भारत में जल्द लॉन्च होने वाला है नया Tecno Pova Curve 2 स्मार्टफोन, जानें कैसा होगा डिजाइन

Tecno Pova Curve 5G ( फोटो - Tecno Mobile )

हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Tecno ने इस बात की जानकारी दी है कि कंपनी Tecno Pova Curve 2 को जल्द ही भारतीय बाजार में लॉन्च किया जाएगा. कंपनी ने इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट से पहले इसके डिज़ाइन की शुरुआती झलक दिखाई है. यह आने वाला स्मार्टफोन Tecno Pova Curve 5G का सक्सेसर होने वाला है. बता दें कि कंपनी ने इस स्मार्टफोन को मई 2025 में देश में पेश किया था, और उम्मीद है कि यह अपने कर्व्ड डिज़ाइन लैंग्वेज को आगे बढ़ाएगा. हालांकि लॉन्च की तारीख के बारे में कंपनी ने कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन टीज़र और सर्टिफिकेशन लिस्टिंग ने इसके लॉन्च से पहले ही फोन के डिज़ाइन, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी देना शुरू कर दिया है. भारत में लॉन्च होगा Tecno Pova Curve 2

कंपनी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लेटेस्ट पोस्ट में जानकारी दी कि फोन के एक हिस्से को ट्रांसलूसेंट रखा गया है, और Tecno Pova Curve 2 जल्द ही भारत में लॉन्च होगा. हालांकि लॉन्च की सही तारीख अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन संभावना जताई जा रही है कि कंपनी आने वाले दिनों में इस आने वाले स्मार्टफोन के बारे में और जानकारी साझा करेगी. इस पोस्ट में कंपनी द्वारा शेयर की गई टीज़र इमेज से पता चलता है कि Tecno Pova Curve 2 का कर्व्ड किनारा कैसा दिखेगा. पहले के एक टीज़र में पीछे के पैनल पर एक गोल कैमरा कटआउट का हिंट दिया गया था, जो एक बड़े कैमरा मॉड्यूल के अंदर सेट था, जिसे पूरी तरह से नहीं दिखाया गया था. बड़े मॉड्यूल का आकार साफ नहीं था. हो सकता है कि इसका डिज़ाइन पिछले Tecno Pova Curve 5G जैसा ही हो.