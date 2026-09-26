ETV Bharat / technology

खरीदना चाहते हैं नई Tata Aeris सेडान, जानें किस वेरिएंट में हैं कौन से फीचर्स

नई Tata Aeris सेडान ( फोटो - TATA Motors )

हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Tata Motors ने अपनी नई Tata Aeris सेडान को बाजार में उतारा है. कंपनी ने इस कॉम्पैक्ट सेडान की कीमत 5.29 लाख रुपये रखी है, जोकि इसकी इंट्रोडक्टरी कीमत है. इस कीमत पर इस सेडान का मुकाबला Maruti Suzuki Dzire, Hyundai Aura और Honda Amaze जैसी कारों से होने वाला है. नई Tata Aeris में कई शानदार फीचर्स दिए गए हैं और कंपनी ने इसे कुल पांच वेरिएंट्स में उतारा है, जिनमें Smart, Pure, Pure+, Creative और Accomplished ट्रिम शामिल हैं. यह सेडान CNG पावरट्रेन के साथ भी उपलब्ध है, जिसकी कीमत सामान्य मॉडल से लगभग 1 लाख रुपये ज़्यादा है. अगर आप इस कार के किसी भी ट्रिम को लेने की योजना बना रहे हैं, तो हम यहां आपको इसके वेरिएंट के अनुसार फीचर्स की जानकारी दे रहे हैं. Tata Aeris Smart वेरिएंट के फीचर्स

(कीमत: पेट्रोल- 5.29 लाख रुपये / iCNG- 6.30 लाख रुपये) स्पोर्टलक्स स्टीयरिंग व्हील

डुअल-टोन इंटीरियर थीम

5-इंच का ड्राइवर डिजिटल डिस्प्ले

14-इंच के स्टील व्हील्स

छह एयरबैग्स

हेलो लाइटबार से जुड़े टेल लैंप्स

टिल्ट स्टीयरिंग

पिछली सीट के हेडरेस्ट

सभी सीटों के लिए 3-पॉइंट ELR सीट बेल्ट और सीट-बेल्ट रिमाइंडर