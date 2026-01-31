भारत में जल्द लॉन्च होने वाला है नया Tecno Pova Curve 2 स्मार्टफोन, जानें कैसा होगा डिजाइन
स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Tecno अपना नया Tecno Pova Curve 2 जल्द ही भारतीय बाजार में लॉन्च करने वाली है.
Published : January 31, 2026 at 1:43 PM IST
हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Tecno ने इस बात की जानकारी दी है कि कंपनी Tecno Pova Curve 2 को जल्द ही भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाएगा. कंपनी ने इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट से पहले इसके डिज़ाइन की शुरुआती झलक दिखाई है. यह आने वाला स्मार्टफोन Tecno Pova Curve 5G का सक्सेसर होने वाला है.
बता दें कि कंपनी ने इस स्मार्टफोन को मई 2025 में देश में पेश किया था, और उम्मीद है कि यह अपने कर्व्ड डिज़ाइन लैंग्वेज को आगे बढ़ाएगा. हालांकि लॉन्च की तारीख के बारे में कंपनी ने कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन टीज़र और सर्टिफिकेशन लिस्टिंग ने इसके लॉन्च से पहले ही फोन के डिज़ाइन, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी देना शुरू कर दिया है.
भारत में लॉन्च होगा Tecno Pova Curve 2
कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लेटेस्ट पोस्ट में जानकारी दी कि फोन के एक हिस्से को ट्रांसलूसेंट रखा गया है, और Tecno Pova Curve 2 जल्द ही भारत में लॉन्च होगा. हालांकि लॉन्च की सही तारीख अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि कंपनी आने वाले दिनों में इस आने वाले स्मार्टफोन के बारे में और जानकारी साझा करेगी.
इस पोस्ट में कंपनी द्वारा शेयर की गई टीज़र इमेज से पता चलता है कि Tecno Pova Curve 2 का कर्व्ड किनारा कैसा दिखेगा. पहले के एक टीज़र में पीछे के पैनल पर एक गोल कैमरा कटआउट का हिंट दिया गया था, जो एक बड़े कैमरा मॉड्यूल के अंदर सेट था, जिसे पूरी तरह से नहीं दिखाया गया था. बड़े मॉड्यूल का आकार साफ नहीं था. हो सकता है कि इसका डिज़ाइन पिछले Tecno Pova Curve 5G जैसा ही हो.
From morning grind to night vibes, a battery that backs you all the way. 🔋💪 The next Power Beast from POVA! Coming soon. ⚡#POVA pic.twitter.com/72IfEDfGM0— tecnomobile (@tecnomobile) January 31, 2026
इसके अलावा, कथित तौर पर एक Google Play Console लिस्टिंग में स्मार्टफोन के बारे में अहम जानकारी सामने आई हैं. इस लिस्टिंग में मॉडल नंबर “TECNO-LK7k” बताया गया है और जानकारी सामने आ रही है कि इस डिवाइस को साफ तौर पर Tecno Pova Curve 2 5G के तौर पर रखा गया है.
Tecno Pova Curve 2 के स्पेसिफिकेशन
स्पेसिफिकेशन की बात करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक, डेटाबेस में Tecno Pova Curve 2 को MediaTek MT6858 चिपसेट के साथ पेश किया गया है, जिसमें ARM Mali-G610 GPU है, जो 1,000MHz पर क्लॉक किया गया है. CPU लेआउट में 1+3+4 कॉन्फ़िगरेशन रखा गया है, जिसमें एक Cortex-A78 कोर और तीन Cortex-A78 कोर 2.5GHz पर चलते हैं, और साथ ही चार Cortex-A55 कोर 2.0GHz पर सेट किया गया है.
हालांकि यह सेटअप थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन चिपसेट और GPU की डिटेल्स MediaTek Dimensity 7100 SoC की ओर इशारा करती हैं. रिपोर्ट्स की माने तो, लिस्टिंग से यह भी पता चलता है कि Tecno Pova Curve 2, Android 16 के साथ आएगा और इसमें 12GB तक RAM इस्तेमाल की जाएगी.
डिस्प्ले की बात करें तो संभावना है कि यह 1080 × 2364 पिक्सल रेजोल्यूशन और 420ppi की पिक्सल डेंसिटी वाली AMOLED डिस्प्ले होगी. यह भी बताया जा रहा है कि यही मॉडल नंबर TUV सर्टिफिकेशन प्लेटफॉर्म पर भी देखा गया है, जिससे यह पता चलता है कि आने वाले स्मार्टफोन में 7,750mAh की लिथियम-आयन पॉलीमर बैटरी होगी.