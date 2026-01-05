नई Tata Punch फेसलिफ्ट में मिलने वाला है नया टर्बो-पेट्रोल इंजन, देखें पहली झलक
Tata Motors अपनी Tata Punch का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च करने वाली है. इसमें एक नया टर्बो-पेट्रोल इंजन विकल्प दिया जाएगा.
Published : January 5, 2026 at 12:08 PM IST
हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Tata Motors अपनी Tata Punch का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च करने वाली है. कंपनी ने इस कार का एक टीजर जारी किया है, जिसमें अब तक की सबसे बड़ी जानकारी यह दी गई है, कि इसमें एक नया इंजन विकल्प दिया जाएगा. जो खरीदार इस माइक्रो SUV से ज़्यादा पावर और टॉर्क चाहते थे, वे अब स्टैंडर्ड नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल के साथ टर्बो-पेट्रोल इंजन का विकल्प भी चुन सकते हैं.
इस माइक्रो SUV के दूसरे टीज़र में कुछ नए एलिमेंट्स की झलक दिखाई गई है, जिसमें एक नया कलर डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल है. लेकिन इसे Tata Punch EV की 10.25-इंच स्क्रीन से कन्फ्यूज़ न हों, साथ ही अलॉय व्हील्स और 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स, और सबसे ज़रूरी iTurbo बैज भी दिखाया गया है.
टाटा ने पहले iTurbo बैज का इस्तेमाल टर्बो-पेट्रोल Tata Altroz को उसके स्टैंडर्ड पेट्रोल और डीज़ल मॉडल से अलग दिखाने के लिए किया था, जिसके बाद में इस वेरिएंट को रीब्रांड करके रेसर नाम दिया गया. इसमें दिखने वाले दूसरे एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें फ्री-स्टैंडिंग सेंट्रल टचस्क्रीन मिलने वाली है.
इसके ग्राफिक्स में कुछ बदलाव किए गए हैं, जबकि एयर-कॉन कंट्रोल्स वही जाने-पहचाने टच-बेस्ड यूनिट हैं, जो Tata Nexon और Curvv में देखे गए हैं. दिलचस्प बात यह है कि इस यूनिट को करीब से देखने पर 360-डिग्री कैमरा फंक्शन होने का पता चलता है - यह फीचर अब तक सिर्फ पंच EV में दिया गया है.
Tata Punch का टर्बो इंजन
हालांकि यह देखना बाकी है कि Tata Motors इस छोटी SUV में कौन सा टर्बो-पेट्रोल इंजन इस्तेमाल करने वाली है. कंपनी अभी मार्केट में दो छोटे डिस्प्लेसमेंट वाले टर्बो-पेट्रोल इंजन ऑफर कर रही है. इसमें पहला कंपनी का का आजमाया हुआ 1.2-लीटर रेवोट्रॉन टर्बो-पेट्रोल इंजन, जो अब बंद हो चुकी Tata Altroz iTurbo और Altroz Racer के साथ-साथ Nexon और Curvv के निचले वेरिएंट में इस्तेमाल होता है. यह इंजन 118 bhp की पीक पावर और 170 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है.
वहीं दूसरा इंजन विकल्प, कंपनी की नई हाइपरियन इंजन सीरीज़ का है. यह एक 1.2-लीटर इंजन है, जिसमें गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन है, लेकिन इसमें ज़्यादा पावर और टॉर्क मिलता है, जोकि 123 bhp की पावर और 225 Nm का टॉर्क देता है.
हाल के मॉडलों में दोनों यूनिट्स में 6-स्पीड गियरबॉक्स दिए गए हैं, सिवाय बेस Nexon के, जिसमें Revotron टर्बो इंजन को 5-speed यूनिट के साथ जोड़ा गया है. टर्बो-पेट्रोल इंजन Tata Punch फेसलिफ्ट के हायर ट्रिम्स तक ही सीमित रखे जा सकते हैं, जबकि निचले वेरिएंट में सिर्फ़ नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन दिया जाएगा, जिसे 5-स्पीड मैनुअल या AMT गियरबॉक्स के साथ जोड़ा जाएगा.
नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल में सभी वेरिएंट में फैक्ट्री फिटेड CNG ऑप्शन भी दिया जा सकता है. Tata Punch फेसलिफ्ट नए कैलेंडर वर्ष में कंपनी का पहला महत्वपूर्ण लॉन्च है, जिसकी कीमतों की घोषणा 13 जनवरी, 2026 को की जाएगी. कार निर्माता कंपनी ने इस साल के लिए अन्य खास लॉन्च की भी पुष्टि की है, जैसे कि Tata Sierra EV और पहली Avinya EV, जो क्रमशः 2026 के मध्य और 2026 के अंत तक उतारी जाएंगी.