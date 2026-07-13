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Volkswagen Tayron का नया Life 5-सीटर वेरिएंट हुआ लॉन्च, कीमत 41.99 लाख रुपये, जानें फीचर्स

Volkswagen Tayron का नया Life वेरिएंट लॉन्च ( फोटो - Volkswagen India )

हैदराबाद: Volkswagen India ने भारतीय बाजार में अपना Volkswagen Tayron का नया 'Life' वेरिएंट लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस एसयूवी को 41.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा है. यह नया ट्रिम ऑप्शन Volkswagen India की फ्लैगशिप SUV का ज़्यादा किफायती, 5-सीटर वर्जन है. बता दें कि अब तक, Volkswagen Tayron को सिर्फ़ टॉप-एंड 'R-Line' वेरिएंट में ही बेचा जा रहा था, जिसकी कीमत 46.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है. Volkswagen Tayron 'Life' ट्रिम के ज़्यादातर फ़ीचर्स और खूबियां तीन-रो वाली Tayron 'R-Line' जैसी ही होंगी, लेकिन यह एक ज़्यादा आकर्षक पैकेज होगा. Volkswagen Tayron का आकार

इस कार आकार की बात करें तो VW Tayron Life के डाइमेंशन में कोई बदलाव नहीं हुआ है. यह अभी भी 4792 mm लंबी है और इसमें 2789 mm का ही व्हीलबेस दिया गया है, जिसका मतलब है कि ग्राहकों को इसमें बेहतर केबिन स्पेस मिलता है. इस वेरिएंट में बड़ा बदलाव सामान रखने की क्षमता में हुआ है, जिसे 345 लीटर से बढ़ाकर 885 लीटर कर दिया गया है. नए Tayron Life वेरिएंट को कुल सात एक्सटीरियर कलर्स में पेश किया गया है, जिनमें डॉल्फिन ग्रे मेटैलिक, सिप्रेसीनो ग्रीन मेटैलिक, ऑयस्टर सिल्वर मेटैलिक, नाइटशेड ब्लू मेटैलिक, अल्ट्रावायलेट मेटैलिक, ओरिक्स व्हाइट मदर-ऑफ-पर्ल इफ़ेक्ट और ग्रेनाडिला ब्लैक मेटैलिक कलर शामिल हैं. Volkswagen Tayron का डिजाइन

इसके डिजाइन की बात करें तो इस वेरिएंट में R-Line वाले एलिमेंट्स देखने को नहीं मिलेंगे, इसके बजाय, इसमें ज़्यादा साफ़-सुथरे स्टाइलिंग एलिमेंट्स मिलते हैं. ग्रिल और बंपर का डिज़ाइन बदल गया है, और स्पोर्टी 19-इंच अलॉय व्हील्स की जगह, इसमें 5-स्पोक वाले 18-इंच व्हील्स दिए गए हैं. इसमें अब भी कनेक्टेड LED DRLs के साथ LED हेडलैम्प्स और कनेक्टेड 3D LED टेललाइट्स मिलती हैं.