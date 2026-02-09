ETV Bharat / technology

लॉन्च से पहले ही नई Tata Punch EV फेसलिफ्ट का खुलासा, जानें कब होने वाली है लॉन्च

नई Tata Punch EV फेसलिफ्ट का खुलासा ( फोटो - Tata Motors )

हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Tata Motors अपनी छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवी Tata Punch EV का फेसलिफ्ट वर्जन 20 फरवरी को लॉन्च करने वाली है. लेकिन इसकी लॉन्च से पहले कंपनी ने इसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पेश कर दिया है. Tata Punch EV फेसलिफ्ट का डिजाइन

फेसलिफ्ट के साथ, Tata Motors ने Punch EV के फ्रंट के लिए ज़्यादा क्लीन और बोल्ड लुक देने की कोशिश की है, जिस पर लोगों की राय अलग-अलग हो सकती है. इसका चार्जिंग पॉइंट अभी भी फ्रंट में कंपनी के लोगो के पीछे लगाया गया है. हालांकि स्मूथ बॉडी-कलर्ड सरफेस के लिए ब्लैक प्लास्टिक ट्रिम और ऊपरी एयर वेंट को हटा दिया गया है. कार में हेडलैंप हाउसिंग के साथ त्रिकोणीय साइड वेंट अब ज़्यादा अंदर की ओर धंसे हुए हैं, जबकि बंपर के निचले हिस्से में सेंट्रल एयरडैम अब ज़्यादा पतला दिखता है. बंपर के निचले हिस्से में फॉक्स स्किड प्लेट को भी नया डिज़ाइन दिया गया है.