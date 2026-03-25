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9,000mAh की मैसिव बैटरी के साथ भारत में लॉन्च होगा नया Vivo T5 Pro, जानें क्या होंगे फीचर्स

Vivo का नया Vivo T5 Pro स्मार्टफोन जल्द ही भारत में लॉन्च किया जा सकता है. इसमें 9,000mAh की बैटरी मिलने वाली है.

Vivo T4 Pro
Vivo T4 Pro (फोटो - Vivo India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : March 25, 2026 at 5:11 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Vivo ने अपने Vivo T4 Pro को पिछले साल भारत में 6,500mAh की बैटरी और Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर के साथ उतारा था. अब, जानकारी सामने आ रही है कि कंपनी नए Vivo T5 Pro स्मार्टफोन को इसके अगले मॉडल के तौर पर लॉन्च करने की तैयारी कर रही है.

स्मार्टफोन की आधिकारिक लॉन्च से पहले, एक टिपस्टर ने आने वाले Vivo T सीरीज़ के स्मार्टफोन के संभावित मुख्य स्पेसिफिकेशन्स की जानकारी दी है. बताया जा रहा है कि Vivo T5 Pro अपने पिछले मॉडल के मुकाबले काफी बेहतर अपग्रेड देगा, खासकर बैटरी कैपेसिटी और डिस्प्ले के मामले में यह और बेहतर होने वाला है. इसमें 1.5K रिज़ॉल्यूशन वाला डिस्प्ले मिल सकता है और यह 90W फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट कर सकता है.

Vivo T5 Pro के अनुमानित अपग्रेड्स
टिप्सटर योगेश बरार (@heyitsyogesh) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर दावा किया है कि Vivo T5 Pro जल्द ही भारत में लॉन्च किया जाएगा. हालांकि इसकी रिलीज़ की सटीक तारीख के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन लीक के मुताबिक, इसमें 1.5K रिज़ॉल्यूशन और 144Hz रिफ्रेश रेट वाला AMOLED डिस्प्ले इस्तेमाल किया जाएगा. यह Vivo T4 Pro के फुल-HD+ AMOLED डिस्प्ले (जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz था) के मुकाबले एक अपग्रेड होगा.

Vivo T4 Pro
Vivo T4 Pro (फोटो - Vivo India)

फोन में मिलेगी 9,000 mAh की बड़ी बैटरी
नए Vivo T5 Pro को OriginOS 6 के साथ पेश किया जा सकता है, और इसमें 90W फास्ट चार्जिंग के सपोर्ट के साथ 9,020mAh की बैटरी लगाई जा सकती है. यह Vivo T4 Pro की 6,500mAh सिलिकॉन-कार्बन बैटरी के मुकाबले एक बड़ा अपग्रेड हो सकता है, जो 90W फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है.

बता दें कि हाल के महीनों में, 9,000mAh या 10,000mAh की बैटरी वाले स्मार्टफ़ोन आम होते जा रहे हैं. उदाहरण के लिए, Poco X8 Pro Max 5G हाल ही में भारत में 9,000mAh की बैटरी के साथ लॉन्च हुआ है. इसके अलावा, Honor ने अपनी Honor Win सीरीज़ 10,000mAh की बैटरी के साथ बाजार में उतारी है. वहीं दूसरी ओर, Realme P4 Power 5G में भी 10,001mAh की बैटरी दी गई है.

Vivo T4 Pro
Vivo T4 Pro (फोटो - Vivo India)

फिलहाल तो नए स्मार्टफोन के बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है, लिकें माना जा रहा है कि नया Vivo T5 Pro, मौजूदा Vivo T4 Pro की जगह लेगा. Vivo T4 Pro को पिछले साल अगस्त में लॉन्च किया गया था, जिसके 8GB RAM और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 27,999 रुपये थी. इसमें 6.77-इंच का डिस्प्ले मिल सकता है और यह Snapdragon 7 Gen 4 SoC पर चलता है.

Vivo T4 Pro का कैमरा सेटअप
Vivo T4 Pro में ट्रिपल रियर कैमरा यूनिट मिलता है, जिसमें 50-मेगापिक्सल का Sony IMX882 प्राइमरी सेंसर, 50-मेगापिक्सल का Sony IMX882 पेरिस्कोप टेलीफ़ोटो कैमरा और 2-मेगापिक्सल का बोकेह कैमरा इस्तेमाल किया जाता है. वहीं, सेल्फ़ी के लिए, इसमें 32-मेगापिक्सल का फ़्रंट-फ़ेसिंग कैमरा लगा है, और इसमें IP68 और IP69 डस्ट और वॉटर रेजिस्टेंस रेटिंग्स मिलती है.

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