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30 जून को भारत में पेश की जाएगी नई Tata Sierra EV, जानें कैसा होगा डिजाइन

हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Tata Motors काफी समय से अपनी नई Tata Sierra EV को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, और अब कंपनी ने घोषणा की है कि इस कार के प्रोडक्शन-रेडी मॉडल को 30 जून, 2026 को प्रदर्शित किया जाएगा.

बता दें कि इस इलेक्ट्रिक SUV को सबसे पहले Auto Expo 2020 में कॉन्सेप्ट के तौर पर पेश किया गया है और फिर इसे Auto Expo 2023 में प्रदर्शित किया गया था. इसके बाद, 2025 के आखिर में, ICE Tata Sierra के साथ इसके प्रोडक्शन-रेडी वर्जन की झलक दिखाई गई थी, जिससे इसके फ़ाइनल लुक का अंदाज़ा मिला.

Tata Sierra EV का पावरट्रेन

Tata Motors के EV पोर्टफोलियो की बात करें तो इसमें Tata Sierra EV को Tata Curvv EV और Harrier EV के बीच रखा जाएगा. यह कार कंपना के acti.ev+ आर्किटेक्चर पर आधारित होगी, जिस पर Tata Harrier EV भी बनाई जाती है, संभावना जताई जा रही है कि इसमें Harrier EV में मिलने वाले 65kWh और 75kWh बैटरी ऑप्शन भी मिल सकते हैं.

Tata Motors के चीफ कमर्शियल ऑफिसर, विवेक श्रीवास्तव ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था कि Tata Sierra EV RWD और AWD वर्ज़न में आ सकती है. संभावना जताई जा रही है कि Tata AWD का ऑप्शन सिर्फ़ 75kWh वाले वर्ज़न के साथ पेश की जाएगी.

Tata Sierra EV का डिजाइन

इसके डिजाइन की बात करें तो Tata Sierra EV में कुछ खास डिज़ाइन एलिमेंट्स दिए गए हैं, जो इसे इसके ICE वर्जन से अलग बनाने में मदद करते हैं. इन एलिमेंट्स में एक बंद ग्रिल और बदला हुआ फ्रंट बंपर शामिल है.