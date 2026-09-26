खरीदना चाहते हैं नई Tata Aeris सेडान, जानें किस वेरिएंट में हैं कौन से फीचर्स
Tata Motors ने अपनी नई Tata Aeris सेडान को बाजार में उतारा है. यहां हम इसके वेरिएंट के अनुसार फीचर्स बता रहे हैं.
Published : September 26, 2026 at 1:10 PM IST
हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Tata Motors ने अपनी नई Tata Aeris सेडान को बाजार में उतारा है. कंपनी ने इस कॉम्पैक्ट सेडान की कीमत 5.29 लाख रुपये रखी है, जोकि इसकी इंट्रोडक्टरी कीमत है. इस कीमत पर इस सेडान का मुकाबला Maruti Suzuki Dzire, Hyundai Aura और Honda Amaze जैसी कारों से होने वाला है.
नई Tata Aeris में कई शानदार फीचर्स दिए गए हैं और कंपनी ने इसे कुल पांच वेरिएंट्स में उतारा है, जिनमें Smart, Pure, Pure+, Creative और Accomplished ट्रिम शामिल हैं. यह सेडान CNG पावरट्रेन के साथ भी उपलब्ध है, जिसकी कीमत सामान्य मॉडल से लगभग 1 लाख रुपये ज़्यादा है. अगर आप इस कार के किसी भी ट्रिम को लेने की योजना बना रहे हैं, तो हम यहां आपको इसके वेरिएंट के अनुसार फीचर्स की जानकारी दे रहे हैं.
Tata Aeris Smart वेरिएंट के फीचर्स
(कीमत: पेट्रोल- 5.29 लाख रुपये / iCNG- 6.30 लाख रुपये)
- स्पोर्टलक्स स्टीयरिंग व्हील
- डुअल-टोन इंटीरियर थीम
- 5-इंच का ड्राइवर डिजिटल डिस्प्ले
- 14-इंच के स्टील व्हील्स
- छह एयरबैग्स
- हेलो लाइटबार से जुड़े टेल लैंप्स
- टिल्ट स्टीयरिंग
- पिछली सीट के हेडरेस्ट
- सभी सीटों के लिए 3-पॉइंट ELR सीट बेल्ट और सीट-बेल्ट रिमाइंडर
Tata Aeris Pure वेरिएंट के फीचर्स
(कीमत: पेट्रोल- 6.15 लाख रुपये से शुरू / iCNG- 7.15 लाख रुपये से शुरू)
Smart वेरिएंट से अतिरिक्त फीचर्स
- स्टीयरिंग पर लगे ऑडियो कंट्रोल
- 2 स्पीकर
- हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट
- इन-बिल्ट ब्लूटूथ ऑडियो के साथ 5-इंच का ड्राइवर डिजिटल डिस्प्ले
- सभी चार पावर विंडो
- डे/नाइट IRVM
- बॉडी-कलर डोर हैंडल
- टर्न इंडिकेटर के साथ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVM
- स्पीड-सेंसिटिव ऑटो डोर लॉक
- ZipFast AC 15W चार्जर
- रियर डिफॉगर
- फ्लिप-की के साथ सेंट्रल लॉकिंग
- फॉलो-मी-होम हेडलैंप
Tata Aeris Pure+ वेरिएंट के फीचर्स
(कीमत: पेट्रोल- 6.75 लाख रुपये से शुरू, iCNG- 7.75 लाख रुपये से शुरू)
Pure वेरिएंट से अतिरिक्त फीचर्स
- 8-इंच का फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम
- 4 स्पीकर
- HD रिवर्स पार्किंग कैमरा
- वायरलेस Apple CarPlay
- वायरलेस Android Auto
- दो Type-C 65W चार्जिंग पोर्ट
- पीछे AC वेंट्स
- क्रूज़ कंट्रोल
- 15-इंच के व्हील्स
- टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS)
- को-ड्राइवर की तरफ वैनिटी मिरर
- स्टोरेज के साथ फैब्रिक-टच फ्रंट आर्मरेस्ट
Tata Aeris Creative वेरिएंट के फीचर्स
(कीमत: पेट्रोल- 7.50 लाख रुपये से शुरू, iCNG- 8.50 लाख रुपये से शुरू)
Pure+ वेरिएंट से अतिरिक्त फीचर्स
- कई 3D/2D व्यू वाला 360-डिग्री SVS HD कैमरा
- सिग्नेचर LED हेडलैंप और DRLs
- इन्फिनिटी LED कनेक्टेड टेल लैंप
- पूरी तरह से ऑटोमैटिक टेम्परेचर कंट्रोल (FATC)
- रेन-सेंसिंग वाइपर
- ऑटो हेडलैंप
- 15-इंच के डायमंड-कट अलॉय व्हील
- 10.25-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम
- वन-टच-डाउन ड्राइवर-साइड विंडो
- ब्लाइंड व्यू मॉनिटर
- पैसिव एंट्री, पैसिव स्टार्ट (PEPS)
- ऑटो-फोल्ड ORVMs
- क्रोम डोर हैंडल
- कूल्ड ग्लवबॉक्स
Tata Aeris Accomplished वेरिएंट के फीचर्स
(कीमत: पेट्रोल- 8.20 लाख रुपये से शुरू, iCNG- 9.20 लाख रुपये से शुरू)
Creative वेरिएंट से अतिरिक्त फीचर्स
- 35 से ज़्यादा कनेक्टेड कार फ़ीचर्स के साथ iRA कनेक्टिविटी
- LuxTouch लेदरेट सीट्स
- AeroLux वेंटिलेटेड लेदरेट सीट्स
- डैशकैम रिकॉर्डर (DVR)
- वायरलेस चार्जर के साथ डुअल स्मार्टफ़ोन डेक
- LED फ़ॉग लैम्प्स
- पीछे की तरफ़ Type-C 65W चार्जिंग पोर्ट
- डुअल-टोन रूफ़
Tata Aeris के पावरट्रेन विकल्प
इस सेडान में वही 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन ही इस्तेमाल किया गया है, जो ट्विन-सिलेंडर CNG टेक्नोलॉजी के साथ पहले से ही कंपनी के पोर्टफोलियो में मौजूद है. दिलचस्प बात यह है कि नई Tata Aeris CNG सभी वेरिएंट्स में उपलब्ध कराई गई है – जिसमें पूरी तरह से फ़ीचर्स से लैस 'Accomplished' वेरिएंट भी शामिल है.