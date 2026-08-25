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TVS iQube का नया MillionR Edition हुआ लॉन्च, 10 लाख से ज्यादा यूनिट्स की बिक्री पर हुआ पेश

TVS iQube का यह नया स्पेशल एडिशन इसके 3.5 kWh वाले वेरिएंट पर ही आधारित है. कंपनी ने इस स्पेशल एडिशन की कीमत 1,40,138 रुपये (एक्स-शोरूम, कर्नाटक) रखी गई है. TVS iQube के नए MillionR Edition में 'नॉर्दर्न लाइट्स' से प्रेरित खास 'ऑरोरा ग्रीन' डुअल-टोन कलर दिया गया है.

हैदराबाद: स्वदेशी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी TVS Motor Company ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर चुनने वाले दस लाख से ज़्यादा परिवारों के माइलस्टोन का जश्न मनाने के लिए अपने सबसे लोकप्रिय इलेक्ट्रिक स्कूटर TVS iQube का MillionR Edition लॉन्च किया है.

इसके अलावा, इस स्पेशल एडिशन में प्रीमियम सीट अपहोल्स्ट्री और खास 'MillionR' बैजिंग दी गई है. इस स्पेशल एडिशन में TVS iQube में कुछ काम के अपग्रेड भी किए गए हैं. इसमें एक नया फ्रंट यूटिलिटी स्टोरेज कम्पार्टमेंट भी जोड़ा गया है, जिससे स्कूटर की कुल स्टोरेज क्षमता 32 लीटर से बढ़कर 35.5 लीटर हो गई है.

इसके साथ ही, बेहतर सुविधा के लिए स्पेशल एडिशन स्कूटर में एक इंटीग्रेटेड टाइप-C चार्जिंग पोर्ट भी दिया गया है. नए MillionR एडिशन में कंपनी ने 3.5 kWh का बैटरी पैक का इस्तेमाल किया है, जिसकी IDC रेंज 145 km तक बताई गई है. कंपनी ने इस स्कूटर में 118 से ज़्यादा कनेक्टेड टेक्नोलॉजी फ़ीचर्स भी दिए गए हैं, जो TVS iQube रेंज में TVS के कनेक्टेड फ़ंक्शनैलिटी पर फ़ोकस को जारी रखते हैं.

TVS iQube के MillionR Edition को iQube के एक खास वर्जन के तौर पर पेश किया गया है, जिसमें दिखने में बदलाव के साथ-साथ रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए अतिरिक्त फीचर्स भी दिए गए हैं. इस नए एडिशन के साथ, TVS Motor भारत के इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में iQube की बढ़ती मौजूदगी को और मज़बूत करना चाहती है.