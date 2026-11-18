नई Volkswagen Virtus फेसलिफ्ट की लॉन्च डेट का खुलासा, जानें क्या होंगे बदलाव
Volkswagen India अपनी मिड-साइज सेडान Volkswagen Virtus का फेसलिफ्ट वर्जन 11 दिसंबर, 2026 को लॉन्च करने वाली है.
Published : November 18, 2026 at 5:13 PM IST
हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Volkswagen India अपनी मिड-साइज सेडान Volkswagen Virtus का फेसलिफ्ट वर्जन आगामी 11 दिसंबर, 2026 को लॉन्च करने वाली है. यह अपडेट Volkswagen की इस सेडान के लिए पहला मिड-लाइफ साइकिल अपडेट होने वाला है, जिसे पहली बार साल 2022 में लॉन्च किया गया था. इससे पहले, कंपनी ने Volkswagen Virtus फेसलिफ्ट के एक्सटीरियर हिस्से की झलक दिखाई थी.
Volkswagen Virtus फेसलिफ्ट का डिजाइन
Virtus फेसलिफ्ट में मिलने वाले एक्सटीरियर अपडेट्स की बात करें तो इसमें LED फॉग लैंप और डायमंड-पैटर्न वाले लोअर एयर इनटेक के साथ नया फ्रंट बम्पर, थोड़ी बदली हुई ग्रिल, और नए 16-इंच के ग्लॉस-ब्लैक अलॉय व्हील्स दिए गए हैं.
इसमें रेड GT बैज को बरकरार रखा गया है, जबकि मौजूदा मॉडल के फ्रंट फेंडर पर लगे बैज को फेसलिफ्ट में फ्रंट दरवाजों पर शिफ्ट कर दिया गया है. फ्रंट बम्पर पर नए फ्रंट पार्किंग सेंसर और कैमरा पॉड का होना, एक नए 360-डिग्री कैमरा सेटअप के शामिल किए जाने का संकेत देता है.
Volkswagen Virtus फेसलिफ्ट का इंटीरियर
कार के इंटीरियर की बात करें तो इसमें अंदर की तरफ, केबिन का लेआउट लगभग पहले जैसा ही रखा जा सकता है, बस इसमें नई अपहोल्स्ट्री और ट्रिम मटेरियल का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके अलावा, प्रमुख अपडेट्स में एक बड़ा 10.25-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले शामिल हो सकता है.
इसके अलावा, कार में 10.1-इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन (जिसका साइज़ पहले जितना ही रहेगा) में अपडेटेड UI और AI वॉयस असिस्टेंट मिल सकता है – क्योंकि ये फीचर्स 'Taigun फेसलिफ्ट' में भी देखे गए थे. नई Virtus में एक और अहम बदलाव यह हो सकता है कि इसके HVAC यूनिट में 'वेरिएबल-ज्यामिति कंप्रेसर' दिया जाए, जिससे AC की कूलिंग परफॉरमेंस बेहतर हो सके.
Volkswagen Virtus फेसलिफ्ट का पावरट्रेन
नई Virtus फेसलिफ्ट के पावरट्रेन की बात करें तो माना जा रहा है कि इसे पहले की तरह ही रखा जा सकता है, जिसमें 1.0-लीटर और 1.5-लीटर डायरेक्ट-इंजेक्शन टर्बो-पेट्रोल इंजन शामिल हैं. इसके 1.5-लीटर इंजन के साथ 7-स्पीड DCT गियरबॉक्स का विकल्प जारी रहेगा.
वहीं, 1.0-लीटर इंजन में नया 8-स्पीड टॉर्क-कन्वर्टर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स (AT) दिया जा सकता है. इसके अलावा, इस कार के 1.0-लीटर इंजन के साथ मिलने वाला 6-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन भी जारी रहेगा.
Volkswagen Virtus फेसलिफ्ट की अनुमानित कीमत
कीमत की बात करें तो नई Virtus फेसलिफ्ट की कीमत मौजूदा मॉडल की 10.71 लाख रुपये से 19.20 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की रेंज से ज्यादा होगी.
लॉन्च के बाद नई Virtus फेसलिफ्ट का मुकाबला Skoda Slavia (10 लाख रुपये से 18.29 लाख रुपये), Hyundai Verna (10.99 लाख रुपये से 18.31 लाख रुपये) और Honda City (12 लाख रुपये से 21.36 लाख रुपये) से होगा. इन सभी कारों को इस साल फेसलिफ्ट अपडेट दिया जा चुका है.