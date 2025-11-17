ETV Bharat / technology

नई Tata Sierra एसयूवी का आधिकारिक तौर पर खुलासा, जानें कब होगी लॉन्च

Tata Motors ने अपनी बहुप्रतिक्षित एसयूवी Tata Sierra का आधिकारिक तौर पर खुलासा कर दिया है.

Tata Sierra Revealed
नई Tata Sierra एसयूवी का खुलासा (फोटो - Tata Motors)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 17, 2025 at 11:38 AM IST

4 Min Read
हैदराबाद: सोशल मीडिया पर कई टीजर रिलीज करने के बाद, आखिरकार स्वदेशी कार निर्माता Tata Motors ने अपनी बहुप्रतिक्षित एसयूवी Tata Sierra का आधिकारिक तौर पर खुलासा कर दिया है. यह एसयूवी कंपनी के प्रतिष्ठित Sierra नेमप्लेट की वापसी की प्रतीक है, जिसकी बिक्री कंपनी ने साल 2003 में बंद कर दी थी.

नई Tata Sierra का एक्सटीरियर डिजाइन
Tata Sierra के डिजाइन की बात करें तो इसे बॉक्सी डिजाइन दिया गया है, जो आधुनिक एलिमेंट्स के साथ आती है, और इसे एक विशिष्ट समकालीन रूप प्रदान करती है. इसके फ्रंट डिजाइन की बात करें तो एक कंट्रास्टिंग ग्लॉस-ब्लैक पैनल कनेक्टेड एलईडी डीआरएल, प्रोजेक्टर एलईडी हेडलाइट्स और टाटा लोगो को खूबसूरती से इंटीग्रेट किया गया है.

Tata Sierra Revealed
नई Tata Sierra एसयूवी (फोटो - Tata Motors)

इसका बंपर अपने ग्लॉस-ब्लैक एक्सेंट और फॉक्स सिल्वर स्किड प्लेट के साथ एक मज़बूत स्पर्श जोड़ता है, जबकि दोनों तरफ दो पिक्सेल-आकार के एलईडी फॉग लैंप इसके साफ और परिष्कृत रूप को पूरा करते हैं.

Tata Sierra के आधुनिक रूप को फ्लश-टाइप डोर हैंडल्स द्वारा और भी निखारा गया है, जो इसकी अपील को और बढ़ाते हैं. हालांकि इसमें ओरिजिनल Tata Sierra जैसी घुमावदार शीशे वाली खिड़कियां नहीं हैं, फिर भी B और C-पिलर्स के बीच का ब्लैंक कलर वाला हिस्सा एक जैसा ही दृश्य प्रभाव पैदा करता है. अन्य मुख्य आकर्षक चीजों की बात करें तो इसमें 19-इंच के अलॉय व्हील, व्हील आर्च और दरवाजों पर काली बॉडी क्लैडिंग, ब्लैक ORVMs और ब्लैक रूफ रेल्स शामिल हैं, जो इसके बोल्ड और आधुनिक लुक को और निखारते हैं.

Tata Sierra Revealed
नई Tata Sierra एसयूवी का रियर प्रोफाइल (फोटो - Tata Motors)

रियर प्रोफाइल की बात करें तो Tata Sierra में पूरी चौड़ाई वाली एलईडी टेललाइट बार है, जो पीछे के हिस्से को एक साफ़-सुथरा लुक देती है. पिछला बंपर सामने वाले हिस्से जैसा ही है, जिसमें ग्लॉस-ब्लैक एक्सेंट और एक कृत्रिम सिल्वर स्किड प्लेट है, जो इसके न्यूनतम डिज़ाइन को तोड़ती है.

नई Tata Sierra का इंटीरियर
Tata Sierra के इंटीरियर की बात करें तो इसके अंदर डैशबोर्ड पर तीन स्क्रीन दी गई हैं, जिसमें एक ड्राइवर डिस्प्ले के लिए और दो इंफोटेनमेंट के लिए, जो दोनों के बीच कंटेंट को सिंक्रोनाइज़ कर सकते हैं. इसके अलावा इस कार में Tata Curvv की तरह ही चार-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, एक इल्यूमिनेटेड टाटा लोगो और टच-सेंसिटिव कंट्रोल्स हैं.

Tata Sierra Revealed
नई Tata Sierra एसयूवी का इंटीरियर (फोटो - Tata Motors)

कार के केबिन में ब्लैक और ब्राउन कलर का थीम दिया गया है, और सी-पिलर तक फैला विशाल पैनोरमिक सनरूफ मिलता है, जिससे इसका केबिन वेंटिलेटेड लगता है.इसमें अंदर 5 सीटें दी गई हैं, जिनकी थीम डुअल-टोन बेज और ग्रे कलर रखी गई है. सभी सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट और 3-पॉइंट सीटबेल्ट मिलता है.

अन्य फीचर्स की बात करें तो इसमें डुअल-जोन वाला ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, वायरलेस फोन चार्जर, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, रियर सनशेड, 360 डिग्री कैमरा, लेवल-2 एडीएएस और इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक शामिल हैं.

Tata Sierra Revealed
नई Tata Sierra एसयूवी (फोटो - Tata Motors)

नई Tata Sierra का इंजन
नई Sierra के साथ कंपनी ने अपने प्रमुख 1.5-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन को पहली बार पेश किया है. इस इंजन को पहली बार Auto Expo 2023 में प्रदर्शित किया गया था, जो 9 दिसंबर को बड़ी Tata Harrier और Tata Safari में भी अपनी शुरुआत करने वाली है. यह इंजन लगभग 168 bhp की पावर और 280Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है और मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध होगा.

Tata Sierra के लिए यह एकमात्र नया इंजन नहीं है, क्योंकि जैसा कि पहले बताया गया था, टाटा इस एसयूवी के साथ 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन भी पेश करेगी. इस इंजन के कारण Tata Motors नई Sierra की कीमत आक्रामक रूप से तय कर पाएगी.

Tata Sierra Revealed
नई Tata Sierra एसयूवी का साइड प्रोफाइल (फोटो - Tata Motors)

Tata Curvv और Tata Nexon में पहले से इस्तेमाल किया जा रहा 1.5-लीटर डीजल इंजन भी पेश किया जाएगा. यह 116 bhp की पावर और 260 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है और मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों ट्रांसमिशन विकल्पों के साथ आएगा.

