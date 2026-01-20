ETV Bharat / technology

भारतीय बाजार के लिए पेश हुई नई Toyota Urban Cruiser Ebella EV, जानें कितनी है रेंज

Toyota India ने भारत के लिए अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार, Toyota Urban Cruiser Ebella को पेश कर दिया है.

Toyota Urban Cruiser Ebella EV का खुलासा (फोटो - Toyota Kirloskar Motor)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 20, 2026 at 12:45 PM IST

हैदराबाद: जापानी कार निर्माता Toyota Motor की भारतीय शाखा Toyota India ने भारत के लिए अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार, Toyota Urban Cruiser Ebella को पेश कर दिया है. बता दें कि नई Urban Cruiser Ebella, Toyota की पार्टनर कंपनी Maruti Suzuki की इलेक्ट्रिक एसयूवी e-Vitara की यह बैज-इंजीनियर्ड सिस्टर कार है. इस कार को मिडसाइज़ इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में पेश किया जाएगा, और बाजार में यह एसयूवी Hyundai Creta Electric, Mahindra BE 6 और VinFast VF6 से मुकाबला करेगी.

Toyota Urban Cruiser Ebella EV की बैटरी और रेंज
नई Toyota EV के बैटरी पैक की बात करें तो इसमें दो बैटरी विकल्प मिलते हैं, जिसमें पहला 49kWh और दूसरा 61kWh LFP बैटरी पैक मिलता है. जहां पहले बैटरी पैक की बैटरी के साथ लगी इलेक्ट्रिक मोटर 144hp की पावर और 189Nm का टॉर्क प्रदान करती है, वहीं दूसरे बैटरी पैक के साथ जोड़ी गई इलेक्ट्रिक मोटर 174hp की पावर और 189Nm का टॉर्क प्रदान करती है.

कार की रेंज की बात करें तो इसका बड़ा बैटरी पैक एक बार चार्ज करने पर 543km तक की रेंज प्रदान कर सकता है. इस EV के लाइनअप में शामिल होने के साथ, Toyota के भारतीय पोर्टफोलियो में अब पेट्रोल, डीजल, हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक मॉडल शामिल हैं.

Toyota Urban Cruiser Ebella EV का एक्सटीरियर
Urban Cruiser Ebella EV काफी हद तक Maruti के मॉडल जैसी ही दिखती है, सिवाय इसके कि इसमें स्लीक, सेगमेंटेड LED DRLs और ट्रायंगुलर हेडलाइट्स मिलती हैं, जो एक मोटी ब्लैक ट्रिम से जुड़ी हैं, और एक स्मूथ फ्रंट बंपर लगाया गया है, जिसके किनारों पर दो वर्टिकल एयर वेंट हैं.

इसके अलावा, इसका बंपर भी अलग बनाया गया है, जो देखने में अच्छा लगता है और जिसके किनारों पर वर्टिकल एयर वेंट मिलते हैं. पूरी बॉडी पर काफी बॉडी क्लैडिंग दी गई है, और Maruti EV की तरह, पीछे के डोर हैंडल C-पिलर में इंटीग्रेटेड किए गए हैं. टेललाइट्स में भी सेगमेंटेड इफ़ेक्ट दिए गए हैं और वे फ्रंट लाइट्स की तरह ही लाइट बार से कनेक्टेड नहीं हैं.

इसके अलावा, इसमें 5 मोनोटोन और 4 डुअल टोन कलर ऑप्शन दिए गए हैं. मोनोटोन कलर्स की बात करें तो इनमें कैफे व्हाइट, ब्लूइश ब्लैक, गेमिंग ग्रे, स्पोर्टिन रेड और एंटाइसिंग सिल्वर कलर शामिल हैं. वहीं दूसरी ओर, Urban Cruiser Ebella में डुअल-टोन कलर ऑप्शन की बात करें तो इनमें कैफे व्हाइट, लैंड ब्रीज़ ग्रीन, स्पोर्टिन रेड और एंटाइसिंग सिल्वर बॉडी कलर हैं, जबकि सभी में रूफ ब्लैक हैं.

Toyota Urban Cruiser Ebella EV का इंटीरियर
इंटीरियर की बात करें तो, Toyota के दूसरे रीबैज्ड Maruti e-Vitara मॉडल्स की तरह, अंदर से भी इनमें ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलता है, और Urban Cruiser EV का केबिन काफी हद तक e-Vitara जैसा ही है. इसमें 10.1-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 10.25-इंच का टचस्क्रीन, वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, 12-कलर एम्बिएंट लाइटिंग, JBL साउंड सिस्टम और भी बहुत कुछ दिया गया है.

Toyota Urban Cruiser Ebella EV के सेफ्टी फीचर्स
इसके सभी वेरिएंट में 7 एयरबैग और चारों व्हील्स के लिए डिस्क ब्रेक स्टैंडर्ड तौर पर मिलते हैं. अन्य फीचर्स के तौर पर 360-डिग्री कैमरा, फ्रंट पार्किंग सेंसर, ऑटो-होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और एक अकूस्टिक व्हीकल अलर्ट सिस्टम (AVAS) जैसे अन्य फीचर्स वेरिएंट के हिसाब से अलग-अलग होते हैं.

टॉप-स्पेक Urban Cruiser Ebella EV में लेन कीप असिस्ट और अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल के साथ लेवल 2 ADAS सूट भी मिलता है. कंपनी का कहना है कि वह 500 से ज़्यादा EV-इनेबल्ड सर्विस टचपॉइंट, 8 साल की बैटरी वारंटी, बैटरी एज़ ए सर्विस (BaaS) रेंटल प्रोग्राम और 60 प्रतिशत बायबैक एश्योरेंस स्कीम दे रही है.

