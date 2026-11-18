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नई Volkswagen Virtus फेसलिफ्ट की लॉन्च डेट का खुलासा, जानें क्या होंगे बदलाव

नई Volkswagen Virtus फेसलिफ्ट की लॉन्च डेट का खुलासा ( फोटो - Instagram/volkswagen_india )

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Volkswagen India अपनी मिड-साइज सेडान Volkswagen Virtus का फेसलिफ्ट वर्जन आगामी 11 दिसंबर, 2026 को लॉन्च करने वाली है. यह अपडेट Volkswagen की इस सेडान के लिए पहला मिड-लाइफ साइकिल अपडेट होने वाला है, जिसे पहली बार साल 2022 में लॉन्च किया गया था. इससे पहले, कंपनी ने Volkswagen Virtus फेसलिफ्ट के एक्सटीरियर हिस्से की झलक दिखाई थी.

Volkswagen Virtus फेसलिफ्ट का डिजाइन

Virtus फेसलिफ्ट में मिलने वाले एक्सटीरियर अपडेट्स की बात करें तो इसमें LED फॉग लैंप और डायमंड-पैटर्न वाले लोअर एयर इनटेक के साथ नया फ्रंट बम्पर, थोड़ी बदली हुई ग्रिल, और नए 16-इंच के ग्लॉस-ब्लैक अलॉय व्हील्स दिए गए हैं.

इसमें रेड GT बैज को बरकरार रखा गया है, जबकि मौजूदा मॉडल के फ्रंट फेंडर पर लगे बैज को फेसलिफ्ट में फ्रंट दरवाजों पर शिफ्ट कर दिया गया है. फ्रंट बम्पर पर नए फ्रंट पार्किंग सेंसर और कैमरा पॉड का होना, एक नए 360-डिग्री कैमरा सेटअप के शामिल किए जाने का संकेत देता है. Volkswagen Virtus फेसलिफ्ट का इंटीरियर

कार के इंटीरियर की बात करें तो इसमें अंदर की तरफ, केबिन का लेआउट लगभग पहले जैसा ही रखा जा सकता है, बस इसमें नई अपहोल्स्ट्री और ट्रिम मटेरियल का इस्तेमाल किया जा सकता है. इसके अलावा, प्रमुख अपडेट्स में एक बड़ा 10.25-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले शामिल हो सकता है. इसके अलावा, कार में 10.1-इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन (जिसका साइज़ पहले जितना ही रहेगा) में अपडेटेड UI और AI वॉयस असिस्टेंट मिल सकता है – क्योंकि ये फीचर्स 'Taigun फेसलिफ्ट' में भी देखे गए थे. नई Virtus में एक और अहम बदलाव यह हो सकता है कि इसके HVAC यूनिट में 'वेरिएबल-ज्यामिति कंप्रेसर' दिया जाए, जिससे AC की कूलिंग परफॉरमेंस बेहतर हो सके.