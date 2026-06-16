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जल्द होने वाला है नया TECNO Pova 8 Pro 5G, जानें क्या मिलेंगे फीचर्स

TECNO Pova 8 5G ( फोटो - TECNO )

हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Tecno का Pova 8 हाल ही में भारत में लॉन्च हुए कई बजट स्मार्टफ़ोन में से एक था. इस स्मार्टफ़ोन में 6.76-इंच का Full-HD+ IPS डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 144Hz तक है, और यह फोन ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 7100 चिपसेट पर चलता है. अब, ऐसा माना जा रहा है कि स्मार्टफ़ोन बनाने वाली कंपनी इस लाइनअप में एक और फ़ोन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, क्योंकि Pova 8 Pro 5G को Google Play Console पर देखा गया है. इसके अलावा, स्मार्टफोन की मुख्य स्पेसिफिकेशन्स और फ़ीचर्स भी ऑनलाइन सामने आए हैं. उम्मीद जताई जा रही है कि Tecno Pova 8 Pro 5G में MediaTek Dimensity 7000 सीरीज़ का कोई दूसरा चिपसेट इस्तेमाल किया जाएगा. जानकारी सामने आ रही है कि यह स्मार्टफ़ोन 12GB RAM के साथ आएगा. Pova 8 Pro 5G मॉडल नंबर TECNO-LK7 के साथ लिस्ट हुआ ऑनलाइन

माउंटेन व्यू की टेक कंपनी ने Google Play Console पर सपोर्टेड डिवाइस की लिस्ट को अपडेट किया गया है. इस लिस्ट में Pova 8 Pro 5G को शामिल किया गया है, जो TECNO-LK7 मॉडल नंबर के साथ दिखाई दे रहा है. Tecno Pova 8 Pro 5G नाम की पुष्टि के साथ-साथ, इस लिस्टिंग से इस बात का भी संकेत मिलता है कि यह स्मार्टफोन जल्द ही कुछ चुनिंदा ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है. हालांकि, स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ने अभी तक Tecno Pova 8 सीरीज़ के हैंडसेट के लॉन्च के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है.