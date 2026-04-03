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भारत में लॉन्च हुआ नया 2026 Suzuki Burgman Street स्कूटर, जानें क्या हुए बदलाव

Suzuki Motorcycle ने अपने मैक्सी स्कूटर Suzuki Burgman Street को अपडेट किया है. इस मैक्सी स्कूटर को 1.02 लाख की शुरुआती कीमत पर उतारा है.

2026 Suzuki Burgman Street
2026 Suzuki Burgman Street स्कूटर हुआ लॉन्च (फोटो - Suzuki Motorcycle & Scooter India)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : April 3, 2026 at 3:45 PM IST

4 Min Read
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हैदराबाद: साल 2026 के लिए दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी Suzuki Motorcycle & Scooter India ने अपने मैक्सी स्कूटर Suzuki Burgman Street को अपडेट किया है. इस स्कूटर को एक नए Access-आधारित प्लेटफ़ॉर्म, अतिरिक्त फ़ीचर्स और डिज़ाइन में बदलावों के साथ पेश किया गया है, जबकि इसकी जानी-पहचानी मैक्सी-स्कूटर स्टाइलिंग वैसी ही रखी गई है.

कंपनी ने इस मैक्सी स्कूटर को 1.02 लाख की शुरुआती कीमत पर उतारा है, जबकि इसके TFT और की-फ़ोब वाले टॉप-स्पेक वेरिएंट के लिए यह कीमत 1.13 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है. Suzuki Motorcycle का कहना है कि साल 2018 में लॉन्च होने के बाद से Suzuki Burgman Street की कुल बिक्री 1.1 मिलियन यूनिट्स से ज़्यादा हो चुकी है.

2026 Suzuki Burgman Street
2026 Suzuki Burgman Street (फोटो - Suzuki Motorcycle & Scooter India)

2026 Suzuki Burgman में क्या है नया

स्कूटर में हुए बदलावों की बात करें तो इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान खींचने वाले अपडेट इसकी लाइटिंग डिज़ाइन में किए गए हैं. इस स्कूटर में LED हेडलाइट और टेल-लैंप का नया सेटअप दिया गया है, जिससे स्कूटर को एकदम नया लुक मिलता है. इसमें ज़्यादा एंगुलर और बॉक्सी एग्ज़ॉस्ट मफ़लर भी दिया गया है.

नए अपडेटेड मॉडल में अब की-लेस इग्निशन का फीचर मिलता है, जिसमें एक मल्टीफ़ंक्शन की-फ़ॉब भी दिया गया है, जिससे सीट, फ़्यूल फ़िलर और हैंडल लॉक को एक्सेस किया जा सकता है. हालांकि, यह फीचर सिर्फ़ टॉप-स्पेक वेरिएंट में ही मिलते हैं, जिसमें TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलता है, जबकि निचले वेरिएंट में LCD यूनिट और एक फ़िज़िकल चाबी ही मिलती है. ज़्यादा फीचर के लिए फ़्यूल फ़िलर को टेल-लैंप के नीचे लगाया गया है.

2026 Suzuki Burgman Street
2026 Suzuki Burgman Street (फोटो - Suzuki Motorcycle & Scooter India)

नए प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल

इसके अलावा, नई Suzuki Burgman Street को एक नए प्लेटफ़ॉर्म पर बनाया गया है, जिसका इस्तेमाल Suzuki Access 125 के लिए भी किया जाता है. इसमें एक ऐसा फ़्रेम लगाया गया है जिसके बारे में कंपनी का दावा है कि यह 500g ज्यादा हल्का है, जबकि यह 25 प्रतिशत ज़्यादा टॉरशनल रिजिडिटी देता है. स्कूटर के चेसिस सेटअप में आगे की तरफ़ टेलिस्कोपिक सस्पेंशन और पीछे की तरफ़ मोनोशॉक लगाया गया है.

इसके अलावा, स्कूटर में दोनों तरफ़ 12-इंच के व्हील्स का विकल्प दिया गया है. इस स्कूटर में आगे डिस्क और पीछे ड्रम ब्रेक सेटअप मिलता है, और इसके साथ ही Suzuki का Combined Brake System भी दिया गया है. खास बात यह है कि इसमें ABS नहीं मिलता है, जिसे हाल ही में Suzuki Access में Rs 93,228 की शुरुआती कीमत पर पेश किया गया था.

इसके स्टोरेज को बढ़ाकर 24.6 लीटर कर दिया गया है, जो पुराने मॉडल में 21.5 लीटर का होता था. इसके साथ ही, इस स्कूटर में USB चार्जिंग और दो छोटे स्टोरेज कम्पार्टमेंट भी दिए गए हैं, जैसा कि Suzuki Access में देखने को मिलते हैं. हालांकि इसमें थोड़ा बड़ा 5.5-लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है, जो Access के मुकाबले 0.2 लीटर ज़्यादा है, और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस 160mm रखी गई है.

2026 Suzuki Burgman Street का इंजन

इंजन की बात करें तो Burgman में 124cc का फ्यूल-इंजेक्टेड, एयर-कूल्ड इंजन लगाया गया है, जो 8.4hp की पावर और 10.2Nm का टॉर्क प्रदान करता है. इसके साथ CVT गियरबॉक्स दिया गया है. इस स्कूटर में इलेक्ट्रिक और किक, दोनों तरह के स्टार्ट की सुविधा पहले की तरह ही मौजूद है. हालांकि अब इसमें एक नया स्टार्टर क्लच दिया गया है, जिससे यह ज़्यादा शांत तरीके से स्टार्ट होता है.

2026 Suzuki Burgman Street
2026 Suzuki Burgman Street (फोटो - Suzuki Motorcycle & Scooter India)

इसकी बदौलत यह स्कूटर 30 से 60kph की रफ़्तार पकड़ने में ज़्यादा तेज़ी दिखाता है, और इसके एग्ज़ॉस्ट की आवाज़ भी बेहतर हो गई है. स्कूटर के LCD वेरिएंट का कर्ब वेट 114kg और TFT वेरिएंट का कर्ब वेट 115kg है, जो इसे Access से काफ़ी भारी बनाता है. Suzuki Access का वज़न लगभग 106-107kg है.

2026 Suzuki Burgman Street के वेरिएंट और कीमत

Burgman के EX वेरिएंट की कीमत 1.08 लाख रुपये ही रखी गई है, जिसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है. वहीं 2026 Burgman Street की कीमतें 1.02 लाख रुपये से 1.13 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) के बीच तय की गई हैं. इसके TFT और LCD वेरिएंट में क्रमशः डुअल-टोन और सिंगल-टोन कलर ऑप्शन मिलते हैं.

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