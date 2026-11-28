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ट्रैक रेस के दीवानों के लिए पेश हुआ नया Triumph Street Triple 798 Moto2 एडिशन, जानें क्या है खास

नया Triumph Street Triple 798 Moto2 एडिशन हुआ पेश ( फोटो - Triumph Motorcycle )

हैदराबाद: मोटरसाइकिल निर्माता कंपनी Triumph Motorcycle ने वैलेंसिया MotoGP में नई Triumph Street Triple 798 Moto2 एडिशन' को पेश कर दिया है. यह कंपनी की बिल्कुल नई मिडिलवेट नेकेड मोटरसाइकिल का एक ऐसा वर्ज़न है, जिसे खास तौर पर ट्रैक पर चलाने के लिए तैयार किया गया है. दुनिया भर में इसकी केवल 1,000 यूनिट्स का ही उत्पादन किया जाएगा. 'Moto2 एडिशन' को 798 RS के आधार पर बनाया गया है, जिसमें बेहतर राइडिंग एक्सपीरिएंस के लिए चेसिस, सस्पेंशन और स्टाइलिंग में कई अपग्रेड किए गए हैं.

Triumph Street Triple 798 Moto2 का इंजन

बाइक में मिलने वाले इंजन की बात करें तो इसमें कंपनी का बड़ा 798cc, थ्री-सिलेंडर इंजन इस्तेमाल किया गया है. इसे 2027 से शुरू होने वाली Moto2 वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए तैयार किए गए इंजन के साथ ही विकसित किया गया है. यह इंजन 133 bhp की पावर और 86 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है, जबकि मौजूदा Moto2 एडिशन में लगा 765cc इंजन 128 bhp की पावर और 80 Nm का टॉर्क प्रदान करता है.

नया Triumph Street Triple 798 Moto2 एडिशन हुआ पेश (फोटो - Triumph Motorcycle) Triumph Street Triple 798 Moto2 की चेसिस

Moto2 एडिशन में पूरी तरह से एडजस्ट होने वाले 43mm के ओलिन्स NIX30 अपसाइड-डाउन फोर्क्स का इस्तेमाल किया गया है, जो 798 RS में मिलने वाले 41mm के शोवा बिग पिस्टन यूनिट्स को रिप्लेस करता है. वहीं, रियर सस्पेंशन की बात करें तो इसमें ओलिन्स STX46 पिगीबैक रिज़र्वोयर शॉक दिया गया है, जो स्टैंडर्ड RS के सस्पेंशन से एक बेहतर विकल्प है. ब्रेकिंग के लिए बाइक में ब्रेम्बो के टॉप-स्पेक 'Hypure' फोर-पिस्टन रेडियल कैलिपर्स का इस्तेमाल किया गया है, जो दो 310mm फ्लोटिंग डिस्क के साथ काम करते हैं. Moto2 एडिशन में क्लिप-ऑन हैंडलबार और रियरसेट फुटपेग भी मिलते हैं, जो राइडर को स्टैंडर्ड बाइक के मुकाबले एक ज्यादा अग्रेसिव पोजीशन प्रदान करते हैं. नया Triumph Street Triple 798 Moto2 एडिशन हुआ पेश (फोटो - Triumph Motorcycle) Triumph Street Triple 798 Moto2 का डिजाइन

बाइक के डिजाइन की बात करें तो नया Moto2 एडिशन स्टैंडर्ड 798 RS से अलग है. इसमें कई खास डिजाइन एलिमेंट्स दिए गए हैं, जैसे कि हेडलाइट के चारों ओर, फ्रंट मडगार्ड, हील गार्ड और बेली पैन में कार्बन फाइबर के पार्ट्स का इस्तेमाल किया गया है. इसके अलावा, इस मोटरसाइकिल में क्लियर-फिनिश वाला एनोडाइज्ड एल्युमिनियम फ्रेम, खास Moto2 ग्राफिक्स और ट्रायम्फ परफॉरमेंस येलो और ब्लैक कलर के व्हील्स लगाए गए हैं.