Volkswagen की नई ID.Tiguan का ग्लोबल मार्केट के लिए खुलासा, मिलेगी 600km तक की रेंज
Volkswagen ने अपनी नई ID.Tiguan इलेक्ट्रिक एसयूवी का खुलासा कर दिया है. इसे जल्द ही ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया जाएगा.
Published : October 10, 2026 at 11:04 AM IST
हैदराबाद: जर्मन कार निर्माता कंपनी Volkswagen ने अपनी ग्लोबल ID लाइन-अप का विस्तार जारी रखते हुए, अपनी सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार को भी शामिल कर लिया है. कंपनी ने अब अपनी Volkswagen Tiguan का भी आधिकारिक तौर पर एक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वर्जन बाजार में उतार दिया है.
कंपनी ने इसे ID.Tiguan नाम से पेश किया है. यह ID.4 और ID.5 के बाद नई इलेक्ट्रिक लाइन-अप का तीसरा नया मॉडल है. इसे अगले साल दुनिया भर में बिक्री के लिए पेश किया जाएगा और संभावना जताई जा रही है कि इसे भारतीय बाजार में भी उतारा जाएगा.
Volkswagen ID.Tiguan का डिजाइन
इस इलेक्ट्रिक कार के डिजाइन की बात करें तो नई ID.Tiguan अपनी ऊंचाई, बड़े आकार और बड़ी कार वाली फील के साथ काफी प्रभावशाली लगती है. इसका साइज़ बढ़ाया गया है, लेकिन इसमें Volkswagen के कुछ मॉडर्न और क्लासिक डिज़ाइन एलिमेंट्स भी मिलते हैं.
Volkswagen ID.Polo और ID.Cross जैसी ही 'पॉज़िटिव' डिज़ाइन लैंग्वेज के साथ, इसमें स्लीक LED बार्स मिलते हैं, जो सामने के हिस्से और टेलगेट पर फैले हुए हैं. इसके शानदार फ्रंट लुक, ऊंचे दरवाज़ों और बड़े व्हील्स के साथ-साथ, लगभग सीधे खड़े टेलगेट और LED टेललाइट्स के लिए स्क्वेयर मोटिफ़ इसके स्टाइलिश एक्सटीरियर को पूरा करते हैं.
Volkswagen ID.Tiguan का इंटीरियर
कार के इंटीरियर की बात करें तो इसके अंदर की तरफ़ तीन स्क्रीन लगाई गई हैं, जिनमें से एक बड़ी 'फ़्लोटिंग' सेंटर स्क्रीन डैशबोर्ड के ज़्यादातर हिस्से को कवर करती है. टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील पर कुछ फ़िज़िकल बटन भी दिए गए हैं और मिनिमलिस्टिक सेंटर कंसोल पर भी कुछ बटन दिए गए हैं.
इस कार का पूरा केबिन साफ़-सुथरा और मॉडर्न लगता है. इसक साथ ही, कॉन्फ़िगर करने लायक पूरी तरह से डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले में 'रेट्रो' डिस्प्ले ऑप्शन भी मिलते हैं, जो पुरानी Volkswagen कारों की याद दिलाते हैं.
Volkswagen ID.Tiguan का पावरट्रेन
कंपनी ने नई Volkwagen ID.Tiguan को अपने MEB+ प्लेटफ़ॉर्म पर बनाया है, जिसके चलते इसमें दो बैटरी पैक ऑप्शन मिलते हैं, जिनमें 58kWh और 77kWh शामिल हैं. जहां पहले वाले ऑप्शन में 185bhp की पावर देने वाला 2WD (रियर-माउंटेड मोटर) कॉन्फ़िगरेशन मिलता है.
वहीं दूसरे वाले वेरिएंट में 285bhp की पावर देने वाला 2WD या टॉप-एंड वेरिएंट 300bhp की पावर देने वाला AWD (4Motion) कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन मिलता है. WLTP साइकल के हिसाब से इस कार की रेंज लगभग 600 km बताई गई है.
कब होगी लॉन्च
जानकारी के अनुसार, अगले साल ग्लोबल लॉन्च के बाद, उम्मीद जताई जा रही है कि इस इलेक्ट्रिक Tiguan को भारत में लॉन्च किया जाएगा. अगर ऐसा होता है, तो उम्मीद है कि इसका टॉप-एंड वर्जन CBU रूट से आएगा और आने वाली Mercedes-Benz GLC इलेक्ट्रिक जैसी गाड़ियों को टक्कर देगा.