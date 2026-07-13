Volkswagen Tayron का नया Life 5-सीटर वेरिएंट हुआ लॉन्च, कीमत 41.99 लाख रुपये, जानें फीचर्स
Volkswagen India ने अपना Volkswagen Tayron का नया 'Life' वेरिएंट लॉन्च कर दिया है. इसकी कीमत 41.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है.
Published : July 13, 2026 at 1:20 PM IST
हैदराबाद: Volkswagen India ने भारतीय बाजार में अपना Volkswagen Tayron का नया 'Life' वेरिएंट लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस एसयूवी को 41.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है. यह नया ट्रिम ऑप्शन Volkswagen India की फ्लैगशिप SUV का ज़्यादा किफायती, 5-सीटर वर्जन है.
बता दें कि अब तक, Volkswagen Tayron को सिर्फ़ टॉप-एंड 'R-Line' वेरिएंट में ही बेचा जा रहा था, जिसकी कीमत 46.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है. Volkswagen Tayron 'Life' ट्रिम के ज़्यादातर फ़ीचर्स और खूबियां तीन-रो वाली Tayron 'R-Line' जैसी ही होंगी, लेकिन यह एक ज़्यादा आकर्षक पैकेज होगा.
Volkswagen Tayron का आकार
इस कार आकार की बात करें तो VW Tayron Life के डाइमेंशन में कोई बदलाव नहीं हुआ है. यह अभी भी 4792 mm लंबी है और इसमें 2789 mm का ही व्हीलबेस दिया गया है, जिसका मतलब है कि ग्राहकों को इसमें बेहतर केबिन स्पेस मिलता है. इस वेरिएंट में बड़ा बदलाव सामान रखने की क्षमता में हुआ है, जिसे 345 लीटर से बढ़ाकर 885 लीटर कर दिया गया है.
नए Tayron Life वेरिएंट को कुल सात एक्सटीरियर कलर्स में पेश किया गया है, जिनमें डॉल्फिन ग्रे मेटैलिक, सिप्रेसीनो ग्रीन मेटैलिक, ऑयस्टर सिल्वर मेटैलिक, नाइटशेड ब्लू मेटैलिक, अल्ट्रावायलेट मेटैलिक, ओरिक्स व्हाइट मदर-ऑफ-पर्ल इफ़ेक्ट और ग्रेनाडिला ब्लैक मेटैलिक कलर शामिल हैं.
Volkswagen Tayron का डिजाइन
इसके डिजाइन की बात करें तो इस वेरिएंट में R-Line वाले एलिमेंट्स देखने को नहीं मिलेंगे, इसके बजाय, इसमें ज़्यादा साफ़-सुथरे स्टाइलिंग एलिमेंट्स मिलते हैं. ग्रिल और बंपर का डिज़ाइन बदल गया है, और स्पोर्टी 19-इंच अलॉय व्हील्स की जगह, इसमें 5-स्पोक वाले 18-इंच व्हील्स दिए गए हैं. इसमें अब भी कनेक्टेड LED DRLs के साथ LED हेडलैम्प्स और कनेक्टेड 3D LED टेललाइट्स मिलती हैं.
Volkswagen Tayron का इंटीरियर
इसके इंटीरियर पर नजर डालें तो कार के अंदर, R-Line ट्रिम में मिलने वाले 15-इंच यूनिट के मुकाबले इसमें 13-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम और 10.25-इंच का डिजिटल क्लस्टर दिया गया है. इसके साथ ही, इसमें 8-स्पीकर साउंड सिस्टम, डुअल वायरलेस फ़ोन चार्जर, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, और 360-व्यू कैमरा की जगह रियर-व्यू कैमरा भी मिलता है.
Volkswagen Tayron के फीचर्स
इस कार में अभी भी 3-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है, और इसके साथ ही मसाज और वेंटिलेशन फ़ंक्शन वाली पावर-एडजस्टेबल फ्रंट सीटें भी मिलती हैं. इसके अन्य फीचर्स की बात करें तो इसमें पीछे के दरवाज़ों पर वापस मुड़ने वाली सन ब्लाइंड्स और ऑटो-होल्ड फ़ंक्शन के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलता है.
इसके अलावा, इस कार में फ़ुट-ऑपरेशन सेंसर के साथ टेलगेट का इलेक्ट्रिक तरीके से खुलना और बंद होना, ड्राइवर प्रोफ़ाइल सिलेक्शन – 6 मोड (इको, कम्फर्ट, स्पोर्ट, इंडिविजुअल, ऑफ़-रोड, स्नो) रेन-सेंसिंग वाइपर, और स्लाइडिंग फ़ंक्शन के साथ दो-स्टेप में पीछे झुकने वाली दूसरी लाइन की सीट्स जैसे फीचर्स शामिल हैं.
Volkswagen Tayron के सेफ्टी फीचर्स
कार में मिलने वाले सेफ़्टी के मामले में, Tayron Life में नौ एयरबैग, 14 फ़ीचर्स वाला लेवल 2 ADAS, चारों व्हील्स पर डिस्क ब्रेक, ESC, हिल स्टार्ट असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, TPMS और पीछे की बाहरी सीटों व सामने वाली पैसेंजर सीट के लिए ISOFIX माउंट्स दिए गए हैं.
इस कार में ऑटो-डिमिंग IRVM, डायनामिक कॉर्नरिंग लाइट्स के साथ ऑटो हेडलैंप रेंज कंट्रोल, एंटी-पिंच पावर विंडोज़ और Volkswagen का XDS इलेक्ट्रॉनिक डिफ़रेंशियल लॉक भी मिलता है, जो इसे अपने सेगमेंट की बेहतर फ़ीचर्स वाली SUVs में से एक बनाता है.
Volkswagen Tayron के पावरट्रेन विकल्प
इस SUV में अब भी वही 2.0-लीटर TSI पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया गया है, जोकि 201 bhp की पावर और 320 Nm का अधिकतम टॉर्क उत्पन्न करता है, और इस इंजन के साथ 7-स्पीड DSG ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन जोड़ा गया है.