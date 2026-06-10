ETV Bharat / technology

Ather इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के लिए नया वॉइस कमांड फीचर हुआ रोलआउट, जानें कौन से फीचर्स शामिल

Ather Rizta ( फोटो - Ather Energy )

हैदराबाद: इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Ather Energy के CEO तरुण मेहता ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए इस बात की पुष्टि की है कि कंपनी ने जनरेशन-3 और उससे नए स्कूटर इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए अपना नया 'Voice on Ather' फ़ीचर रोल आउट किया है. इस फ़ीचर को सबसे पहले 'Ather Community Day 2025' के दौरान कंपनी के 'AtherStack 7' सॉफ़्टवेयर प्लेटफ़ॉर्म के हिस्से के तौर पर प्रदर्शित किया था, और अब इसे देश भर में स्कूटर मालिकों के लिए रोलआउट कर दिया गया है. इस फ़ीचर की मदद से राइडर कनेक्टेड ब्लूटूथ हेडसेट या Ather के हेलो स्मार्ट हेलमेट के ज़रिए, आम बोलचाल की भाषा में वॉयस कमांड देकर अपने स्कूटर के कई फ़ंक्शन कंट्रोल कर सकते हैं. कंपनी से मिली जानकारी के अनुसार, यह सिस्टम बोले गए कमांड को समझने के लिए लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM) और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करता है. इससे राइडिंग के दौरान टचस्क्रीन का इस्तेमाल करने की ज़रूरत कम हो जाती है. वॉइस कंट्रोल से कौन से फीचर्स होंगे कंट्रोल

वॉइस कमांड का इस्तेमाल नेविगेशन, गाड़ी की सेटिंग्स, कॉन्टैक्ट्स को कॉल करने और मीडिया कंट्रोल के लिए किया जा सकता है. उदाहरण के लिए राइडर्स नेविगेशन फ़ंक्शन का इस्तेमाल करने के लिए 'घर का रास्ता बताओ' या Navigate Home, 'मुझे मनचाही जगह ले चलो' या Take me to the desired location, या 'सबसे पास वाला चार्जर कितनी दूर है?' या How far is the nearest charger? जैसे कमांड दे सकते हैं.