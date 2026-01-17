ETV Bharat / technology

भारत में लॉन्च होगी नई VinFast VF5 इलेक्ट्रिक हैचबैक, जानें कितनी होगी रेंज

VinFast India भारत में अपनी एक नई इलेक्ट्रिक कार VinFast VF5 हैचबैक को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है.

VinFast VF5
VinFast VF5 इलेक्ट्रिक हैचबैक (फोटो - VinFast)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 17, 2026 at 5:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: कुछ समय पहले ही जानकारी सामने आई थी कि VinFast India इस साल देश में Limo Green 3-रो MPV को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है और इसके साथ ही सब-कॉम्पैक्ट VF3 का मूल्यांकन कर रही है. अब ताजा जानकारी सामने आ रही है कि कंपनी EV कंपनी VinFast VF5 हैचबैक को भी भारतीय बाजार में लाने पर विचार कर रही है.

VinFast की इंटरनेशनल लाइन-अप में ऊपर बताई गई VF5, VF3 और बड़ी VF6 SUV के बीच रखी जाती है, और इस बात पर निर्भर करते हुए कि भारत में किस स्पेसिफिकेशन के साथ इसे लाया जाएगा, Tata Tiago EV या Punch EV के साथ मुकाबला करेगी.

Vinfast VF5 की रेंज, बैटरी और पावरट्रेन
VinFast VF5 पहले से ही अपने होम मार्केट वियतनाम में बिक्री के लिए उपलब्ध है, और इंडोनेशिया जैसे देशों में भी मिलती है. हालांकि, इस ऑल-इलेक्ट्रिक कार के स्पेसिफिकेशन्स मार्केट के हिसाब से बदलते रहते हैं.

VinFast VF5
VinFast VF5 का डैशबोर्ड (फोटो - VinFast)

कुछ जगहों पर VF5 में 29.6kWh बैटरी पैक के साथ बेचा जाता है, जो इसमें लगी फ्रंट एक्सेल मोटर को पावर देता है, जो 95hp की पावर और 135Nm का टॉर्क देती है. यह बैटरी पैक NEDC आधारित 268km की रेंज प्रदान करता है. वहीं, दूसरे देशों में VinFast VF5 में 37.23kWh का बैटरी पैक दिया जाता है, जिसकी इलेक्ट्रिक मोटर 136hp की पावर और 135Nm का टॉर्क प्रदान करता है, जिसकी सिंगल चार्ज पर NEDC रेंज 326km है.

Vinfast VF5 का एक्सटीरियर
इस कार की लंबाई 3,967mm, चौड़ाई 1,723mm और ऊंचाई 1,579mm है, जबकि इसका व्हीलबेस 2,514mm रखा गया है. आकार की तुलना करें तो, VinFast VF5, Tata Punch EV से 19mm कम चौड़ी और 54mm छोटी है, हालांकि इस वियतनामी EV का व्हीलबेस 69mm ज़्यादा लंबा है और यह कुल मिलाकर 110mm ज़्यादा लंबी भी है.

VinFast VF5
VinFast VF5 की सीट्स (फोटो - VinFast)

इंटरनेशनल-स्पेक मॉडल का ग्राउंड क्लीयरेंस 169mm है और इसका वज़न 1,340kg तक है. कार में 260-लीटर का बूट स्पेस दिया गया है, जिसे 60:40 स्प्लिट/फोल्डिंग रियर सीटों को मोड़ने पर 900 लीटर तक बढ़ाया जा सकता है.

Vinfast VF5 का इंटीरियर और फीचर्स
इसके इंटीरियर की बात करें तो, इंटरनेशनल-स्पेक VF5 के 5-सीटर केबिन में ऑल-ब्लैक थीम दिया गया है, जिसमें डैशबोर्ड, AC वेंट्स, थ्री-स्पोक स्टीयरिंग और इंफोटेनमेंट डिस्प्ले पर सिल्वर हाइलाइट्स हैं. इंफोटेनमेंट की बात करें तो, यह ड्राइवर-ओरिएंटेड 8-इंच का टचस्क्रीन यूनिट है.

VinFast VF5
VinFast VF5 का रियर प्रोफाइल (फोटो - VinFast)

इसके अलावा, इसमें 7-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले भी है. इसमें मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो कार में 4-स्पीकर साउंड सिस्टम, PM2.5 एयर फिल्टर, लेदरेट सीट कवर, की-लेस एंट्री और गो, ऑटो हेडलाइट्स और आगे और पीछे USB पोर्ट शामिल हैं.

Vinfast VF5 की अनुमानित कीमत
VinFast VF5 की कीमत इस बात पर निर्भर करेगी कि भारत में कौन सा स्पेसिफिकेशन लाया जाता है. वियतनामी EV कार कंपनी की एग्रेसिव प्राइसिंग की आदत को देखते हुए, नई VinFast VF5 को 12 लाख रुपये की शुरुआती कीमत पर उतारा जा सकता है.

TAGGED:

VINFAST VF5
VINFAST VF5 RANGE
VINFAST VF5 FEATURES
VINFAST VF5 SPECIFICATIONS
VINFAST VF5 LAUNCH TIMELINE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.