नई Toyota Hilux का वैश्विक बाजारों के लिए खुलासा, मिलेगा ICE और EV का विकल्प

नई Toyota Hilux का खुलासा ( फोटो - Toyota Kirloskar Motor )

साइड प्रोफाइल की बात करें तो, नई Toyota Hilux में आगे और पीछे चौकोर व्हील आर्च लगाए गए हैं, जबकि पीछे की तरफ एलईडी लाइट गाइड के साथ वर्टिकल टेल लैंप और टेलगेट पर Toyota एम्बॉस्ड डिज़ाइन दिया गया है. Toyota का कहना है कि नई Hilux पूरी तरह से डबल कैब डिज़ाइन के साथ उपलब्ध होगी.

इस कार के इंटरनल कम्बशन मॉडल में चीज़-ग्रेटर स्टाइल का आयताकार ग्रिल लगाया गया है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल में बंद किया जाएगा. इसके बम्पर का डिज़ाइन काफ़ी आकर्षक है, जिसमें क्लैडिंग की एक विस्तृत श्रृंखला, एक बड़ा सेंट्रल एयर वेंट, एक स्किड प्लेट एलिमेंट और निचले किनारे पर फॉग लैंप लगाया गया है.

नई 2026 Toyota Hilux का रियर प्रोफाइल (फोटो - Toyota Kirloskar Motor)

नए Toyota Hilux का डिजाइन नए Toyota Hilux अपने साथ एक बिल्कुल नया डिज़ाइन लेकर आता है, जिसमें लेयर्ड फ्रंट फेसिया और अपने पिछले मॉडल की तुलना में ज़्यादा आकर्षक सतह के साथ आता है. इसके अलावा, इसमें पतले मुख्य हेडलैम्प्स फेसिया के ऊपर लगाए गए हैं, जो एक ब्लैक ट्रिम इंसर्ट से जोड़े गए हैं. इनमें Toyota का लोगो दिया गया है, और ग्रिल नीचे की ओर है और दोनों तरफ त्रिकोणीय वेंट लगाए गए हैं.

इन बदलावों में पहली बार इलेक्ट्रिक वर्जन का मॉडल और साल 2028 में आने वाले फ्यूल-सेल इलेक्ट्रिक वर्जन की पुष्टि भी शामिल है. Toyota ने इस बात की भी पुष्टि की है कि Toyota Hilux को आंतरिक दहन इंजन विकल्पों के साथ भी बेचा जाएगा, जिसमें डीजल माइल्ड हाइब्रिड विकल्प भी मौजूद है.

हैदराबाद: जापानी कार निर्माता कंपनी Toyota ने वैश्विक बाजारों के लिए अपनी नई नौवीं-जनरेशन की Toyota Hilux पिकअप का खुलासा किया है. इस पिकअप ट्रक को अगले साल की शुरुआत में बिक्री के लिए पेश किया जाएगा. नए Toyota Hilux में कई बड़े बदलाव किए गए हैं.

2026 Toyota Hilux EV (फोटो - Toyota Kirloskar Motor)

नए Toyota Hilux का इंटीरियर

इसके इंटीरियर की बात करें तो यह अन्य आधुनिक Toyota एसयूवी से प्रेरित लगता है, जिसमें 12.3-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 12.3-इंच तक का एक फ्रीस्टैंडिंग सेंट्रल टचस्क्रीन लगाया गया है. कार में सेंट्रल एयर-कंडीशनिंग वेंट्स नीचे की ओर रखे गए हैं और एक पतली एलईडी डिस्प्ले और एयर-कंडीशनिंग कार्यों के लिए कई बटन दी गई हैं.

नई 2026 Toyota Hilux का इंटीरियर (फोटो - Toyota Kirloskar Motor)

इस कार में ड्राइव मोड और ऑफ-रोड कंट्रोल के लिए फिजिकल कंट्रोल सेंटर स्टैक के निचले हिस्से में हैं. Toyota ने नई Hilux के लिए कई सुरक्षा तकनीकों की भी पुष्टि की है, जिनमें लो स्पीड एक्सेलेरेशन सप्रेशन, प्रोएक्टिव ड्राइविंग असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग और इमरजेंसी ड्राइविंग स्टॉप सिस्टम जैसे ADAS फ़ीचर शामिल हैं.

नए Toyota Hilux का पावरट्रेन

पावरट्रेन की बात करें तो, नई Toyota Hilux BEV सबसे बड़ा बदलाव है. इस पिक-अप का पहला इलेक्ट्रिक वर्जन 59.2 kWh की बैटरी के साथ आएगा, जिसके दोनों एक्सल पर इलेक्ट्रिक मोटर का सेटअप लगाया गया है. कंपनी का दावा है कि इसके आगे और पीछे की इलेक्ट्रिक मोटर्स क्रमश: 205 Nm और 269 Nm का टॉर्क उत्पन्न करती है.

2026 Toyota Hilux EV का रियर प्रोफाइल (फोटो - Toyota Kirloskar Motor)

हालांकि इन इलेक्ट्रिक मोटर्स के पावर आंकड़े अभी तक सामने नहीं आए हैं. Toyota का कहना है कि Toyota Hilux EV पूरी तरह चार्ज होने पर 240 किमी तक की रेंज प्रदान करती है, और यह 715 किलोग्राम तक का पेलोड और 1,600 किलोग्राम तक का टो लोड ले जाने में सक्षम होगी.

वहीं आंतरिक दहन इंजन की बात करें तो, Toyota Hilux में कंपनी के जांचे-परखे 2.7-लीटर पेट्रोल और 2.8-लीटर डीज़ल इंजन का विकल्प मिलता है. इसका स्टैंडर्ड डीज़ल इंजन 48V माइल्ड-हाइब्रिड के तौर पर पेश किया जा रहा है. Toyota का कहना है कि आंतरिक दहन इंजन वाला मॉडल 1 टन तक का भार ढोने में सक्षम होगा और साथ ही 3,500 किलोग्राम तक का भार खींचने में भी सक्षम होगा.

नई 2026 Toyota Hilux का साइड प्रोफाइल (फोटो - Toyota Kirloskar Motor)

इलेक्ट्रिक व्हीकल के अलावा, Toyota Hilux में एक और बड़ा बदलाव पावर स्टीयरिंग है. कंपनी का कहना है कि बाज़ार के हिसाब से, Toyota Hilux को या तो इलेक्ट्रिकली असिस्टेड पावर स्टीयरिंग या हाइड्रोलिक यूनिट के साथ पेश किया जाएगा.