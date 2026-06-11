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30 जून को भारत में पेश की जाएगी नई Tata Sierra EV, जानें कैसा होगा डिजाइन

Tata Motors अपनी नई Tata Sierra EV को भारत में पेश करने वाली है. कंपनी ने इसे प्रदर्शित करने की तारीख का खुलासा किया है.

Tata Sierra
Tata Sierra (फोटो - Tata Motors)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 11, 2026 at 5:18 PM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Tata Motors काफी समय से अपनी नई Tata Sierra EV को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है, और अब कंपनी ने घोषणा की है कि इस कार के प्रोडक्शन-रेडी मॉडल को 30 जून, 2026 को प्रदर्शित किया जाएगा.

बता दें कि इस इलेक्ट्रिक SUV को सबसे पहले Auto Expo 2020 में कॉन्सेप्ट के तौर पर पेश किया गया है और फिर इसे Auto Expo 2023 में प्रदर्शित किया गया था. इसके बाद, 2025 के आखिर में, ICE Tata Sierra के साथ इसके प्रोडक्शन-रेडी वर्जन की झलक दिखाई गई थी, जिससे इसके फ़ाइनल लुक का अंदाज़ा मिला.

Tata Sierra EV का पावरट्रेन
Tata Motors के EV पोर्टफोलियो की बात करें तो इसमें Tata Sierra EV को Tata Curvv EV और Harrier EV के बीच रखा जाएगा. यह कार कंपना के acti.ev+ आर्किटेक्चर पर आधारित होगी, जिस पर Tata Harrier EV भी बनाई जाती है, संभावना जताई जा रही है कि इसमें Harrier EV में मिलने वाले 65kWh और 75kWh बैटरी ऑप्शन भी मिल सकते हैं.

Tata Motors के चीफ कमर्शियल ऑफिसर, विवेक श्रीवास्तव ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया था कि Tata Sierra EV RWD और AWD वर्ज़न में आ सकती है. संभावना जताई जा रही है कि Tata AWD का ऑप्शन सिर्फ़ 75kWh वाले वर्ज़न के साथ पेश की जाएगी.

Tata Sierra EV का डिजाइन
इसके डिजाइन की बात करें तो Tata Sierra EV में कुछ खास डिज़ाइन एलिमेंट्स दिए गए हैं, जो इसे इसके ICE वर्जन से अलग बनाने में मदद करते हैं. इन एलिमेंट्स में एक बंद ग्रिल और बदला हुआ फ्रंट बंपर शामिल है.

हालांकि इसके टीज़र में EV और ICE Sierra के अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन एक जैसा दिखता है, लेकिन EV वर्जन में इसे अलग दिखाने के लिए इसका लुक कुछ अलग हो सकता है. Tata Motors की दूसरी EVs की तरह, इस कार पर भी '.ev' बैजिंग का इस्तेमाल किया जाएगा.

Tata Sierra EV का इंटीरियर
इंटीरियर की बात करें तो माना जा रहा है कि Tata Sierra EV में ICE वर्जन वाला इंटीरियर ही दिया जाएगा. इसके टॉप-स्पेक वेरिएंट्स में ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप मिल सकता है, जिसमें 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 12.3-इंच की सेंट्रल टचस्क्रीन और 12.3-इंच की पैसेंजर स्क्रीन शामिल होगी.

इसके अलावा, कार के निचले वेरिएंट्स में डुअल-स्क्रीन सेटअप और हेड-अप डिस्प्ले (HUD) दिया जा सकता है. इसके संभावित फीचर्स में पैनोरमिक सनरूफ, पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, प्रीमियम ऑडियो सिस्टम और ड्राइव मोड्स शामिल हो सकते हैं.

नई Tata Sierra EV की संभावित कीमत
Tata Sierra EV की कीमत पर नजर डालें तो इस कार को 18 लाख रुपये से 25 लाख रुपये के बीच उतारा जा सकता है. Sierra EV को Curvv EV (कीमत 16.99 लाख रुपये से 19.19 लाख रुपये) और Harrier EV (कीमत 21.49 लाख रुपये से 28.99 लाख रुपये) के बीच रखा जाएगा.

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