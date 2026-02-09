ETV Bharat / technology

लॉन्च से पहले ही नई Tata Punch EV फेसलिफ्ट का खुलासा, जानें कब होने वाली है लॉन्च

Tata Motors ने अपनी छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवी Tata Punch EV के फेसलिफ्ट वर्जन का खुलासा कर दिया है.

Tata Punch EV Facelift
नई Tata Punch EV फेसलिफ्ट का खुलासा (फोटो - Tata Motors)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 9, 2026 at 10:17 AM IST

2 Min Read
हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Tata Motors अपनी छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवी Tata Punch EV का फेसलिफ्ट वर्जन 20 फरवरी को लॉन्च करने वाली है. लेकिन इसकी लॉन्च से पहले कंपनी ने इसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पेश कर दिया है.

Tata Punch EV फेसलिफ्ट का डिजाइन
फेसलिफ्ट के साथ, Tata Motors ने Punch EV के फ्रंट के लिए ज़्यादा क्लीन और बोल्ड लुक देने की कोशिश की है, जिस पर लोगों की राय अलग-अलग हो सकती है. इसका चार्जिंग पॉइंट अभी भी फ्रंट में कंपनी के लोगो के पीछे लगाया गया है. हालांकि स्मूथ बॉडी-कलर्ड सरफेस के लिए ब्लैक प्लास्टिक ट्रिम और ऊपरी एयर वेंट को हटा दिया गया है.

कार में हेडलैंप हाउसिंग के साथ त्रिकोणीय साइड वेंट अब ज़्यादा अंदर की ओर धंसे हुए हैं, जबकि बंपर के निचले हिस्से में सेंट्रल एयरडैम अब ज़्यादा पतला दिखता है. बंपर के निचले हिस्से में फॉक्स स्किड प्लेट को भी नया डिज़ाइन दिया गया है.

हालांकि, इसके पिछले मॉडल की तुलना में एक बड़ा बदलाव LED DRLs में देखने को मिलता है. जहां पुराने मॉडल में फेशिया की चौड़ाई में एक लाइटबार दिया गया था, वहीं फेसलिफ्टेड EV में सिर्फ एक पतली काली ट्रिम स्ट्रिप लगाई गई है.

साइड प्रोफाइल की बात करें तो फेसलिफ़्टेड Tata Punch EV में कोई खास बदलाव नहीं किया गया है, यह आउटगोइंग मॉडल वाले ही व्हील्स पर चल रही है. इसके अलावा, पिछले हिस्से का खुलासा फिलहाल नहीं किया गया है, लेकिन हमें संभावना जताई जा रही है कि इसमें इसके इंटरनल कम्बशन वाले मॉडल जैसा ही कनेक्टेड लाइट सेटअप मिलेगा, साथ ही एक नया रियर बंपर भी होगा.

Tata Punch EV फेसलिफ्ट का इंटीरियर
इसके इंटीरियर की बात करें तो संभावना जताई जा रही है कि Tata Motors कलर पैलेट को अपडेट करेगी और कुछ नए फीचर्स भी जोड़ेगी. मैकेनिकल तौर पर भी कंपनी Tata Punch EV Facelift के बैटरी पैक को अपडेट करके और भी ज़्यादा रेंज दे सकती है. पिछले मॉडल में 25 kWh या 35 kWh की बैटरी मिलती थी, जो असल दुनिया में लगभग 270 km की रेंज देती थी.

