Volvo EX60 का उद्देश्य एफिशिएंसी और लंबी दूरी की यात्रा के लिए एक हाई स्टैंडर्ड सेट करना है. कंपनी इसे ऑल-व्हील-ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन में पेश करने वाली है, और Volvo को उम्मीद है कि यह SUV यूरोपियन WLTP साइकिल के तहत 810km तक की बेस्ट-इन-क्लास रेंज देने वाली है. नॉर्थ अमेरिकन मार्केट के लिए, EPA स्टैंडर्ड के अनुसार, इसी सेटअप से 400-मील की रेंज (लगभग 644km) मिलने का अनुमान है.