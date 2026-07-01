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नई Tata Sierra EV के किस वेरिएंट में हैं कौन से फीचर्स, जानें यहां

Tata Sierra EV ( फोटो - Tata Motors )

हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Tata Motors ने अपनी नई इलेक्ट्रिक कार Tata Sierra को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने इस कार को 18.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर बाजार में उतारा है. कंपनी ने इसे दो बैटरी विकल्प 63 kWh पैक और बड़ा 75 kWh पैक के साथ पेश किया है. वहीं, इसका QWD सेटअप सिर्फ़ बड़े वाले (75 kWh) यूनिट के साथ ही मिलता है. Tata Motors का दावा है कि इस कार के 75 kWh RWD वेरिएं की रेंज 665 km तक, 75 kWh QWD वेरिएंट की कीमत 624 km और 63 kWh वर्जन की कीमत 565 km (MIDC के हिसाब से) है. C75 साइकल के तहत, ये आंकड़े क्रमशः 510-530 km, 480-500 km और 440-460 km हैं. इसके अलावा, कंपनी ने नई Tata Sierra EV को कुल छह वेरिएंट में उपलब्ध कराया है, जिनमें Pure, Pure S, Adventure, Empowered, Empowered A और Empowered A QWD वेरिएंट शामिल हैं. यहां हम हर वेरिएंट के फीचर्स, बैटरी पैक विकल्प और कीमतों के बारे में बता रहे हैं. Tata Sierra EV Pure वेरिएंट

(बैटरी पैक: 63 kWh, पावर: 235 bhp/315 Nm, कीमत: 18.79 लाख रुपये) ग्लाइड सस्पेंशन

LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स

LED DRLs और टेल लैंप्स

18-इंच के अलॉय व्हील्स

ऑटो हेडलाइट्स

रेन-सेंसिंग वाइपर्स

फॉलो-मी-होम हेडलाइट्स

टर्न इंडिकेटर्स के साथ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs

LED टर्न इंडिकेटर्स

वॉशर के साथ रियर वाइपर

GPS के साथ शार्कफिन एंटीना

वेलकम लाइट्स के साथ फ्लश डोर हैंडल्स

इल्युमिनेटेड चार्जिंग पोर्ट रिंग

हाई-माउंटेड LED स्टॉप लैंप

रियर विंडो सनशेड

टायर रिपेयर किट

6-वे मैनुअल ड्राइवर सीट

4-वे मैनुअल को-ड्राइवर सीट

हाइट-एडजस्टेबल सीट बेल्ट्स

स्टोरेज के साथ फ्रंट आर्मरेस्ट

आगे और पीछे की लाइनों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट्स

ड्राइवर और को-ड्राइवर के लिए वैनिटी मिरर्स

मोनोस्टेबल गियर शिफ्टर

पूरी तरह से ऑटोमैटिक टेम्परेचर कंट्रोल

रियर AC वेंट्स

कूल्ड ग्लवबॉक्स

सभी दरवाजों पर पावर विंडोज

वन-टच अप/डाउन ड्राइवर विंडो

बूट में 12V पावर आउटलेट

टेलगेट में ऑक्सिलरी लैंप

12.29-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट

10.24-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले

8-स्पीकर साउंड सिस्टम (4 स्पीकर्स + 4 ट्वीटर्स)

वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay

Android Auto के लिए EV रूट प्लानर

छह भाषाओं में 250+ नेटिव वॉयस कमांड्स

Amazon Alexa वॉयस असिस्टेंट

OTA अपडेट्स

iRA.ev कनेक्टेड कार सुइट

70 कनेक्टेड फीचर्स

यूज़र वेलकम मैसेज (वॉयस)

स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स

इल्युमिनेटेड लोगो के साथ टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग

2 फ्रंट USB-C पोर्ट्स (15W मल्टीमीडिया + 65W चार्जिंग)

2 रियर 65W USB-C पोर्ट्स

6 एयरबैग्स

19 फंक्शन्स के साथ इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP)

रोल ओवर मिटिगेशन (ROM)

व्हीकल डायनामिक कंट्रोल (VDC)

कॉर्नर स्टेबिलिटी कंट्रोल (CSC)

ब्रेक द्वारा टॉर्क वेक्टरिंग (TVBB)

ऑटोमैटिक पार्किंग ब्रेक (APB)

ऑटोमैटिक व्हीकल होल्ड (AVH)

हिल होल्ड कंट्रोल (HHC)

हिल डिसेंट कंट्रोल (HDC)

हाइड्रोलिक ब्रेक असिस्ट (HBA)

ब्रेक फेड कम्पेनसेशन (BFC)

इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक प्री फिल (EBP)

इंजन ड्रैग टॉर्क कंट्रोल (EDTC)

ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम (TCS)

इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD)

ABS

कंट्रोल डायनामिक डिसेलरेशन (CDD)

पैनिक ब्रेक अलर्ट (PBA)

iVBAC (इंटेलिजेंट वैक्यूम-लेस बूस्ट और एक्टिव कंट्रोल)

इम्पैक्ट के बाद ब्रेकिंग (AIB)

पार्क असिस्ट गाइड के साथ रियर कैमरा

TPMS

क्रूज़ कंट्रोल

पेरीमेट्रिक अलार्म सिस्टम

ISOFIX चाइल्ड-सीट माउंट्स

प्रिज्मैटिक IRVM

ऑटो होल्ड के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक

सभी व्हील्स पर डिस्क ब्रेक

PM2.5 फ़िल्टर के साथ एयर प्यूरीफ़ायर

ड्राइव मोड (इको, सिटी और स्पोर्ट)

मल्टी-मोड रीजेनरेटिव ब्रेकिंग के लिए पैडल शिफ्टर्स

पुश-बटन स्टार्ट के साथ PEPS की

इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज़

वैलेट मोड