भारत में लॉन्च होगी नई VinFast VF5 इलेक्ट्रिक हैचबैक, जानें कितनी होगी रेंज

VinFast VF5 इलेक्ट्रिक हैचबैक ( फोटो - VinFast )

हैदराबाद: कुछ समय पहले ही जानकारी सामने आई थी कि VinFast India इस साल देश में Limo Green 3-रो MPV को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है और इसके साथ ही सब-कॉम्पैक्ट VF3 का मूल्यांकन कर रही है. अब ताजा जानकारी सामने आ रही है कि कंपनी EV कंपनी VinFast VF5 हैचबैक को भी भारतीय बाजार में लाने पर विचार कर रही है. VinFast की इंटरनेशनल लाइन-अप में ऊपर बताई गई VF5, VF3 और बड़ी VF6 SUV के बीच रखी जाती है, और इस बात पर निर्भर करते हुए कि भारत में किस स्पेसिफिकेशन के साथ इसे लाया जाएगा, Tata Tiago EV या Punch EV के साथ मुकाबला करेगी. Vinfast VF5 की रेंज, बैटरी और पावरट्रेन

VinFast VF5 पहले से ही अपने होम मार्केट वियतनाम में बिक्री के लिए उपलब्ध है, और इंडोनेशिया जैसे देशों में भी मिलती है. हालांकि, इस ऑल-इलेक्ट्रिक कार के स्पेसिफिकेशन्स मार्केट के हिसाब से बदलते रहते हैं. VinFast VF5 का डैशबोर्ड (फोटो - VinFast) कुछ जगहों पर VF5 में 29.6kWh बैटरी पैक के साथ बेचा जाता है, जो इसमें लगी फ्रंट एक्सेल मोटर को पावर देता है, जो 95hp की पावर और 135Nm का टॉर्क देती है. यह बैटरी पैक NEDC आधारित 268km की रेंज प्रदान करता है. वहीं, दूसरे देशों में VinFast VF5 में 37.23kWh का बैटरी पैक दिया जाता है, जिसकी इलेक्ट्रिक मोटर 136hp की पावर और 135Nm का टॉर्क प्रदान करता है, जिसकी सिंगल चार्ज पर NEDC रेंज 326km है.