नई Tata Sierra EV के किस वेरिएंट में हैं कौन से फीचर्स, जानें यहां
Tata Motors ने अपनी नई इलेक्ट्रिक कार Tata Sierra को लॉन्च कर दिया है. यहां हम इसके वेरिएंट के अनुसार फीचर्स बता रहे हैं.
Published : July 1, 2026 at 1:36 PM IST
हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Tata Motors ने अपनी नई इलेक्ट्रिक कार Tata Sierra को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस कार को 18.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर बाजार में उतारा है. कंपनी ने इसे दो बैटरी विकल्प 63 kWh पैक और बड़ा 75 kWh पैक के साथ पेश किया है. वहीं, इसका QWD सेटअप सिर्फ़ बड़े वाले (75 kWh) यूनिट के साथ ही मिलता है.
Tata Motors का दावा है कि इस कार के 75 kWh RWD वेरिएं की रेंज 665 km तक, 75 kWh QWD वेरिएंट की कीमत 624 km और 63 kWh वर्जन की कीमत 565 km (MIDC के हिसाब से) है. C75 साइकल के तहत, ये आंकड़े क्रमशः 510-530 km, 480-500 km और 440-460 km हैं.
इसके अलावा, कंपनी ने नई Tata Sierra EV को कुल छह वेरिएंट में उपलब्ध कराया है, जिनमें Pure, Pure S, Adventure, Empowered, Empowered A और Empowered A QWD वेरिएंट शामिल हैं. यहां हम हर वेरिएंट के फीचर्स, बैटरी पैक विकल्प और कीमतों के बारे में बता रहे हैं.
Tata Sierra EV Pure वेरिएंट
(बैटरी पैक: 63 kWh, पावर: 235 bhp/315 Nm, कीमत: 18.79 लाख रुपये)
- ग्लाइड सस्पेंशन
- LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स
- LED DRLs और टेल लैंप्स
- 18-इंच के अलॉय व्हील्स
- ऑटो हेडलाइट्स
- रेन-सेंसिंग वाइपर्स
- फॉलो-मी-होम हेडलाइट्स
- टर्न इंडिकेटर्स के साथ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs
- LED टर्न इंडिकेटर्स
- वॉशर के साथ रियर वाइपर
- GPS के साथ शार्कफिन एंटीना
- वेलकम लाइट्स के साथ फ्लश डोर हैंडल्स
- इल्युमिनेटेड चार्जिंग पोर्ट रिंग
- हाई-माउंटेड LED स्टॉप लैंप
- रियर विंडो सनशेड
- टायर रिपेयर किट
- 6-वे मैनुअल ड्राइवर सीट
- 4-वे मैनुअल को-ड्राइवर सीट
- हाइट-एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स
- स्टोरेज के साथ फ्रंट आर्मरेस्ट
- आगे और पीछे की लाइनों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट्स
- ड्राइवर और को-ड्राइवर के लिए वैनिटी मिरर्स
- मोनोस्टेबल गियर शिफ्टर
- पूरी तरह से ऑटोमैटिक टेम्परेचर कंट्रोल
- रियर AC वेंट्स
- कूल्ड ग्लवबॉक्स
- सभी दरवाजों पर पावर विंडोज
- वन-टच अप/डाउन ड्राइवर विंडो
- बूट में 12V पावर आउटलेट
- टेलगेट में ऑक्सिलरी लैंप
- 12.29-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट
- 10.24-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले
- 8-स्पीकर साउंड सिस्टम (4 स्पीकर्स + 4 ट्वीटर्स)
- वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay
- Android Auto के लिए EV रूट प्लानर
- छह भाषाओं में 250+ नेटिव वॉयस कमांड्स
- Amazon Alexa वॉयस असिस्टेंट
- OTA अपडेट्स
- iRA.ev कनेक्टेड कार सुइट
- 70 कनेक्टेड फीचर्स
- यूज़र वेलकम मैसेज (वॉयस)
- स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स
- इल्युमिनेटेड लोगो के साथ टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग
