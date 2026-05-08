Maruti Eeco के लिए नया Star Edition पैकेज लॉन्च, 20 हजार में मिलेंगी 18 एक्सेसरीज
Maruti Suzuki ने अपनी Maruti Suzuki Eeco के लाइन-अप को एक नए 'Star Edition' पैकेज के साथ अपडेट किया है.
Published : May 8, 2026 at 2:51 PM IST
हैदराबाद: स्वदेशी कार निर्माता कंपनी Maruti Suzuki ने अपनी Maruti Suzuki Eeco के लाइन-अप को एक नए 'Star Edition' पैकेज के साथ अपडेट किया है, जिससे इस वैन को बिना किसी मैकेनिकल बदलाव के ज़्यादा स्टाइलिश लुक मिला है.
यह नया एक्सेसरी बंडल Maruti Suzuki Eeco के 5-सीटर AC और 5-सीटर AC CNG वेरिएंट के साथ पेश किया गया है, और इसकी कीमत स्टैंडर्ड कार की कीमत से 20,000 रुपये ज़्यादा है. कंपनी का कहना है कि इस पैकेज की दावा की गई कीमत 37,000 रुपये है, लेकिन इसे 19,999 रुपये की खास कीमत पर बेचा जा रहा है.
Maruti Suzuki Eeco के Star Edition पैकेज में क्या कुछ शामिल
Maruti Eeco के Star Edition पैकेज उन खरीदारों के लिए है, जो ऐसी गाड़ी में थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम लुक चाहते हैं, जो आमतौर पर अपनी प्रैक्टिकैलिटी के लिए जानी जाती है. इसमें कुल 18 एक्सेसरीज़ जोड़ी गई हैं, जो कार के बाहरी और भीतरी, दोनों हिस्सों को कवर करती हैं. इस पैकेज में एक्सटीरियर के लिए रियर स्पॉइलर, गार्निश के साथ फॉग लैंप, व्हील कवर, डोर वाइज़र, मड फ्लैप और क्रोम बैजिंग शामिल हैं.
Maruti Suzuki Eeco के Star Edition पैकेज में केबिन एक्सेसरीज
कार के केबिन की बात करें तो Maruti ने इस कार के लिए सीट कवर के साथ-साथ एक इंटीरियर स्टाइलिंग किट भी जोड़ी है. कंपनी इस पैकेज के साथ बॉडी-कलर वाले बंपर भी दे रही है. ये मेटैलिक ग्लिसनिंग ग्रे और मेटैलिक ब्रिस्क ब्लू फ़िनिश के साथ आती है, जिससे ग्राहकों को वेरिएंट और कलर की पसंद के आधार पर कुछ विज़ुअल विकल्प मिलते हैं.
Maruti Suzuki Eeco के Star Edition पैकेज की कीमत
यह नया पैकेज रेगुलर Maruti Eeco की कीमत से थोड़ा ऊपर रखा गया है. 5-सीटर AC वेरिएंट की कीमत 5.54 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है, जबकि 5-सीटर AC CNG वर्जन की कीमत 6.36 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है. संभावना जताई जा रही है कि Star Edition चुनिंदा Maruti Suzuki Arena डीलरशिप के ज़रिए बेचा जाएगा.
Maruti Suzuki Eeco के इंजन में कोई बदलाव नहीं
इस पैकेज के तहत Maruti Eeco में मैकेनिकल तौर पर कोई बदलाव नहीं किया गया है. Eeco में पहले वाला ही 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन इस्तेमाल किया जाता है, जो 81 bhp की पावर और 105 Nm का टॉर्क प्रदान करता है. इस इंजन को 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है.
इसके अलावा, यह इंजन CNG वर्जन में भी पेश किया जाता है. CNG पर यह इंजन 70.67 bhp की पावर और 95 Nm का टॉर्क उत्पन्न करता है. इसका अर्थ यह है कि Maruti Eeco के Star Edition पैकेज का फोकस पूरी तरह से सिर्फ़ इसके लुक और एक्सेसरीज़ पर है.
बता दें कि Maruti Suzuki Eeco, भारत में Maruti Suzuki की सबसे मज़बूत यूटिलिटी गाड़ियों में से एक बनी हुई है. अपने साधारण लेआउट, प्रैक्टिकल केबिन और कम रनिंग-कॉस्ट वाली छवि के कारण, यह कमर्शियल इस्तेमाल करने वालों और कुछ निजी खरीदारों, दोनों को ही पसंद आती रहती है.