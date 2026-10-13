नई Volvo ES90 इलेक्ट्रिक सेडान जल्द ही भारत में होगी लॉन्च, देखें कैसा होगा डिजाइन
Volvo ने भारतीय बाज़ार के लिए अपनी नई Volvo ES90 इलेक्ट्रिक सेडान की पुष्टि कर दी है. इसे जल्द ही भारत में लॉन्च किया जाएगा.
Published : October 13, 2026 at 3:16 PM IST
हैदराबाद: लग्जरी कार निर्माता कंपनी Volvo ने भारतीय बाज़ार के लिए अपनी नई Volvo ES90 इलेक्ट्रिक सेडान की पुष्टि कर दी है. इस नई फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक सेडान के साथ कंपनी के पोर्टफोलियो में विस्तार होगा. Volvo ES90 पूरी तरह से एक इलेक्ट्रिक सेडान होने वाली है, जो इसके स्टैंडर्ड ICE Volvo S90 का ही बदला हुआ रूप है.
नई Volvo ES90, भारत में ब्रांड की फ्लैगशिप इलेक्ट्रिक पेशकशों में से एक के तौर पर EX90 इलेक्ट्रिक SUV के साथ ही बेची जाएगी. जानकारी के अनुसार, नई Volvo ES90 को कंपनी के SPA2 प्लेटफ़ॉर्म पर बनाया गया है, जिस पर Volvo EX90 भी आधारित है. इस कार के आर्किटेक्चर में 800V का इलेक्ट्रिकल सिस्टम इस्तेमाल किया गया है.
इस सिस्टम को तेज़ चार्जिंग और बेहतर पावरट्रेन क्षमता के लिए डिज़ाइन किया गया है. ग्लोबल मार्केट में, यह इलेक्ट्रिक सेडान दो बैटरी पैक ऑप्शन और रियर-व्हील-ड्राइव व ऑल-व्हील-ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन के साथ बेची जाती है. हालांकि, Volvo ने अभी तक भारत में आने वाले मॉडल के लिए पावरट्रेन ऑप्शन और स्पेसिफ़िकेशन की पुष्टि नहीं की है.
Volvo ES90 की बैटरी, रेंज और परफॉर्मेंस
ग्लोबल मार्केट में, Volvo ES90 को 92kWh बैटरी पैक और रियर एक्सल पर लगी सिंगल इलेक्ट्रिक मोटर के साथ पेश किया जाता है. यह कॉन्फ़िगरेशन 333hp की पावर और 480Nm का टॉर्क प्रदान करता है, और कंपनी का दावा है कि यह कार 0 से 100 kmph की रफ़्तार 6.6 सेकंड में पकड़ लेती है.
इस वेरिएंट की WLTP रेंज 664 km तक बताई गई है, जबकि इसकी टॉप स्पीड इलेक्ट्रॉनिक रूप से 180 kmph तक सीमित रखी गई है. वहीं, इसका बड़ा 106kWh बैटरी पैक डुअल-मोटर ऑल-व्हील-ड्राइव सेटअप के साथ आता है. वेरिएंट के आधार पर, इसका पावर आउटपुट 456hp और 670Nm या 680hp और 870Nm टॉर्क हो जाता है.
इसका ज़्यादा पावर देने वाला वर्जन 0-100 kmph की रफ़्तार सिर्फ़ चार सेकंड में पकड़ सकता है, जबकि दूसरा कॉन्फ़िगरेशन यही रफ्तार 5.4 सेकंड में हासिल कर सकता है. बड़े बैटरी पैक के साथ यह कार 702 km तक की WLTP रेंज प्रदान कर सकती है.
चार्जिंग की बात करें तो दोनों बैटरी ऑप्शन को 350kW तक की DC फ़ास्ट चार्जर से चार्ज किया जा सकता है. Volvo का दावा है कि सही परिस्थितियों में 10 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक चार्ज होने में लगभग 22 मिनट लग सकते हैं. हालांकि ये आंकड़े इंटरनेशनल मॉडल के लिए हैं, और लेकिन भारत में कौन-सा पावरट्रेन कॉन्फ़िगरेशन पेश किया जाएगा, इस बात की पुष्टि नहीं हुई है.
Volvo ES90 का एक्सटीरियर डिजाइन
नई Volvo ES90 के डिजाइन की बात करें तो इसमें कंपनी की मॉडर्न डिज़ाइन स्टाइल का इस्तेमाल किया गया है. इसका बाहरी लुक मिनिमलिस्टिक रहता है, जिसमें सेडान के आकार के साथ-साथ एक स्मूद रूफ़लाइन का मेल देखने को मिलता है.
