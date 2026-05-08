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Maruti Eeco के लिए नया Star Edition पैकेज लॉन्च, 20 हजार में मिलेंगी 18 एक्सेसरीज

Maruti Eeco के लिए नया Star Edition पैकेज लॉन्च ( फोटो - Maruti Suzuki )

हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki ने अपनी Maruti Suzuki Eeco के लाइन-अप को एक नए 'Star Edition' पैकेज के साथ अपडेट किया है, जिससे इस वैन को बिना किसी मैकेनिकल बदलाव के ज़्यादा स्टाइलिश लुक मिला है. यह नया एक्सेसरी बंडल Maruti Suzuki Eeco के 5-सीटर AC और 5-सीटर AC CNG वेरिएंट के साथ पेश किया गया है, और इसकी कीमत स्टैंडर्ड कार की कीमत से 20,000 रुपये ज़्यादा है. कंपनी का कहना है कि इस पैकेज की दावा की गई कीमत 37,000 रुपये है, लेकिन इसे 19,999 रुपये की खास कीमत पर बेचा जा रहा है. Maruti Suzuki Eeco के Star Edition पैकेज में क्या कुछ शामिल

Maruti Eeco के Star Edition पैकेज उन खरीदारों के लिए है, जो ऐसी गाड़ी में थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम लुक चाहते हैं, जो आमतौर पर अपनी प्रैक्टिकैलिटी के लिए जानी जाती है. इसमें कुल 18 एक्सेसरीज़ जोड़ी गई हैं, जो कार के बाहरी और भीतरी, दोनों हिस्सों को कवर करती हैं. इस पैकेज में एक्सटीरियर के लिए रियर स्पॉइलर, गार्निश के साथ फॉग लैंप, व्हील कवर, डोर वाइज़र, मड फ्लैप और क्रोम बैजिंग शामिल हैं. Maruti Suzuki Eeco के Star Edition पैकेज में केबिन एक्सेसरीज

कार के केबिन की बात करें तो Maruti ने इस कार के लिए सीट कवर के साथ-साथ एक इंटीरियर स्टाइलिंग किट भी जोड़ी है. कंपनी इस पैकेज के साथ बॉडी-कलर वाले बंपर भी दे रही है. ये मेटैलिक ग्लिसनिंग ग्रे और मेटैलिक ब्रिस्क ब्लू फ़िनिश के साथ आती है, जिससे ग्राहकों को वेरिएंट और कलर की पसंद के आधार पर कुछ विज़ुअल विकल्प मिलते हैं.