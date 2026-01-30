इस टेलीस्कोप से दिखती हैं सूर्य की अंदरूनी गतिविधियां, मराठी विज्ञान परिषद के प्रोफेसर ने किया ईजाद
महाराष्ट्र के अमरावती में मराठी विज्ञान परिषद के वैज्ञानिकों ने सूर्य की गतिविधियों को देखने के लिए एक खास टेलीस्कोप बनाया है.
Published : January 30, 2026 at 5:17 PM IST
अमरावती: हमारे सोलर सिस्टम में एक ही तारा है, जो हमेशा से अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के लिए जिज्ञासा का केंद्र रहा है और आज भी वैज्ञानिक इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं. वैज्ञानिक लगातार इस बात पर नजर रखते हैं, कि सूरज पर कौन सी गतिविधियाँ हो रही हैं, और इन गतिविधियों का पृथ्वी पर क्या असर पड़ेगा? इन सवालों हल करने और सूर्य के बारे में और ज्यादा जानने के लिए महाराष्ट्र के अमरावती में एक टेलीस्कोप तैयार किया गया है.
यह खास टेलीस्कोप, मराठी विज्ञान परिषद के अमरावती डिवीजन के अध्यक्ष प्रो. प्रवीण गुलहाने ने सूर्य पर होने वाली गतिविधियों को सुरक्षित रूप से देखने के लिए बनाया है. इस टेलीस्कोप के ज़रिए छात्रों और नागरिकों को सनस्पॉट और सोलर कोरोना का सीधा नज़ारा दिखाया जा रहा है. यह 'ETV Bharat' की इस टेलीस्कोप पर एक खास रिपोर्ट है, जो सूरज पर होने वाली गतिविधियों को कैप्चर करता है.
26 सालों से साइंटिफिक अवेयरनेस: प्रोफेसर प्रवीण गुल्हाने ने ETV Bharat से बात करते हुए कहा कि, "मराठी साइंस काउंसिल, अमरावती डिवीज़न, पिछले 26 सालों से साइंटिफिक अवेयरनेस के लिए काम कर रहा है. एस्ट्रोनॉमी ज़रूरी सब्जेक्ट्स में से एक है, और हालांकि स्कूल के करिकुलम में सोलर और लूनर एक्लिप्स, प्लैनेट्स और स्टार्स के बारे में जानकारी शामिल है, लेकिन स्टूडेंट्स को डायरेक्ट ऑब्ज़र्वेशन का मौका बहुत कम मिलता है."
उन्होंने आगे कहा कि, "इस कमी को पूरा करने के लिए, साल 2009 में 'स्टारगेज़र्स वर्ल्ड' इनिशिएटिव शुरू किया गया था. इस पहल के तहत, रात के समय स्कूलों, कॉलेजों और सामाजिक संगठनों में ग्रहों और तारों को देखने, चंद्रमा के गड्ढों और शनि के छल्लों का प्रदर्शन किया जाता है."
सूर्य को देखने के लिए टेलीस्कोप: प्रोफेसर प्रवीण गुल्हाने ने कहा कि, "अब तक, दिन में सूरज को देखना सुरक्षित नहीं था. लेकिन, अब जो सोलर टेलीस्कोप बनाया गया है, उसने इसे संभव बना दिया है. PVC पाइप के सामने एक खास सोलर फिल्टर लगाया गया है. यह सोलर फिल्टर सूरज की रोशनी का लगभग 99.99 प्रतिशत हिस्सा रोक देता है. इसके फलस्वरूप, टेलीस्कोप में बहुत कम और सुरक्षित मात्रा में रोशनी जाती है."
उन्होंने आगे कहा कि, "इससे आंखों को बिना किसी खतरे के सूरज को देखा जा सकता है. इस टेलीस्कोप से सूरज पर मौजूद सोलर स्पॉट साफ दिखाई देते हैं. ये स्पॉट बहुत बड़े होते हैं, और उनमें से कुछ का आकार तो पृथ्वी जितना बड़ा हो सकता है. इस टेलीस्कोप के रखरखाव और इसके ज़रिए छात्रों को जानकारी देने की महत्वपूर्ण ज़िम्मेदारी मराठी विज्ञान परिषद के टेक्निकल एक्सपर्ट वैभव अनासाने और सुशांत गवई संभालते हैं."
सूरज के बारे में साइंटिफिक जानकारी: प्रो. प्रवीण गुल्हाने ने कहा कि, "इस सोलर टेलिस्कोप से हम सनस्पॉट देख सकते हैं. इन ऑब्ज़र्वेशन के दौरान, हम स्टूडेंट्स को सूरज के बारे में साइंटिफिक जानकारी देते हैं. बहुत से लोग मानते हैं कि सूरज जल रहा है. लेकिन, असल में, सूरज के कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस चल रहा है."
गुल्हाने ने आगे कहा कि, "हाइड्रोजन एटम के हीलियम में बदलने से बहुत ज़्यादा एनर्जी बनती है. यह एनर्जी रोशनी और गर्मी के रूप में धरती तक पहुंचती है. क्योंकि यह एनर्जी एक खास मात्रा में मौजूद है, इसलिए धरती पर जीवन मुमकिन हो पाया है."
सूरज की तीन परतें: एस्ट्रोनॉमी रिसर्चर और स्टारगेज़र क्लब के हेड विजय गिरुलकर ने ETV Bharat से बात करते हुए कहा कि, "पृथ्वी से सूरज की दूरी लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है, जिसे एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है. सूरज की तीन मुख्य परतें होती हैं: फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना. जो रोशनी हम देखते हैं, वह फोटोस्फीयर में बनती है."
उन्होंने आगे कहा कि, "सूरज के कोर में, हर सेकंड लगभग 600 मिलियन टन हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाती है, और कम हुआ द्रव्यमान एनर्जी में बदल जाता है. सनस्पॉट की खोज 1843 में रूसी वैज्ञानिक श्वाबे ने की थी. ये सनस्पॉट कभी-कभी पृथ्वी के सैटेलाइट और कम्युनिकेशन सिस्टम को प्रभावित कर सकते हैं."
सूरज को सीधे न देखें: प्रोफेसर प्रवीण गुल्हाने ने समझाया कि, "किसी को भी नंगी आंखों से या बिना फिल्टर के दूरबीन से सीधे सूरज को नहीं देखना चाहिए. ऐसा करने से गंभीर परिणाम हो सकते हैं और आंखों को नुकसान पहुंच सकता है."
उन्होंने आगे कहा कि, "इसीलिए मराठी साइंस काउंसिल ने पूरी तरह से सुरक्षित, सर्टिफाइड फिल्टर का इस्तेमाल करके यह सुविधा उपलब्ध कराई है. भविष्य में, हम और भी एडवांस्ड फिल्टर की मदद से सूरज की लपटों और सूरज पर होने वाली दूसरी प्राकृतिक घटनाओं को सीधे देखने की व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे."