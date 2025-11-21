Mahindra BE 6 का नया वेरिएंट 26 नवंबर को हो सकता है लॉन्च, देखें कैसा है डिजाइन

ETV Bharat / technology

Mahindra ने अपनी नई इलेक्ट्रिक Mahindra BE 6 के एक नए वेरिएंट को टीज़ किया है, जिसे 26 नवंबर, 2025 को लॉन्च किया जाएगा.

Mahindra BE 6 के नए वेरिएंट का टीजर (फोटो - Mahindra & Mahindra)
November 21, 2025

हैदराबाद: Mahindra & Mahindra अपनी नई इलेक्ट्रिक Mahindra XEV 9S सात-सीटर SUV को लॉन्च करने वाली है. कंपनी ने अब तक इस कार के कई टीजर जारी किए हैं. इसके साथ ही कंपनी ने Mahindra BE 6 का एक नया वेरिएंट भी टीज़ किया है, जिसे 26 नवंबर, 2025 को लॉन्च किया जाएगा.

हालांकि कंपनी द्वारा जारी टीजर में साफ़ तौर पर दिखाया गया है कि यह Mahindra BE 6 जैसा दिखता है, लेकिन इस मॉडल की सबसे खास बात इसका आगे और पीछे का बदला हुआ लाइटिंग सेटअप है, जो साल 2023 के Mahindra BE 6-बेस्ड BE Rall-E कॉन्सेप्ट जैसा लगता है.

Mahindra ने Rall-E को स्टैंडर्ड BE 6 के लॉन्च से पहले ही उसके साथ टेस्ट किया था, इसलिए नया मॉडल इसका प्रोडक्शन-रेडी मॉडल हो सकता है. हालांकि, यह देखना बाकी है कि प्रोडक्शन मॉडल में Rall-E नाम को प्रोडक्शन में भी रखा जाएगा या नहीं.

Mahindra BE 6 के नए वेरिएंट का टीजर (फोटो - Mahindra & Mahindra)

कंपनी द्वारा जारी किए गए, टीज़र में रीडिज़ाइन किया गया फ्रंट लाइटिंग सेटअप दिखाया गया है, जिसमें SUV में स्टैंडर्ड Mahindra BE 6 की C-शेप की DRL लाइटिंग को हटाकर सिंपल LED आइब्रो का इस्तेमाल किया गया है, जबकि मेन हेडलैंप भी थोड़े नीचे की ओर सेट किए गए हैं. इससे पता चलता है कि बंपर का डिज़ाइन स्टैंडर्ड Mahindra BE 6 से काफी अलग हो सकता है.

इसके रियर प्रोफाइल की बात करें तो, इस SUV में C-शेप की लाइटिंग हटाकर सिंपल लाइटबार स्टाइल यूनिट दी गई है, जबकि छोटा लिप स्पॉइलर और छत पर लगे ट्विन-स्पॉइलर जैसे एलिमेंट स्टैंडर्ड SUV वाले ही लगते हैं.

Mahindra ने टीजर में कार के व्हील्स की भी झलक दिखाई है, नए वेरिएंट में स्टैंडर्ड Mahindra BE 6 जैसे ही एयरो व्हील डिज़ाइन दिए गए हैं, हालांकि यह देखना बाकी है कि क्या Mahindra 2023 Rall-E कॉन्सेप्ट के ऑफ-रोडिंग लुक के हिसाब से EV ऑल-टेरेन टायर दे सकता है.

पावरट्रेन की बात करें तो, नए वेरिएंट में स्टैंडर्ड Mahindra BE 6 वाले ही पावरट्रेन ऑप्शन दिए जा सकते हैं, जिसमें रियर-व्हील ड्राइव इलेक्ट्रिक मोटर के साथ 59 kWh या 72 kWh का बैटरी पैक दिया गया है. Mahindra XEV 9S में भी ऑल-व्हील ड्राइव का ऑप्शन हो सकता है, उम्मीद है कि इसी तारीख को डुअल मोटर सेटअप भी लॉन्च होगा.

