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Tata Harrier EV का नया Fearless+ QWD ट्रिम हुआ लॉन्च, जानें क्या है कीमत और फीचर्स

Tata Motors ने अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी Tata Harrier EV के लाइन-अप में एक ज़्यादा किफ़ायती डुअल-मोटर क्वाड व्हील ड्राइव (QWD) वेरिएंट को जोड़ा है.

Tata Harrier EV
Tata Harrier EV (फोटो - Tata Motors)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : March 23, 2026 at 10:52 AM IST

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हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Tata Motors ने अपनी इलेक्ट्रिक एसयूवी Tata Harrier EV के लाइन-अप में एक ज़्यादा किफ़ायती डुअल-मोटर क्वाड व्हील ड्राइव (QWD) वेरिएंट को जोड़ा है. इस नए वेरिएंट के आने के बाद QWD पावरट्रेन अब इसके कम-स्पेसिफिकेशन वाले Fearless+ 75 ट्रिम में उपलब्ध होगा.

कंपनी ने इस ट्रिम को 26.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उतारा गया है. इस नए ट्रिम की वजह से यह पूरी तरह से लोडेड Empowered 75 QWD से लगभग 2.5 लाख रुपये ज़्यादा किफ़ायती हो जाता है.

Tata Harrier EV Fearless+ 75 QWD के फीचर्स
इसमें मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो, नए Fearless+ 75 QWD ट्रिम में पावर्ड फ्रंट सीट्स, ड्राइवर सीट मेमोरी, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 360 डिग्री कैमरे, JBL Black ऑडियो सिस्टम, डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, रियर विंडो के लिए सनशेड, एम्बिएंट लाइटिंग, 19-इंच के अलॉय व्हील्स और कई अन्य फीचर्स मिलते हैं.

इसके अलावा, Harrier EV के Empowered QWD की तरह ही, Fearless+ में भी 6 टेरेन मोड्स, Boost मोड और Off-road Assist जैसे फीचर्स मिलते हैं.

Tata Harrier EV Fearless+ 75 QWD का पावरट्रेन
इसमें मिलने वाले पावरट्रेन की बात करें तो, नए Fearless+ QWD ट्रिम में वही सेटअप मिलता है, जो इसके टॉप-स्पेक Empowered QWD में इस्तेमाल किया जाता है. इसमें लगी फ्रंट इलेक्ट्रिक मोटर 155 bhp की पावर और रियर इलेक्ट्रिक मोटर 235 bhp की पावर उत्पन्न करती है, और जो कुल मिलाकर 504 Nm का टॉर्क जेनरेट करती हैं.

ये इलेक्ट्रिक मोटरें 75 kWh के बैटरी पैक से जोड़ी गई हैं. इसकी रेंज को लेकर कंपनी ने दावा किया है कि इसकी MIDC रेंज 622 km है, जबकि Tata Motors का दावा है कि असल दुनिया में इसकी रेंज लगभग 490 किमी है. नए वेरिएंट के अलावा, Tata Motors ने Harrier EV रेंज में एक नया 'Seaweed Green' कलर ऑप्शन भी जोड़ा गया है. यह नया पेंट फ़िनिश सभी ट्रिम लेवल्स पर उपलब्ध है.

Tata Harrier EV Fearless+ 75 QWD के प्रतिद्वंद्वी
यह नया वेरिएंट Tata Motors को इस सेगमेंट में अपने AWD प्रतिद्वंद्वियों, जैसे कि VinFast VF7, से कीमत के मामले में बेहतर मुकाबला करने में मदद करेग. AWD VinFast VF7 की कीमतें 26.19 लाख रुपये से शुरू होकर 26.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती हैं. बाजार में Tata Harrier EV का मुकाबला Mahindra XEV 9e और XEV 9S से भी है, हालांकि ये दोनों ही सिर्फ़ टू-व्हील ड्राइव का विकल्प भी देते हैं.

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