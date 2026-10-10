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लॉन्च होने वाली है नई Toyota Glanza फेसलिफ्ट, जानें क्या होंगे बदलाव

Toyota Glanza का फेसलिफ्ट वर्जन जल्द होगा लॉन्च ( फोटो - Toyota Kirloskar Motor )

हैदराबाद: कार निर्माता कंपनी Toyota Kirloskar Motor ने अपनी नई Toyota Glanza के फेसलिफ्ट का टीजर जारी किया है, जिससे इसके डिजाइन की झलक मिलती है. इस प्रीमियम हैचबैक को कंपनी आगामी 14 अक्टूबर, 2026 को लॉन्च करने वाली है.

इस टीज़र में कार के बदले हुए फ्रंट हिस्से की एक झलक मिलती है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि इसमें और भी कई बदलाव किए जाएंगे. Maruti Baleno के फेसलिफ्ट वर्जन की तरह ही, Toyota भी इसमें तीन-सिलेंडर वाले Z-सीरीज़ पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल करेगी.

Toyota Glanza फेसलिफ्ट का डिजाइन

इसके टीज़र में एक नई मेश-स्टाइल ग्रिल का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें Toyota का बैज ग्रिल से हटकर बोनट के अगले हिस्से पर लगाया गया है. इस फेसलिफ्ट अपडेट में आयताकार डिज़ाइन वाले नए LED फॉग लैंप भी इस्तेमाल किए गए हैं, जो मौजूदा मॉडल के गोल फॉग लैंप की जगह लेंगे. नई अपडेटेड Maruti Baleno में भी इसी तरह के बदलाव किए गए हैं, जो कोई हैरानी की बात नहीं है. हालांकि इसके टीज़र से ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है, इसलिए पिछले हिस्से में किए बदलावों की कोई जानकारी नहीं है. लेकिन, उम्मीद है कि पीछे की तरफ़ स्टाइलिंग में छोटे-मोटे बदलाव हो सकते हैं. Toyota Glanza फेसलिफ्ट का इंटीरियर

संभावना जताई जा रही है कि Toyota Glanza के नए वर्जन में केबिन का जाना-पहचाना लेआउट दिया जा सकता है, लेकिन इसमें अपडेटेड बलेनो वाले नए फ़ीचर्स शामिल किए जा सकते हैं. इनमें वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, कूल्ड वायरलेस चार्जिंग पैड और एक ब्रांडेड ऑडियो सिस्टम भी शामिल हैं. Toyota Glanza फेसलिफ्ट के फीचर्स

नई Glanza फेसलिफ्ट में Maruti Baleno फेसलिफ्ट में मिलने वाले फीचर्स ही मिलेंगे, जिसमें लेवल-2 ADAS सुइट भी शामिल है. इस कार में एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल, ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन-कीप असिस्ट और हाई-बीम असिस्ट जैसे फ़ीचर्स मिलते हैं.