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14-इंच अलॉय व्हील और डुअल-चैनल ABS के साथ नई Suzuki Burgman 150 का खुलासा, देखें कैसा है डिजाइन

नई Suzuki Burgman 150 का खुलासा ( फोटो - Suzuki Motorcycle )

हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता Suzuki Motorcycle India ने कुछ हफ्तों पहले ही भारतीय बाजार में अपनी Burgman Street 125 को अपग्रेड किया है. अब Suzuki ने ग्लोबल मार्केट के लिए अपनी नई Suzuki Burgman 150 से पर्दा उठा दिया है. कंपनी ने इस स्कूटर को Suzuki Burgman 15 के नाम से पेश किया है, जो Burgman फ़ैमिली का एक नया प्रोडक्ट है. कंपनी ने यह नया स्कूटर उन ग्राहकों के लिए पेश किया है, जो इस स्कूटर को ज्यादा पावर और परफॉर्मेंस के साथ चाहते हैं. साल 2018 में लॉन्च होने के बाद से Burgman 125 के भारत में 1.1 मिलियन से ज़्यादा खरीदार हैं. Burgman 150 में बड़े व्हील्स दिए गए हैं, और ज्यादा सेफ़्टी इक्विपमेंट मिलते हैं. इसके साथ ही, इसमें मैक्सी-स्कूटर का खास वाइब भी मिलता है, जिसने इसे ज़बरदस्त सफलता दिलाई है. नई Suzuki Burgman 150 का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर (फोटो - Suzuki Motorcycle) Suzuki Burgman 150 का डिजाइन

स्कूटर के डिजाइन की बात करें तो देखने में Burgman 150, Burgman Street 125 का ही एक नया वर्जन लगता है, और इसकी अपनी एक अलग पहचान भी है. Suzuki Burgman 150 का फेसिया बहुत खास है, जिसमें डुअल-चैंबर LED हेडलाइट्स के बीच एक और हेक्सागोनल हेडलाइट और डे-टाइम रनिंग लाइट हाउसिंग लगाई गई है. यह देखने में काफी मस्कुलर लगता है, जिसमें ऊपर की ओर उठा हुआ टेल सेक्शन और चंकी एग्जॉस्ट मिलता है. स्कूटर में सिंगल-पीस सीट स्टेप्ड मिलता है, जिसमें पीछे बैठने वाले के लिए एक बड़ा, स्प्लिट ग्रैब हैंडल मिलता है. हालांकि, स्कूटर का फ्लोरबोर्ड फ्लैट नहीं है, क्योंकि Burgman 150 में स्टेप-ओवर फ्रेम मिलता है.