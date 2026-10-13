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नई Volvo ES90 इलेक्ट्रिक सेडान जल्द ही भारत में होगी लॉन्च, देखें कैसा होगा डिजाइन

नई Volvo ES90 इलेक्ट्रिक सेडान जल्द होगी लॉन्च ( फोटो - Volvo )

हैदराबाद: लग्जरी कार निर्माता कंपनी Volvo ने भारतीय बाज़ार के लिए अपनी नई Volvo ES90 इलेक्ट्रिक सेडान की पुष्टि कर दी है. इस नई फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक सेडान के साथ कंपनी के पोर्टफोलियो में विस्तार होगा. Volvo ES90 पूरी तरह से एक इलेक्ट्रिक सेडान होने वाली है, जो इसके स्टैंडर्ड ICE Volvo S90 का ही बदला हुआ रूप है.

नई Volvo ES90, भारत में ब्रांड की फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक पेशकशों में से एक के तौर पर EX90 इलेक्ट्रिक SUV के साथ ही बेची जाएगी. जानकारी के अनुसार, नई Volvo ES90 को कंपनी के SPA2 प्लेटफ़ॉर्म पर बनाया गया है, जिस पर Volvo EX90 भी आधारित है. इस कार के आर्किटेक्चर में 800V का इलेक्ट्रिकल सिस्टम इस्तेमाल किया गया है.

इस सिस्टम को तेज़ चार्जिंग और बेहतर पावरट्रेन क्षमता के लिए डिज़ाइन किया गया है. ग्लोबल मार्केट में, यह इलेक्ट्रिक सेडान दो बैटरी पैक ऑप्शन और रियर-व्हील-ड्राइव व ऑल-व्हील-ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन के साथ बेची जाती है. हालांकि, Volvo ने अभी तक भारत में आने वाले मॉडल के लिए पावरट्रेन ऑप्शन और स्पेसिफ़िकेशन की पुष्टि नहीं की है. नई Volvo ES90 इलेक्ट्रिक सेडान का रियर प्रोफाइल (फोटो - Volvo) Volvo ES90 की बैटरी, रेंज और परफॉर्मेंस

ग्लोबल मार्केट में, Volvo ES90 को 92kWh बैटरी पैक और रियर एक्सल पर लगी सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर के साथ पेश किया जाता है. यह कॉन्फ़िगरेशन 333hp की पावर और 480Nm का टॉर्क प्रदान करता है, और कंपनी का दावा है कि यह कार 0 से 100 kmph की रफ़्तार 6.6 सेकंड में पकड़ लेती है. इस वेरिएंट की WLTP रेंज 664 km तक बताई गई है, जबकि इसकी टॉप स्पीड इलेक्ट्रॉनिक रूप से 180 kmph तक सीमित रखी गई है. वहीं, इसका बड़ा 106kWh बैटरी पैक डुअल-मोटर ऑल-व्हील-ड्राइव सेटअप के साथ आता है. वेरिएंट के आधार पर, इसका पावर आउटपुट 456hp और 670Nm या 680hp और 870Nm टॉर्क हो जाता है. इसका ज़्यादा पावर देने वाला वर्जन 0-100 kmph की रफ़्तार सिर्फ़ चार सेकंड में पकड़ सकता है, जबकि दूसरा कॉन्फ़िगरेशन यही रफ्तार 5.4 सेकंड में हासिल कर सकता है. बड़े बैटरी पैक के साथ यह कार 702 km तक की WLTP रेंज प्रदान कर सकती है. चार्जिंग की बात करें तो दोनों बैटरी ऑप्शन को 350kW तक की DC फ़ास्ट चार्जर से चार्ज किया जा सकता है. Volvo का दावा है कि सही परिस्थितियों में 10 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक चार्ज होने में लगभग 22 मिनट लग सकते हैं. हालांकि ये आंकड़े इंटरनेशनल मॉडल के लिए हैं, और लेकिन भारत में कौन-सा पावरट्रेन कॉन्फ़िगरेशन पेश किया जाएगा, इस बात की पुष्टि नहीं हुई है. नई Volvo ES90 इलेक्ट्रिक सेडान का साइड प्रोफाइल (फोटो - Volvo) Volvo ES90 का एक्सटीरियर डिजाइन

नई Volvo ES90 के डिजाइन की बात करें तो इसमें कंपनी की मॉडर्न डिज़ाइन स्टाइल का इस्तेमाल किया गया है. इसका बाहरी लुक मिनिमलिस्टिक रहता है, जिसमें सेडान के आकार के साथ-साथ एक स्मूद रूफ़लाइन का मेल देखने को मिलता है. इसके फ्रंट में बॉडी-कलर वाली बंद ग्रिल लगाई गई है, जिस पर Volvo का लोगो लगाया गया है. ग्रिल के दोनों तरफ़ LED हेडलैम्प्स लगाए गए हैं, जिनमें कंपनी की पहचान बन चुकी 'थॉर हैमर' स्टाइल वाली डे-टाइम रनिंग लाइट्स (DRL) शामिल हैं.