- 2 फ्रंट USB-C पोर्ट्स (15W मल्टीमीडिया + 65W चार्जिंग)
- 2 रियर 65W USB-C पोर्ट्स
- 6 एयरबैग्स
- 19 फंक्शन्स के साथ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP)
- रोल ओवर मिटिगेशन (ROM)
- व्हीकल डायनामिक कंट्रोल (VDC)
- कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल (CSC)
- ब्रेक द्वारा टॉर्क वेक्टरिंग (TVBB)
- ऑटोमैटिक पार्किंग ब्रेक (APB)
- ऑटोमैटिक व्हीकल होल्ड (AVH)
- हिल होल्ड कंट्रोल (HHC)
- हिल डिसेंट कंट्रोल (HDC)
- हाइड्रोलिक ब्रेक असिस्ट (HBA)
- ब्रेक फेड कम्पेनसेशन (BFC)
- इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक प्री फिल (EBP)
- इंजन ड्रैग टॉर्क कंट्रोल (EDTC)
- ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम (TCS)
- इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD)
- ABS
- कंट्रोल डायनामिक डिसेलरेशन (CDD)
- पैनिक ब्रेक अलर्ट (PBA)
- iVBAC (इंटेलिजेंट वैक्यूम-लेस बूस्ट और एक्टिव कंट्रोल)
- इम्पैक्ट के बाद ब्रेकिंग (AIB)
- पार्क असिस्ट गाइड के साथ रियर कैमरा
- TPMS
- क्रूज़ कंट्रोल
- पेरीमेट्रिक अलार्म सिस्टम
- ISOFIX चाइल्ड-सीट माउंट्स
- प्रिज्मैटिक IRVM
- ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक
- सभी व्हील्स पर डिस्क ब्रेक
- PM2.5 फ़िल्टर के साथ एयर प्यूरीफ़ायर
- ड्राइव मोड (इको, सिटी और स्पोर्ट)
- मल्टी-मोड रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के लिए पैडल शिफ्टर्स
- पुश-बटन स्टार्ट के साथ PEPS की
- इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज़
- वैलेट मोड
Tata Sierra EV Pure S
(बैटरी पैक: 63 kWh, पावर: 235 bhp/315 Nm, कीमत: 19.99 लाख रुपये)
Pure वेरिएंट के अलावा मिलने वाले फीचर्स
- कॉर्नरिंग फ़ंक्शन के साथ फ्रंट LED फॉग लैंप
- रूफ रेल्स
- फ्रंट फ्रंक स्टोरेज
- इंटीरियर और कम्फर्ट
- वॉयस-असिस्टेड पैनोरमिक सनरूफ
- स्मार्ट स्लाइड पार्सल ट्रे
- इलेक्ट्रिकली फोल्ड होने वाले ORVMs
- फ्रंट पार्किंग सेंसर
- अकॉस्टिक व्हीकल अलर्टिंग सिस्टम (AVAS)
- SOS कॉलिंग (E-call/B-call)
- व्हीकल-टू-लोड (V2L)
Tata Sierra EV Adventure
[(बैटरी पैक: 63 kWh / 75 kWh, पावर: 235 bhp / 315 Nm (63 kWh) और 206 bhp / 315 Nm (75 kWh), कीमत: 20.99 लाख रुपये (63 kWh), 22.19 लाख रुपये (75 kWh)]
Pure S वेरिएंट के अलावा फीचर्स
- बूट लैंप
- रियर डिफॉगर
- इंटीरियर और आराम
- लाइट वाले शीशे के साथ 8-वे स्लाइडिंग सन वाइज़र
- बॉस मोड
- एक्सप्रेस कूलिंग
- IP और सेंटर कंसोल पर एम्बिएंट लाइटिंग
- लेदरेट-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील
- फ्रंट सीट-बैक पॉकेट
- जांघ को सहारा देने वाला एक्सटेंडर
- रोटरी नॉब के साथ चार टेरेन मोड (नॉर्मल, वेट/बारिश, ऊबड़-खाबड़ और कस्टम)
- ड्रिफ्ट मोड
- वायरलेस चार्जर
- सेंटर स्पीकर, सबवूफर और SonicShift साउंडबार के साथ 12 JBL ब्लैक स्पीकर
- 13 JBL ऑडियो मोड के साथ Harman AudioworX
- Dolby Atmos
- 30+ ऐप्स के साथ Arcade.ev सुइट
- AirConsole गेमिंग
- वॉयस कमांड और ई-कॉमर्स इंटीग्रेशन के साथ DrivePay
- इन-बिल्ट नेविगेशन
- 360-डिग्री सराउंड व्यू कैमरा
- ऑटो-डिमिंग IRVM
Tata Sierra EV Empowered
