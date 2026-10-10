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Volkswagen की नई ID.Tiguan का ग्लोबल मार्केट के लिए खुलासा, मिलेगी 600km तक की रेंज

Volkswagen की नई ID.Tiguan का खुलासा ( फोटो - Volkwagen )

हैदराबाद: जर्मन कार निर्माता कंपनी Volkswagen ने अपनी ग्लोबल ID लाइन-अप का विस्तार जारी रखते हुए, अपनी सबसे ज़्यादा बिकने वाली कार को भी शामिल कर लिया है. कंपनी ने अब अपनी Volkswagen Tiguan का भी आधिकारिक तौर पर एक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वर्जन बाजार में उतार दिया है.

कंपनी ने इसे ID.Tiguan नाम से पेश किया है. यह ID.4 और ID.5 के बाद नई इलेक्ट्रिक लाइन-अप का तीसरा नया मॉडल है. इसे अगले साल दुनिया भर में बिक्री के लिए पेश किया जाएगा और संभावना जताई जा रही है कि इसे भारतीय बाजार में भी उतारा जाएगा.

Volkswagen की नई ID.Tiguan का रियर प्रोफाइल (फोटो - Volkwagen) Volkswagen ID.Tiguan का डिजाइन

इस इलेक्ट्रिक कार के डिजाइन की बात करें तो नई ID.Tiguan अपनी ऊंचाई, बड़े आकार और बड़ी कार वाली फील के साथ काफी प्रभावशाली लगती है. इसका साइज़ बढ़ाया गया है, लेकिन इसमें Volkswagen के कुछ मॉडर्न और क्लासिक डिज़ाइन एलिमेंट्स भी मिलते हैं. Volkswagen ID.Polo और ID.Cross जैसी ही 'पॉज़िटिव' डिज़ाइन लैंग्वेज के साथ, इसमें स्लीक LED बार्स मिलते हैं, जो सामने के हिस्से और टेलगेट पर फैले हुए हैं. इसके शानदार फ्रंट लुक, ऊंचे दरवाज़ों और बड़े व्हील्स के साथ-साथ, लगभग सीधे खड़े टेलगेट और LED टेललाइट्स के लिए स्क्वेयर मोटिफ़ इसके स्टाइलिश एक्सटीरियर को पूरा करते हैं. Volkswagen की नई ID.Tiguan का इंटीरियर (फोटो - Volkwagen) Volkswagen ID.Tiguan का इंटीरियर

कार के इंटीरियर की बात करें तो इसके अंदर की तरफ़ तीन स्क्रीन लगाई गई हैं, जिनमें से एक बड़ी 'फ़्लोटिंग' सेंटर स्क्रीन डैशबोर्ड के ज़्यादातर हिस्से को कवर करती है. टू-स्पोक स्टीयरिंग व्हील पर कुछ फ़िज़िकल बटन भी दिए गए हैं और मिनिमलिस्टिक सेंटर कंसोल पर भी कुछ बटन दिए गए हैं.