इसके फ्रंट में बॉडी-कलर वाली बंद ग्रिल लगाई गई है, जिस पर Volvo का लोगो लगाया गया है. ग्रिल के दोनों तरफ़ LED हेडलैम्प्स लगाए गए हैं, जिनमें कंपनी की पहचान बन चुकी 'थॉर हैमर' स्टाइल वाली डे-टाइम रनिंग लाइट्स (DRL) शामिल हैं.
इसके फ्रंट बंपर में बीच में एयर इनलेट्स और वर्टिकल LED फॉग लैंप्स लगाए गए हैं. वहीं साइड प्रोफाइल की बात करें तो, इस इलेक्ट्रिक सेडान में फ्लश-स्टाइल पुल-टाइप डोर हैंडल, काले एक्सटीरियर मिरर और ब्लैक रूफ मिलती है. इस कार के इंटरनेशनल वर्ज़न में 20 से 22-इंच के व्हील मिलते हैं, जिनमें एयरोडायनामिक इंसर्ट्स मिलते हैं.
वहीं, कार के रियर प्रोफाइल की बात करें तो ES90 में C-शेप के रैपअराउंड LED टेल-लैंप लगाए गए हैं, और साथ ही रियर विंडस्क्रीन के दोनों तरफ अतिरिक्त LED स्टॉप लाइट्स भी लगी हैं. इसके रियर बंपर में ग्लॉस-ब्लैक एलिमेंट्स मिलते हैं, जो इसकी सादगी भरी स्टाइलिंग के साथ इसका लुक बेहतर बनाते हैं.
एयरोडायनामिक्स, नई Volvo ES90 के डिज़ाइन का एक अहम हिस्सा है. कंपनी का दावा है कि इसका ड्रैग कोएफ़िशिएंट 0.25 है, जो इसे कंपनी की सबसे ज़्यादा एयरोडायनामिक प्रोडक्शन कार बनाता है. इस डिज़ाइन का मकसद इसकी क्षमता और ड्राइविंग रेंज को बेहतर बनाना है.
Volvo ES90 का इंटीरियर और फीचर्स
इसका केबिन Volvo के मिनिमलिस्ट (सादे और साफ़-सुथरे) डिज़ाइन पर आधारित है, जिसमें डिजिटल इंटरफ़ेस, कम्फर्ट और प्रीमियम मटीरियल पर खास ध्यान दिया गया है. इसके इंटरनेशनल मॉडल में 14.5-इंच की पोर्ट्रेट-ओरिएंटेड इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन दी गई है, जो एंटरटेनमेंट और कार के फ़ंक्शंस के लिए मुख्य इंटरफ़ेस का काम करती है.
इसके साथ ही, इस कार में 9-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 13.2-इंच का कलर हेड-अप डिस्प्ले भी इस्तेमाल किया गया है. Volvo ES90 में ग्लोबल मार्केट के लिए कम्फर्ट और फीचर्स देने वाला एक पूरा पैकेज भी मिलता है.
इसके खास फीचर्स की बात करें तो इसमें फोर-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस फ़ोन चार्जर, पावर्ड टेलगेट और डिजिटल-की भी शामिल हैं. ऑडियो के लिए इस कार में 14-स्पीकर वाला Bose साउंड सिस्टम दिया गया है, और साथ ही कुछ खास कॉन्फ़िगरेशन में 25-स्पीकर वाला बॉवर्स एंड विल्किंस सेटअप भी उपलब्ध है.
कार में आगे की सीट्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं और इनमें हीटिंग, वेंटिलेशन और मसाज फ़ंक्शन के साथ-साथ पावर्ड लम्बर सपोर्ट भी दिया गया है. वहीं, पिछली सीटों में इलेक्ट्रिक रिक्लाइन और पावर्ड साइड बोल्स्टर का फीचर मिलता है, और साथ ही ग्लोबल स्तर पर इनमें हीटिंग और वेंटिलेशन का फीचर भी मिलता है.
नई Volvo ES90 में कई तरह की टेक्नोलॉजी और सेफ्टी सिस्टम भी दिए गए हैं, हालांकि भारत में बिकने वाली सेडान में कौन-कौन से फ़ीचर्स और इक्विपमेंट दिए जाएंगे, इसके बारे में कंपनी कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है.