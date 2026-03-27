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6,500 mAh की बैटरी के साथ लॉन्च हुआ नया Tecno Spark 50 5G, मिलेगा Pixel जैसा कैमरा डिजाइन

Tecno ने भारतीय बाजार में अपना नया Tecno Spark 50 5G फोन लॉन्च कर दिया है. इस फोन की शुरुआती कीमत 16,999 रुपये है.

Tecno Spark 50 5G
Tecno Spark 50 5G (फोटो - Tecno India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : March 27, 2026 at 3:07 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Tecno ने भारतीय बाजार में अपना नया Tecno Spark 50 5G फोन लॉन्च कर दिया है. इस स्मार्टफोन में 6,500mAh की बड़ी बैटरी, 45W का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट और Pixel से प्रेरित कैमरा डिज़ाइन दिया गया है.

परफॉर्मेंस के साथ-साथ, इस लॉन्च के ज़रिए कंपनी ड्यूरेबिलिटी और असल दुनिया में इस्तेमाल होने लायक खूबियों पर भी ज़ोर दे रही है. यह स्मार्टफोन 3 अप्रैल से बिक्री के लिए उपलब्ध होगा, जिससे यह बाज़ार में मौजूद सबसे नए और किफ़ायती 5G विकल्पों में से एक बन जाएगा.

Tecno Spark 50 5G के स्पेसिफिकेशन
नए Spark 50 5G के स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसके पिछले हिस्से में Google Pixel जैसा कैमरा मॉड्यूल दिया गया है, जो एयरोस्पेस-ग्रेड एल्युमीनियम से बना है. स्मार्टफोन का बाकी हिस्सा पॉलीकार्बोनेट से बना हुआ है.

हालांकि इसमें 1.5 मीटर तक की ऊंचाई से गिरने पर भी सुरक्षित रहने के लिए मिलिट्री-सर्टिफाइड ड्रॉप रेजिस्टेंस दिया गया है, ताकि रोज़मर्रा के गिरने-पड़ने से फोन को कोई नुकसान न हो. इसके अलावा, फोन में पानी के छींटों और धूल से बचाव के लिए IP64 रेटिंग भी दी गई है.

डिस्प्ले की बात करें तो इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट वाला 6.78-इंच का बड़ा IPS डिस्प्ले लगाया गया है, लेकिन यह सिर्फ़ एक HD+ डिस्प्ले है, जिसका रिज़ॉल्यूशन 720 x 1576 पिक्सल है. इस फोन में MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट लगाया गया है, जो मल्टीटास्किंग और कैज़ुअल गेमिंग को अच्छे से संभाल सकता है.

इस प्रोसेसर को 12GB तक RAM और 128GB तक के स्टोरेज का विकल्प दिया गया है, जिसे microSD कार्ड से बढ़ाया जा सकता है. कैमरे की बात करें तो इसके पिछले हिस्से में 50MP का मेन कैमरा मिलता है, जिससे दिन की रोशनी में साफ़ तस्वीरें आती हैं, वहीं, 8MP का सेल्फ़ी कैमरा वीडियो कॉल के लिए लगाया गया है.

इसके अलावा, इस फोन में WhatsApp Assistant, AI Writing Assistant, AI Eraser 2.0 और ऐसे ही कई AI फ़ीचर्स दिए गए हैं. फोन की सबसे बड़ी खासियतों में से एक इसमें मिलने वाली 6500mAh की बैटरी है, जिसे बिना बार-बार चार्ज किए, लंबे और व्यस्त दिनों तक चलने के लिए डिज़ाइन किया गया है. इसके साथ 45W की फ़ास्ट चार्जिंग भी दी गई है, जिससे यूज़र्स डिवाइस को तेज़ी से चार्ज करके बिना किसी लंबी रुकावट के इसका इस्तेमाल जारी रख सकते हैं.

Tecno Spark 50 5G की कीमत और उपलब्धता
इसकी कीमत की बात करें तो नए Tecno Spark 50 5G के 4GB + 128GB वेरिएंट की शुरुआती कीमत 16,999 रुपये है, जबकि 6GB + 128GB मॉडल की कीमत 18,999 रुपये रखी गई है. वहीं, उपलब्धता की बात करें तो यह डिवाइस 3 अप्रैल से ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों माध्यमों से खरीदने के लिए उपलब्ध होगा. इसके साथ ही, इस पर आठ महीने तक की नो-कॉस्ट EMI का भी विकल्प दिया जाएगा.

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