भारतीय बाजार के लिए पेश हुई नई Toyota Urban Cruiser Ebella EV, जानें कितनी है रेंज

हैदराबाद: जापानी कार निर्माता Toyota Motor की भारतीय शाखा Toyota India ने भारत के लिए अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार, Toyota Urban Cruiser Ebella को पेश कर दिया है. बता दें कि नई Urban Cruiser Ebella, Toyota की पार्टनर कंपनी Maruti Suzuki की इलेक्ट्रिक एसयूवी e-Vitara की यह बैज-इंजीनियर्ड सिस्टर कार है. इस कार को मिडसाइज़ इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में पेश किया जाएगा, और बाजार में यह एसयूवी Hyundai Creta Electric, Mahindra BE 6 और VinFast VF6 से मुकाबला करेगी.

Toyota Urban Cruiser Ebella EV की बैटरी और रेंज

नई Toyota EV के बैटरी पैक की बात करें तो इसमें दो बैटरी विकल्प मिलते हैं, जिसमें पहला 49kWh और दूसरा 61kWh LFP बैटरी पैक मिलता है. जहां पहले बैटरी पैक की बैटरी के साथ लगी इलेक्ट्रिक मोटर 144hp की पावर और 189Nm का टॉर्क प्रदान करती है, वहीं दूसरे बैटरी पैक के साथ जोड़ी गई इलेक्ट्रिक मोटर 174hp की पावर और 189Nm का टॉर्क प्रदान करती है.

कार की रेंज की बात करें तो इसका बड़ा बैटरी पैक एक बार चार्ज करने पर 543km तक की रेंज प्रदान कर सकता है. इस EV के लाइनअप में शामिल होने के साथ, Toyota के भारतीय पोर्टफोलियो में अब पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक मॉडल शामिल हैं.

Toyota Urban Cruiser Ebella EV का एक्सटीरियर

Urban Cruiser Ebella EV काफी हद तक Maruti के मॉडल जैसी ही दिखती है, सिवाय इसके कि इसमें स्लीक, सेगमेंटेड LED DRLs और ट्रायंगुलर हेडलाइट्स मिलती हैं, जो एक मोटी ब्लैक ट्रिम से जुड़ी हैं, और एक स्मूथ फ्रंट बंपर लगाया गया है, जिसके किनारों पर दो वर्टिकल एयर वेंट हैं.

इसके अलावा, इसका बंपर भी अलग बनाया गया है, जो देखने में अच्छा लगता है और जिसके किनारों पर वर्टिकल एयर वेंट मिलते हैं. पूरी बॉडी पर काफी बॉडी क्लैडिंग दी गई है, और Maruti EV की तरह, पीछे के डोर हैंडल C-पिलर में इंटीग्रेटेड किए गए हैं. टेललाइट्स में भी सेगमेंटेड इफ़ेक्ट दिए गए हैं और वे फ्रंट लाइट्स की तरह ही लाइट बार से कनेक्टेड नहीं हैं.