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14-इंच अलॉय व्हील और डुअल-चैनल ABS के साथ नई Suzuki Burgman 150 का खुलासा, देखें कैसा है डिजाइन

Suzuki Motorcycle ने ग्लोबल मार्केट के लिए अपनी नई Suzuki Burgman 150 से पर्दा उठा दिया है. इसका नाम Suzuki Burgman 15 रखा है.

New Suzuki Burgman 150 revealed
नई Suzuki Burgman 150 का खुलासा (फोटो - Suzuki Motorcycle)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : May 19, 2026 at 11:00 AM IST

3 Min Read
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हैदराबाद: दोपहिया वाहन निर्माता Suzuki Motorcycle India ने कुछ हफ्तों पहले ही भारतीय बाजार में अपनी Burgman Street 125 को अपग्रेड किया है. अब Suzuki ने ग्लोबल मार्केट के लिए अपनी नई Suzuki Burgman 150 से पर्दा उठा दिया है. कंपनी ने इस स्कूटर को Suzuki Burgman 15 के नाम से पेश किया है, जो Burgman फ़ैमिली का एक नया प्रोडक्ट है.

कंपनी ने यह नया स्कूटर उन ग्राहकों के लिए पेश किया है, जो इस स्कूटर को ज्यादा पावर और परफॉर्मेंस के साथ चाहते हैं. साल 2018 में लॉन्च होने के बाद से Burgman 125 के भारत में 1.1 मिलियन से ज़्यादा खरीदार हैं. Burgman 150 में बड़े व्हील्स दिए गए हैं, और ज्यादा सेफ़्टी इक्विपमेंट मिलते हैं. इसके साथ ही, इसमें मैक्सी-स्कूटर का खास वाइब भी मिलता है, जिसने इसे ज़बरदस्त सफलता दिलाई है.

New Suzuki Burgman 150 revealed
नई Suzuki Burgman 150 का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर (फोटो - Suzuki Motorcycle)

Suzuki Burgman 150 का डिजाइन
स्कूटर के डिजाइन की बात करें तो देखने में Burgman 150, Burgman Street 125 का ही एक नया वर्जन लगता है, और इसकी अपनी एक अलग पहचान भी है. Suzuki Burgman 150 का फेसिया बहुत खास है, जिसमें डुअल-चैंबर LED हेडलाइट्स के बीच एक और हेक्सागोनल हेडलाइट और डे-टाइम रनिंग लाइट हाउसिंग लगाई गई है.

यह देखने में काफी मस्कुलर लगता है, जिसमें ऊपर की ओर उठा हुआ टेल सेक्शन और चंकी एग्जॉस्ट मिलता है. स्कूटर में सिंगल-पीस सीट स्टेप्ड मिलता है, जिसमें पीछे बैठने वाले के लिए एक बड़ा, स्प्लिट ग्रैब हैंडल मिलता है. हालांकि, स्कूटर का फ्लोरबोर्ड फ्लैट नहीं है, क्योंकि Burgman 150 में स्टेप-ओवर फ्रेम मिलता है.

New Suzuki Burgman 150 revealed
नई Suzuki Burgman 150 की हेडलाइट (फोटो - Suzuki Motorcycle)

इस स्कूटर को एक बोल्ड लुक दिया गया है, क्योंकि Suzuki Burgman 150 में दोनों सिरों पर 14-इंच, छह-स्पोक वाले एलॉय व्हील लगाए गए हैं. सस्पेंशन के लिए इस स्कूटर में टेलिस्कोपिक फोर्क और डुअल रियर शॉक एब्जॉर्बर लगाए गए हैं. स्कूटर की सीट की ऊंचाई 760 mm है, और कर्ब वेट 145 kg है. Burgman 150 में 8-लीटर का फ्यूल टैंक है.

Suzuki Burgman 150 का इंजन और सेफ्टी
स्कूटर में मिलने वाले इंजन की बात करें तो इस 149cc, सिंगल-सिलेंडर इंजन इस्तेमाल किया गया है. Burgman 150 का इंजन 8,500 rpm पर 14.2 bhp की मैक्सिमम पावर और 6,500 rpm पर 14.2 Nm का टॉर्क देता है. स्कूटर में फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए आइडल स्टॉप-स्टार्ट फंक्शन भी दिया गया है.

New Suzuki Burgman 150 revealed
नई Suzuki Burgman 150 की टेललाइट (फोटो - Suzuki Motorcycle)

ज़्यादा पावर के साथ, Burgman 150 में एक्स्ट्रा सेफ्टी किट भी मिलती है, जिसमें रियर डिस्क ब्रेक, डुअल-चैनल एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम (ABS) और ट्रैक्शन कंट्रोल शामिल हैं.

Suzuki Burgman 150 के फीचर्स
Burgman 150 में मिलने वाले फीचर्स की बात करें तो इसमें 18-वॉट का USB-C फ़ोन चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, जो बाईं ओर कवर्ड ग्लव कम्पार्टमेंट के अंदर है. इसमें फुल कलर TFT इंस्ट्रूमेंट्स डिस्प्ले, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और की-लेस गो भी है, जैसा कि हाल ही में लॉन्च हुए 2026 Burgman Street 125 में है.

New Suzuki Burgman 150 revealed
नई Suzuki Burgman 150 का साइड प्रोफाइल (फोटो - Suzuki Motorcycle)

क्या भारत में लॉन्च होगा Suzuki Burgman 150
हालांकि यह देखना बाकी है कि क्या Suzuki जल्द ही भारत में Burgman 150 लॉन्च करने पर विचार करेगी. वहीं दूसरी ओर, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो Suzuki 2026 के दूसरे हाफ में Burgman Street 125 में सिंगल-चैनल ABS ला सकती है.

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