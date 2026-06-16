जल्द होने वाला है नया TECNO Pova 8 Pro 5G, जानें क्या मिलेंगे फीचर्स
स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Tecno नए Pova 8 Pro 5G को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. इसे Google Play Console पर देखा गया है.
Published : June 16, 2026 at 3:54 PM IST
हैदराबाद: स्मार्टफोन निर्माता कंपनी Tecno का Pova 8 हाल ही में भारत में लॉन्च हुए कई बजट स्मार्टफ़ोन में से एक था. इस स्मार्टफ़ोन में 6.76-इंच का Full-HD+ IPS डिस्प्ले दिया गया है, जिसका रिफ्रेश रेट 144Hz तक है, और यह फोन ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 7100 चिपसेट पर चलता है.
अब, ऐसा माना जा रहा है कि स्मार्टफ़ोन बनाने वाली कंपनी इस लाइनअप में एक और फ़ोन लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, क्योंकि Pova 8 Pro 5G को Google Play Console पर देखा गया है. इसके अलावा, स्मार्टफोन की मुख्य स्पेसिफिकेशन्स और फ़ीचर्स भी ऑनलाइन सामने आए हैं.
उम्मीद जताई जा रही है कि Tecno Pova 8 Pro 5G में MediaTek Dimensity 7000 सीरीज़ का कोई दूसरा चिपसेट इस्तेमाल किया जाएगा. जानकारी सामने आ रही है कि यह स्मार्टफ़ोन 12GB RAM के साथ आएगा.
Pova 8 Pro 5G मॉडल नंबर TECNO-LK7 के साथ लिस्ट हुआ ऑनलाइन
माउंटेन व्यू की टेक कंपनी ने Google Play Console पर सपोर्टेड डिवाइस की लिस्ट को अपडेट किया गया है. इस लिस्ट में Pova 8 Pro 5G को शामिल किया गया है, जो TECNO-LK7 मॉडल नंबर के साथ दिखाई दे रहा है.
Tecno Pova 8 Pro 5G नाम की पुष्टि के साथ-साथ, इस लिस्टिंग से इस बात का भी संकेत मिलता है कि यह स्मार्टफोन जल्द ही कुछ चुनिंदा ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है. हालांकि, स्मार्टफोन निर्माता कंपनी ने अभी तक Tecno Pova 8 सीरीज़ के हैंडसेट के लॉन्च के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है.
इसके अलावा, XpertPick की एक रिपोर्ट की माने तो Tecno Pova 8 Pro 5G में ऑक्टा-कोर MediaTek MT6878 प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाएगा, जो MediaTek Dimensity 7300 SoC हो सकता है.
जानकारी सामने आ रही है कि इस फ़ोन में 2.0GHz पर चलने वाले चार ARM Cortex-A55 एफिशिएंसी CPU कोर और चार ARM Cortex-A78 परफॉर्मेंस CPU कोर होंगे, जो 2.5GHz की पीक क्लॉक स्पीड देंगे. जानकारी के अनुसार, इस SoC के साथ ARM Mali G615 GPU होगा.
बताया जा रहा है कि इसमें 1,208×2,644 पिक्सल रिज़ॉल्यूशन वाला फ़्लैट डिस्प्ले इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें 520 ppi पिक्सल डेंसिटी और फ्रंट कैमरे के लिए बीच में होल-पंच कटआउट दिया जाएगा. इसके अलावा, नए Tecno Pova 8 Pro 5G में 12GB RAM और लेटेस्ट Android 16 ऑपरेटिंग सिस्टम दिया जा सकता है.
इस फोन में 6,340mAh की बैटरी इस्तेमाल की जा सकती है, हालांकि, कंपनी ने अभी तक इन जानकारियों की पुष्टि नहीं की है. जैसा कि पहले जानकारी सामने आई थी कि Tecno Pova 8 को भारत में 11 जून को लॉन्च किया गया था. इसके बेस मॉडल की शुरुआती कीमत 29,999 रुपये है, जिसमें 6GB RAM और 128GB स्टोरेज मिलती है.
अन्य फीचर्स की बात करें तो इस स्मार्टफोन में 6.76-इंच का 144Hz Full-HD+ (1,080×2,344 पिक्सल) डिस्प्ले इस्तेमाल किया गया है, जिसका स्क्रीन-टू-बॉडी रेशियो 91.29 प्रतिशत, पिक्सल डेंसिटी 381 ppi और पीक ब्राइटनेस 950 निट्स तक है. इस स्मार्टफोन में ऑक्टा-कोर MediaTek Dimensity 7100 चिपसेट और 8,000mAh की बैटरी दी गई है.