[बैटरी पैक: 63 kWh / 75 kWh, पावर: 235 bhp / 315 Nm (63 kWh) और 206 bhp / 315 Nm (75 kWh), कीमत: 22.79 लाख रुपये (63 kWh), 23.79 लाख रुपये (75 kWh)]
Adventure वेरिएंट के अलावा मिलने वाले फीचर्स
- LED बूस्टर हेडलाइट्स
- प्रोग्रेसिव साइड इंडिकेटर्स
- पडल लैंप्स
- रियर फॉग लैंप्स
- वेलकम और गुडबाय एनिमेशन
- जेस्चर कंट्रोल के साथ क्लैमशेल टेलगेट
- वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स
- मेमोरी और वेलकम फंक्शन के साथ 6-वे पावर्ड ड्राइवर सीट
- लेदरेट अपहोल्स्ट्री
- डुअल-ज़ोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल
- दो-स्टेज रिक्लाइन के साथ 60:40 स्प्लिट रियर सीट्स
- कपहोल्डर्स के साथ रियर आर्मरेस्ट
- दूसरी पंक्ति के लिए एडजस्टेबल सेंटर हेडरेस्ट
- सनरूफ, फ्रंट डोर्स और ओवरहेड कंसोल पर एम्बिएंट लाइटिंग
- AQI डिस्प्ले के साथ IQ प्यूरीफायर
- होरिजोन व्यू ट्रिपल-स्क्रीन इंफोटेनमेंट एक्सपीरिएंस
- 12.3-इंच पर्सनल इंफोटेनमेंट डिस्प्ले (PID)
- डिजिटल एक्सेस (NFC कार्ड)
- की-फ़ॉब से ऑटोमैटिक कार वेक-अप
- अतिरिक्त रियर USB-C पोर्ट्स (15W मल्टीमीडिया + 65W चार्जिंग)
Tata Sierra EV Empowered A
(बैटरी पैक: 75 kWh, पावर: 206 bhp / 315 Nm, कीमत: 24.79 लाख रुपये)
Empowered वेरिएंट के अलावा फीचर्स
- 19-इंच अलॉय व्हील्स
- 4-वे पावर्ड को-ड्राइवर सीट
- मल्टीकलर गाइड्स के साथ हाइपर HUD
- केबिन स्टेरिलाइज़ेशन आयनाइज़र सिस्टम
- 180-डिग्री ट्रांसपेरेंट मोड के साथ 540-डिग्री कैमरा
- ब्लाइंड स्पॉट व्यू मॉनिटर
- अडैप्टिव फ्रंट और रियर टर्न कैमरा
- डायनामिक टॉर्क ESP
- 22 फीचर्स के साथ ADAS लेवल 2+
- ट्रैफ़िक साइन रिकग्निशन के साथ इंटेलिजेंट स्पीड असिस्ट
- मैप-बेस्ड इंटेलिजेंट स्पीड असिस्ट
- ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन
- लेन चेंज अलर्ट
- रियर क्रॉस ट्रैफ़िक अलर्ट
- रियर कोलिज़न वॉर्निंग
- डोर ओपन अलर्ट
- ओवर स्पीड अलर्ट
- स्टॉप एंड गो के साथ अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल
- फॉरवर्ड कोलिज़न वॉर्निंग (पैदल यात्री, कार, साइकिल चालक)
- लेन डिपार्चर वॉर्निंग
- लेन कीप असिस्ट
- लेन सेंटरिंग सिस्टम
- ACC के साथ अडैप्टिव स्टीयरिंग असिस्ट
- हाई बीम असिस्ट
- ट्रैफ़िक साइन रिकग्निशन
- ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग (पैदल यात्री, कार, साइकिल चालक)
- 16 फंक्शन्स के साथ ऑटो पार्क असिस्ट
- पैरेलल पार्क इन/आउट
- परपेंडिकुलर पार्क इन/आउट
- एंगुलर पार्क असिस्ट
- रिमोट पार्क असिस्ट
- मैनुवर डिस्टेंस वॉर्निंग
- लो-स्पीड ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग
- मैनुवर इमरजेंसी ब्रेकिंग
- रिवर्सिंग असिस्ट
- रिमोट क्रैंक और समन
- बूट ओवर एंड पोजीशन
- इंट्रूज़न प्रोटेक्शन अलर्ट
- एनीवेयर पार्किंग
- पार्क डिस्टेंस वॉर्निंग
- लीड व्हीकल मूवमेंट डिटेक्शन
Tata Sierra EV Empowered A AWD
(बैटरी पैक: 75 kWh, पावर: 349 bhp / 504 Nm, कीमत: 25.99 लाख रुपये)
Empowered A वेरिएंट के अलावा फीचर्स
- QWD डुअल-मोटर सेटअप
- बूस्ट मोड
- ऑफ-रोड फीचर्स
- छह टेरेन मोड (नॉर्मल, ग्रास/स्नो, मड्रट्स/ग्रेवल, सैंड, रॉक क्रॉल, कस्टम, ऑफ-रोड असिस्ट सिस्टम)