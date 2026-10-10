लॉन्च होने वाली है नई Toyota Glanza फेसलिफ्ट, जानें क्या होंगे बदलाव
Toyota Kirloskar ने अपनी नई Toyota Glanza के फेसलिफ्ट का टीजर जारी किया है. इस अपडेटेड हैचबैक को आगामी 14 अक्टूबर को लॉन्च किया जाएगा.
Published : October 10, 2026 at 3:22 PM IST
हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Toyota Kirloskar Motor ने अपनी नई Toyota Glanza के फेसलिफ्ट का टीजर जारी किया है, जिससे इसके डिजाइन की झलक मिलती है. इस प्रीमियम हैचबैक को कंपनी आगामी 14 अक्टूबर, 2026 को लॉन्च करने वाली है.
इस टीज़र में कार के बदले हुए फ्रंट हिस्से की एक झलक मिलती है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि इसमें और भी कई बदलाव किए जाएंगे. Maruti Baleno के फेसलिफ्ट वर्जन की तरह ही, Toyota भी इसमें तीन-सिलेंडर वाले Z-सीरीज़ पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल करेगी.
Toyota Glanza फेसलिफ्ट का डिजाइन
इसके टीज़र में एक नई मेश-स्टाइल ग्रिल का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें Toyota का बैज ग्रिल से हटकर बोनट के अगले हिस्से पर लगाया गया है. इस फेसलिफ्ट अपडेट में आयताकार डिज़ाइन वाले नए LED फॉग लैंप भी इस्तेमाल किए गए हैं, जो मौजूदा मॉडल के गोल फॉग लैंप की जगह लेंगे.
नई अपडेटेड Maruti Baleno में भी इसी तरह के बदलाव किए गए हैं, जो कोई हैरानी की बात नहीं है. हालांकि इसके टीज़र से ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, इसलिए पिछले हिस्से में किए बदलावों की कोई जानकारी नहीं है. लेकिन, उम्मीद है कि पीछे की तरफ़ स्टाइलिंग में छोटे-मोटे बदलाव हो सकते हैं.
Toyota Glanza फेसलिफ्ट का इंटीरियर
संभावना जताई जा रही है कि Toyota Glanza के नए वर्जन में केबिन का जाना-पहचाना लेआउट दिया जा सकता है, लेकिन इसमें अपडेटेड बलेनो वाले नए फ़ीचर्स शामिल किए जा सकते हैं. इनमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, कूल्ड वायरलेस चार्जिंग पैड और एक ब्रांडेड ऑडियो सिस्टम भी शामिल हैं.
Toyota Glanza फेसलिफ्ट के फीचर्स
नई Glanza फेसलिफ्ट में Maruti Baleno फेसलिफ्ट में मिलने वाले फीचर्स ही मिलेंगे, जिसमें लेवल-2 ADAS सुइट भी शामिल है. इस कार में एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन-कीप असिस्ट और हाई-बीम असिस्ट जैसे फ़ीचर्स मिलते हैं.
अन्य फ़ीचर्स की बात करें तो इसमें हेड-अप डिस्प्ले, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 360-डिग्री कैमरा और वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto के साथ 9-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम शामिल हो सकता है.
Toyota Glanza फेसलिफ्ट का पावरट्रेन
इंजन की बात करें तो मौजूदा Maruti Glanza में 1.2-लीटर, 4-सिलेंडर, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि इसके नए फेसलिफ्ट अपडेटेड में Maruti Baleno में मिलने वाला 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर Z-सीरीज़, नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया जाएगा.
इस इंजन को Maruti Baleno में दो वर्जन में पेश किया जाता है, जिसमें पेट्रोल और CNG शामिल हैं. Baleno में मिलने वाला यह इंजन पेट्रोल वर्जन में 81 bhp की पावर और 112 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है, जबकि CNG वर्जन में यही इंजन 69 bhp की पावर और 102 Nm का टॉर्क बनाता है.
Maruti Baleno में 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स और AMT का ऑप्शन मिलता है. संभावना जताई जा रही है कि Toyota Glanza में भी यही सेटअप दिया जाएगा, हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि क्या Toyota इसे CNG वर्जन में लॉन्च करेगी या नहीं, और साथ भी AMT का ऑप्शन मिलेगा या नहीं. अपडेटेड Maruti Baleno ने अपनी CNG रेंज में यह ऑप्शन जोड़ा है.
Toyota Glanza फेसलिफ्ट की अनुमानित कीमत
मौजूदा समय में Toyota Glanza के पेट्रोल वेरिएंट्स की कीमत 6.73 लाख रुपये से 9.99 लाख रुपये के बीच है, जबकि CNG वर्ज़न की कीमत 8.49 लाख रुपये और 9.53 लाख रुपये है. संभावना जताई जा रही है कि नए फेसलिफ्ट मॉडल की कीमत मौजूदा मॉडल से ज़्यादा होगी. इसके लाइनअप में E, S, G और V ट्रिम्स मिलते हैं, जबकि CNG वर्जन मैनुअल गियरबॉक्स के साथ केवल S और G ट्रिम में उपलब्ध है.